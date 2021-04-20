Выходим за рамки — гороскоп на 21 апреля

10-11 лунные сутки. Сегодня есть желание нарушить цензуру, превысить лимит, пойти против авторитетов.

До завтра можно забыть про экономию, скромность и диету.

Луна во Льве усиливает тягу к внешним эффектам, явным преувеличениям и показухе, подпитывает стремление к славе, заставляет возлагать большие надежды на популярность и рекламу. Возрастает вероятность крупных авансов и подарков, растраты средств, покупки ненужных эксклюзивных вещей. Лучшие стороны дня: вдохновение, щедрость, артистизм, оптимизм, благородство.

Овен

Сегодня звезды дают Овнам простор для реализации креатива - при этом советуют не упускать из виду его материальную базу, так как опираться придется именно на нее. Этот день благоприятствует индивидуальному самовыражению с целью выделиться на общем фоне, придает размах представлениям, рекламным, развлекательным, игровым и романтическим планам. Родители помогут развить творческий потенциал детям.

Телец

День подогревает карьерные, родительские и творческие амбиции Тельцов, их любовные и денежные запросы, побуждает их улучшать жилищные условия, расширять территорию или играть роль «звезды» в своем доме. Им трудно контролировать тягу к удовольствиям и новым ощущениям. Возможно банальное повышение аппетита. Не исключается инфантильное или театральное поведение, эмоциональная эйфория, эгоцентризм.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше не поддаваться обаянию яркости и новизны: внезапные желания и прихоти нелегко удовлетворить. Погоня за тем или иным эксклюзивом может обернуться непредвиденными расходами. В непривычных обстоятельствах есть риск нанести себе вред, пережить из-за мелочи острое разочарование. На нервной системе плохо отразится волнение. Может не понравиться подарок, не пойти впрок угощение.

Рак

Раков день склоняет к непредвиденным приятным расходам, искушает растратить аванс, кредит, гонорар или случайную находку, потратиться в надежде на будущие прибыли. Будет трудно остаться в рамках лимита в новой среде, в гостях у друзей, на любовном свидании, на распродаже или на выставке. Возможны неожиданные расходы на подарки, праздники, украшения, игрушки, детские вещи, оригинальные лакомства.

Лев

Сегодня Львы жаждут ослепить собой целевую аудиторию, продемонстрировав ей весь спектр своих талантов, достижений или полномочий. Возможно желание блеснуть авторитетом, нарядом, артистизмом, щедростью, красноречием, ресурсами, влиятельными связями, оригинальным личным потенциалом. «Жизнь на пределе» оправдана, если это ваш дебют с дальним прицелом, но вам лучше не вызывать слишком явную зависть.

Дева

Сегодня Девы во власти любовных и иных больших надежд, могут идеализировать людей, завышать запросы. Звезды напоминают, что скрытые амбиции - лишь топливо, без которого немыслим ваш путь и рост. Талант следует дополнить учебой, профессионализмом и дисциплиной. В любви и духовных исканиях нужен верный идеал. В творчестве, материальных делах и воспитании детей важно быть в курсе новейших тенденций.

Весы

Этот день может сделать из Весов авантюристов и фанатов эпатажа (особенно, под влиянием моды и неформальной тусовки друзей). Не самые удачные и безопасные формы примет потребность в любви, дружбе, свободе, творчестве, развлечениях, популярности и оригинальности. Возможна склонность к «черному пиару», сомнительным играм или бравированию пороками. Есть риск навредить своему бюджету или репутации.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не чужды мечты о «большой карьере», личной славе и популярности, создании супер-команды с собой в роли лидера. А также о крупных достижениях в частной жизни - например, о расширении своих личных владений, создании семьи или коммуны, росте родительского авторитета, покорении чужого сердца. Реализовать желания им пока мешает недостаток собственных ресурсов и сильная конкуренция.

Стрелец

Стрельцов вплоть до ночи ведет вдохновение. Успех возможен, но с перебоями и сюрпризами (в том числе, при общении с иностранцами). Неудобства им скомпенсирует расширение горизонтов и душевный подъем. Многих Стрельцов морально поддержит надежда на финальное торжество их идей, вера в любовную, творческую или исследовательскую удачу. День неплох для педагогов, артистов, духовных лидеров, политиков.

Козерог

Козерогов этот день склоняет к крайностям, что чревато вредом для их бюджета, здоровья и душевного благополучия. Многие из них спохватятся и бросятся наверстывать упущенное: творить, заваливать подарками любимых, тешить самолюбие, поднимать ставки. Козероги, не успевшие поймать шанс, могут впасть в отчаяние. Легко переоценить потребности, погнаться за внешним эффектом. Не стоит занимать деньги.

Водолей

Сегодня Водолеям важно иметь отдачу от своего великодушия и подтверждение авторитета. День склоняет их к артистизму, широким жестам и игре на публику (особенно, если публика этого ждет). Они хотят играть заметную роль дома или в социуме, в праздниках и торжествах, могут сами устроить для этого шоу, «пир на весь мир» или другое яркое мероприятие. Возможен выход из-под опеки их самих или их детей.

Рыбы

Рыбам день принесет дополнительный объем впечатлений и, возможно, лишние хлопоты. Они будут приятными, если Рыбы стараются для симпатичных им людей или для самых близких существ (детей, друзей, питомцев), либо хотят получить бесплатный бонус. Звезды предостерегают от излишеств: переизбыток хорошего и нового отразится на самочувствии. Не стоит злоупотреблять играми, удовольствиями и лекарствами.