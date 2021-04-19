Солнце и Меркурий в Тельце: реальный взгляд на действительность

Сравнительно неплохой отрезок года обещает транзит Солнца (с 19 апреля по 20 мая) и Меркурия (с 19.04 по 4.05) по знаку Тельца.

Этот транзит вместе с усилением стихии Земли принесёт более реальный взгляд на действительность, повышенный практицизм, но и приземлённость, терпение и нацеленность на достижение результатов труда. Важным благотворным спутником и поддержкой периода станет и нахождение хозяйки знака Тельца – Венеры – в своём знаке (до 9 мая).

Тем не менее рост позитивных энергий ожидается в этот период по нарастающей.

Первая декада периода (с 20.04. по 1.05) пройдёт ещё в нестабильных ритмах планет – в это время Венера, Меркурий и Солнце поочерёдно пройдут деструктивные аспекты с Ураном и Сатурном. Несмотря на заставляющие что-то менять, как правило обновляющие аспекты с участием Урана – в этот период всё-таки будет трудно собраться, что-то может мешать работать продуктивно, особенно в более конфликтные дни – 20-21 и 27 апреля в день полнолуния. Однако 22-23 и 29-30 апреля на этом отрезке выглядят вполне творческими и креативными днями.

Вторая декада с 1 по 10 мая, несмотря на цикл убывающей Луны – период вполне плодотворный, но и более переменчивый – 4 и 9 мая Меркурий и Венера соответственно перейдут в знак Близнецов, повышая контактность и желание перемещаться. Одним из контрольных и крайне напряжённых дней этой декады станет понедельник 3 мая – конфликты Солнца с Сатурном и Меркурия с Юпитером на фоне непредсказуемой Луны в Водолее способны сорвать планы и создать проблемы на любых направлениях. Возможны резонансные события в общеполитическом и международном масштабе. Более благоприятные дни этой декады – 1, 6 и 7 мая.

Третья декада с 10 по 20 мая по взаимодействиям планет выглядит более насыщенной и динамичной. А одним из ярких астрологических событий на этом этапе будет краткосрочный переход Юпитера (до 28 июля) в знак своего владения – в Рыбы 14 мая. Эта «ингрессия» содержит положительный характер прогнозов в связи с повышением в статусе Юпитера как планеты расширения перспектив и возможностей, снятия барьеров ограничений. Фон этого события поддержат и несколько дружественных аспектов со стороны Солнца, Меркурия и Венеры с высшими планетами. Сложные дни, когда стоит снизить деловую активность в этой декаде – день новолуния 11 мая и 18 (вторая половина дня).

Serg Korablev