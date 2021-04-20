Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Лучший день апреля для исполнения желаний

20 апреля 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астролог Ирина Сычева рассказала, что вторник, 20 апреля, является самым благоприятным днем месяца.

Лучший день апреля для исполнения желаний

Астролог Ирина Сычева рассказала, что вторник, 20 апреля, является самым благоприятным днем месяца.

Она отметила, что практически каждый день положение небесных тел неидеально — какая-то из планет находится в ретроградном состоянии и отнимает у человека удачу. Но 20 числа исполнению желаний людей ничто не сможет помешать.

Сычева сообщила, что в этот день два главных земных светила — Луна и Солнце — будут находиться в очень сильных позициях. Солнце будет особенно влиятельным в этот день и наградит согреваемых им людей энергичностью.

По словам астролога, 20 апреля нужно вспомнить обо всех планах — тех, что в работе, а также тех, что были отложены из-за разного рода препятствий. В этот день у любой задумки имеются высокие шансы для претворения в жизнь.

Сычева посоветовала тем, кто в начале апреля не прописал главные цели на месяц и не предпринял шаги для их достижения, сделать это 20 апреля. Она подчеркнула, что энергии планет в этот день помогут в любых серьезных и важных начинаниях, как долгосрочных, так и на ближайшую перспективу.

Вечерняя Москва: последние новостиМИД РФ выразил протест в связи с высылкой из Киева российского дипломатаКрым назвал главных фигурантов дела о водной блокаде полуостроваБогота выразила протест Москве в связи с нарушением воздушных границ Колумбии
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

9-10 лунные сутки. Пристегните ремни, сегодня нас может снести ураган эмоций. Не устоят даже те, кто всегда отличался безупречной выдержкой и...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков

10-11 лунные сутки. Сегодня есть желание выйти за рамки: нарушить цензуру, превысить лимит, пойти против авторитетов, побаловать детей, переоценить...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Знаки, которые в 50 выглядят на 25
Как понять, что он думает о тебе
Лучший день апреля для исполнения желаний
Приметы на 21 апреля: что нельзя делать в этот день
Держим себя в руках — финансовый гороскоп на 20 апреля
Бежим подальше от искушений — любовный гороскоп на 20 апреля
Обсуждаем свежие мемы и новости — гороскоп на 20 апреля
Что эзотерики думают о психических заболеваниях
Солнце и Меркурий в Тельце: реальный взгляд на действительность
Позвольте себе то, о чем давно мечтали – таро-прогноз на 19-25 апреля
В какие дни страшно садиться за руль
Три самых жестоких знака зодиака среди женщин
Как определить влюбленность мужчины по его знаку
Знаки зодиака, которые не умеют любить
Нумерологи объяснили, к чему снятся разные цифры
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Переход Марса в знак Рака в пятницу благоприятствует эмоционально насыщенным отношениям, но также несет обиды и вспышки гнева со стороны склонных...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на апрель для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков

Ингрессия Солнца и Меркурия в знак Тельца в понедельник принесет стабилизацию в бизнесе, даст возможность вести дела с прагматизмом и терпением,...

Читать продолжение