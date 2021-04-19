Солнце и Меркурий в Тельце: реальный взгляд на действительность

Сравнительно неплохой отрезок года обещает транзит Солнца (с 19 апреля по 20 мая) и Меркурия (с 19.04 по 4.05) по знаку Тельца.
Этот транзит вместе с усилением стихии Земли принесёт более реальный взгляд на действительность, повышенный практицизм, но и приземлённость, терпение и нацеленность на достижение результатов труда. Важным благотворным спутником и поддержкой периода станет и нахождение хозяйки знака Тельца – Венеры – в своём знаке (до 9 мая).
Тем не менее рост позитивных энергий ожидается в этот период по нарастающей.
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