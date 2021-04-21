Не стоит слепо доверять — финансовый гороскоп на 22 апреля

Сегодня стоит быть настороже и не доверять коллегам и партнерам.

Овен

Для Овнов сегодня важной темой станет то, как найти правильный баланс между расходными и доходными статьями бюджета и надо ли брать деньги в долг. Обязательно контролируйте баланс своего бюджета при совершении покупок и при инвестициях в развитие бизнеса. При выполнении текущей работы вы будете склонны торопиться и излишне эмоционально реагировать в случае неудач.

Телец

Инициативы Тельцов в делах могут сегодня натолкнуться на стену непонимания со стороны партнеров. Возможно, люди, с которыми вы работаете, пока не готовы принять то, что вы предлагаете. Отдавайте предпочтение традиционной работе и воздержитесь от всевозможных новшеств. От переговоров пока лучше воздержаться. Не обостряйте ситуацию, если почувствуете, что назревает конфликт.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют правильно распределять свои силы и энергию. Дело в том, что сейчас у вас время снижения уровня работоспособности, что может негативно отразиться на состоянии здоровья. Избегайте работы, связанной с большими физическими нагрузками. Тщательно продумывайте свои действия, чтобы избежать ненужных шагов и усилий.

Рак

Ракам в этот день нелегко будет сдерживать свои эмоции, когда какие-то дела пойдут не так, как хотелось бы. Тем не менее, выдержка и терпение – это то, благодаря чему вы можете добиться успеха в делах. Старайтесь не браться сразу за несколько дел, решайте вопросы последовательно, переходя от одного к другому. Торговцам рекомендуется быть осмотрительнее и пока воздержаться от закупки товара на складе.

Лев

Нестабильный уровень доходов может негативно отразиться на эмоциональном состоянии Львов. Старайтесь поставить свои финансовые расходы под строгий учет, не делайте крупных покупок, продиктованных эмоциональным импульсом. В карьере тоже могут быть сложности в отношениях с начальством. Чтобы избежать осложнений в карьере вам придется соблюдать дисциплину труда.

Дева

Девам в этот день звезды советуют воспитывать в себе исполнительскую дисциплину. Даже если вам не по душе приказы и распоряжения начальства, заставьте себя выполнить свои профессиональные обязанности точно и в срок. В противном случае вы можете столкнуться с неприятностями. Индивидуальным предпринимателям пока следует воздерживаться от инициатив и переключиться на текущие дела.

Весы

Весы, обучающиеся в вузах, сегодня могут получить взыскание от преподавателей за несоблюдение дисциплинарных требований. Старайтесь не пропускать занятия и не делать того, что может вызвать недовольство преподавателей. Также это не лучшее время, чтобы брать или давать деньги взаймы. На вашу заявку в банк на получение кредита может придти отказ.

Скорпион

Скорпионам в этот день следует быть готовыми к неожиданностям, из-за которых может потребоваться вносить коррективы в график работы. Возможно, произойдут технические сбои. Это особенно вероятно для компьютерных сбоев и зависаний в программном обеспечении компьютеров при проведении финансовых операций. Старайтесь не допускать запредельных перегрузок в технике.

Стрелец

Стрельцам, находящимся в переговорном процессе, звезды советуют не торопиться с подписанием итоговых документов. Возможно, некоторые пункты договоренностей еще не вполне согласованы и могут оказаться невыгодными для вас. Необходимо дать документу полежать и еще раз его почитать свежим взглядом. У бизнесменов не лучшее время для проведения рекламных мероприятий.

Козерог

Козерогам рекомендуется максимум внимания уделить соблюдению сроков выполнения работы в соответствии с графиком. А для этого требуется проявить исполнительскую дисциплину. Это тем более важно, что могут быть попытки поставить под сомнение вашу профессиональную репутацию. По возможности, старайтесь не браться за излишне сложную работу – вашей квалификации может оказаться недостаточно.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется воздерживаться от начала новых дел, в которых у вас пока нет достаточного опыта. Возможно, вам предложат вложить деньги в спекулятивный проект или как-то иначе провернуть рискованную финансовую операцию. Возрастают риски понести убытки при оптовой закупке партии товара. Не торопитесь соглашаться на авантюры, возьмите паузу на обдумывание.

Рыбы

Рыбам сегодня не рекомендуется заниматься поиском новой работы, обзванивать соответствующие объявления работодателей, публиковать резюме и проходить собеседование. Возможно, вам предложат заманчивые условия работы, которые в дальнейшем окажутся не такими, как обещано. Не стоит слепо доверять обещаниям и любой поступающей информации.