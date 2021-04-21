Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Астролог перечислила самые опасные дни 2021 года

21 апреля 2021ГороскопыЭкспресс газета

Звезды обещают, что 2021 год будет непростым, но такого «переворота», как в 2020-м, ждать все же не стоит.

Астролог перечислила самые опасные дни 2021 года

Астролог Людмила Митрохина рассказала, какие дни текущего года лучше посвятить отдыху, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Многие россияне считают, что в последний год явно ощутили на себе влияние ретроградного Меркурия и других планет. Митрохина поясняет, что на самом деле нет ничего страшного в том, что иногда планеты меняют направление движения, будь это Меркурий, Сатурн или Юпитер. Для некоторых период ретроградности и вовсе можно считать благоприятным, остальным же просто стоит быть начеку.

С 23 мая по 11 октября не стоит планировать никаких грандиозных перемен в своей жизни. Переезд в другой город, смена работы или открытие собственного бизнеса подождут. В этот период ретроградным будет Сатурн.

С 20 июня по 18 октября астролог рекомендует заняться саморазвитием, медитациями, уехать на отдых и поставить все дела на паузу. В эти месяцы не рекомендуется начинать большие проекты, они принесут много хлопот и будут развиваться слишком тяжело и долго. И все из-за ретроградного Юпитера.

Злосчастный Меркурий пройдет через период ретроградности дважды в этом году — с 29 мая по 22 июня и с 27 сентября по 23 октября. Люди будут крайне раздражительны, конфликты могут возникать практически на пустом месте. Лучше всего остаться дома и не общаться с близкими. В случае спора всеми силами старайтесь найти компромисс.

Экспресс газета: последние новостиМикроинсульт: Алена Водонаева оказалась в реанимацииУченые рассказали, что Земля вернется на 35 миллионов лет назад«Все раздолбали нам»: соседи пожаловались на Аллу Пугачеву
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

10-11 лунные сутки. Сегодня все будет идти не по плану. Можно психовать из-за каждого отмененного дела или перенесенной встречи, а можно стиснуть зубы...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков

11-12 лунные сутки. Как бы нам не нравились наши идеи и мечты, в первую очередь стоит руководствоваться здравым смыслом, а не иллюзиями. Мы часто...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Не стоит слепо доверять — финансовый гороскоп на 22 апреля
Судьба организует поток событий — любовный гороскоп на 22 апреля
Смотрим на все трезвым взглядом — гороскоп на 22 апреля
От каких мыслей отказаться, чтобы прожить до 80 лет
Какие знаки становятся лучшими мамами
Что делать, если вы заметили в церкви колдуна
В чем ошибка всех прогнозов
Зачем нужно астральное зрение и как развить его
Тени знаков зодиака: ось Дева/Рыбы
Привычки, которые не дают стать богатым
Пять знаков, которых в мае ожидает страстный роман
Астролог перечислила самые опасные дни 2021 года
Приметы на 22 апреля: что нельзя делать в этот день
Острая тема дня – деньги – финансовый гороскоп на 21 апреля
Ввязываемся в романтические авантюры – любовный гороскоп на 21 апреля
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Переход Марса в знак Рака в пятницу благоприятствует эмоционально насыщенным отношениям, но также несет обиды и вспышки гнева со стороны склонных...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на апрель для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков

Ингрессия Солнца и Меркурия в знак Тельца в понедельник принесет стабилизацию в бизнесе, даст возможность вести дела с прагматизмом и терпением,...

Читать продолжение