Астролог перечислила самые опасные дни 2021 года

Звезды обещают, что 2021 год будет непростым, но такого «переворота», как в 2020-м, ждать все же не стоит.

Астролог Людмила Митрохина рассказала, какие дни текущего года лучше посвятить отдыху, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Многие россияне считают, что в последний год явно ощутили на себе влияние ретроградного Меркурия и других планет. Митрохина поясняет, что на самом деле нет ничего страшного в том, что иногда планеты меняют направление движения, будь это Меркурий, Сатурн или Юпитер. Для некоторых период ретроградности и вовсе можно считать благоприятным, остальным же просто стоит быть начеку.

С 23 мая по 11 октября не стоит планировать никаких грандиозных перемен в своей жизни. Переезд в другой город, смена работы или открытие собственного бизнеса подождут. В этот период ретроградным будет Сатурн.

С 20 июня по 18 октября астролог рекомендует заняться саморазвитием, медитациями, уехать на отдых и поставить все дела на паузу. В эти месяцы не рекомендуется начинать большие проекты, они принесут много хлопот и будут развиваться слишком тяжело и долго. И все из-за ретроградного Юпитера.

Злосчастный Меркурий пройдет через период ретроградности дважды в этом году — с 29 мая по 22 июня и с 27 сентября по 23 октября. Люди будут крайне раздражительны, конфликты могут возникать практически на пустом месте. Лучше всего остаться дома и не общаться с близкими. В случае спора всеми силами старайтесь найти компромисс.