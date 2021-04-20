Лучший день апреля для исполнения желаний

Астролог Ирина Сычева рассказала, что вторник, 20 апреля, является самым благоприятным днем месяца.

Астролог Ирина Сычева рассказала, что вторник, 20 апреля, является самым благоприятным днем месяца.

Она отметила, что практически каждый день положение небесных тел неидеально — какая-то из планет находится в ретроградном состоянии и отнимает у человека удачу. Но 20 числа исполнению желаний людей ничто не сможет помешать.

Сычева сообщила, что в этот день два главных земных светила — Луна и Солнце — будут находиться в очень сильных позициях. Солнце будет особенно влиятельным в этот день и наградит согреваемых им людей энергичностью.

По словам астролога, 20 апреля нужно вспомнить обо всех планах — тех, что в работе, а также тех, что были отложены из-за разного рода препятствий. В этот день у любой задумки имеются высокие шансы для претворения в жизнь.

Сычева посоветовала тем, кто в начале апреля не прописал главные цели на месяц и не предпринял шаги для их достижения, сделать это 20 апреля. Она подчеркнула, что энергии планет в этот день помогут в любых серьезных и важных начинаниях, как долгосрочных, так и на ближайшую перспективу.