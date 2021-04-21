Смотрим на все трезвым взглядом — гороскоп на 22 апреля

11-12 лунные сутки. День начнется с попытки развить вчерашний успех, при этом легко утратить меру или не заметить начавшийся спад энергии.

Вечернее вступление Луны в знак Девы поможет вернуться к умеренности и добавит здравомыслия. В конце дня будут успешнее контакты и поездки, удачнее траты и ровнее общение. Ожидаются полезные находки, свежие новости и хорошие предложения. Новые подвиги преждевременны, все дела лучше начинать с малого и приятного. Например, диету со здорового и вкусного легкого ужина, а косметический или лечебный цикл с пробного шага. Следящим за стройностью фигуры не помешает встать на весы.

Овен

Первая половина дня уйдет у Овнов на работу над дальнейшими спортивными, игровыми, любовными или творческими достижениями. Звезды советуют не рассчитывать на многое (особенно, если дело новое и энергозатратное). Вечер заставит заняться насущным, вспомнить о здоровье, быте, заработке или покупке полезных мелочей. Участятся звонки от коллег и клиентов, напоминания от сервисов и предложения услуг.

Телец

Тельцы начнут сегодняшнее утро с погони за дополнительными удовольствиями, лишним пространством или новым подтверждением своих успехов. Есть риск столкнуться с негативным побочным эффектом «сладкой жизни» - избытком вещей, людей, калорий или ярких впечатлений. Наилучшие шансы сегодня дает вечер: именно он поможет вам гармонизировать отношения, адекватно применить свои таланты и получить желаемое.

Близнецы

Утром и днем Близнецам сегодня не сосредоточиться на чем-то реально полезном: их внимание поглотит внешняя яркая мишура, не слишком отвечающая их текущим потребностям. Дела и контакты стоит перенести на вечер: это лучшее время для того, чтобы заняться хозяйством и диетой, помочь семье, привести в порядок мысли и сделать толковые покупки. Можно взять работу на дом или вести из дома переговоры.

Рак

Пока не настал вечер, Ракам лучше жить в режиме развлечения или эксперимента. Хорошо пускать в ход лишние средства, подарки, выигрыши, но нежелательно делать рядовые покупки и тратить основной капитал. Можно опробовать новый путь монетизации талантов. Целевые переговоры, поездки и траты принесут отдачу в конце дня: это лучший момент для командировки, сделки, свидания, посещения врача или аптеки.

Лев

Утром Львам не стоит доверять всплеску вдохновения: оно держится лишь на энергии дня вчерашнего, на смену душевному подъему нештатной ситуации идет естественный спад. Потребуется восполнение сил или приведение дел в порядок, согласно объявленной новой программе. Вечер поможет вникнуть в практические детали, подобрать диету и купить полезные мелочи, подходит для мини-совещаний и мелких сделок.

Дева

Пока не настал вечер, Девы могут дать волю своим тайным мечтам и амбициям в пассивном режиме. Небезопасны любые излишества: они могут отразиться на телесном или психическом здоровье, плохо повлиять на ход новых отношений. Вечер можно посвятить своим личным нуждам. На первом месте - налаживание любовных и дружеских связей, забота о красоте, комфорте и здоровье. Возможны приятные новости издалека.

Весы

Утром Весов манят свободные развлечения или внешние атрибуты успеха. Вечер заставит их вернуться в штатный режим, вместо игры и вольного творчества предложит рутину. Друг (или жизнь) подскажет им разумные пути удовлетворения необычных желаний и веский аргумент в пользу здорового образа жизни. Появится шанс найти деньги или лекарство, выйти из порочного круга авантюр и сомнительных удовольствий.

Скорпион

Скорпионам предстоит вплоть до вечера сдерживать амбиции. Чем они обширнее, тем яснее их преждевременность. Многим Скорпионам придется контролировать приступы зависти к соперникам (особенно, «выскочкам»). К счастью, на долгую паузу нужно ставить лишь крупные планы. Подвижки в мелких делах ожидаются уже сегодня вечером: вы сможете с кем-то поговорить, заново навести мосты и обменяться симпатиями.

Стрелец

Утром надежды Стрельцов сбудутся лишь отчасти, но в это есть плюсы: все еще есть к чему стремиться и можно пока не распускать дружную команду. В отличие от завышенных утренних ожиданий, вечерние планы имеют шанс исполниться целиком. Для получения результата нужно лишь внимание к деталям, не помешает приятный друг-помощник. Удачны лечебно-косметические процедуры и мелкие практические эксперименты.

Козерог

Утром Козерогам лучше воздержаться от порывов, либо поставить им границы. Даже благие намерения в это время могут обернуться неподъемной растратой средств, материалов или душевного ресурса. Особенно вероятна чрезмерная самоотдача в любви, творчестве и в «детских» вопросах. Идеальный момент для текущих начинаний - вечер, это время приятных бесед, счастливых находок и взаимных личных симпатий.

Водолей

Утром Водолеям нужно играть роль и оправдывать ожидания. Их главным страхом может стать утрата авторитета или спад популярности. Поддерживать подобный режим энергозатратно, к вечеру возможно ослабление мотивации и ухудшение самочувствия. Выручит присутствие близких, врачебная помощь или медицинская информация в Сети. Не помешает в конце дня иметь под рукой нужные лекарства, продукты или контакты.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит намечать себе большой фронт работ. То же относится к другим сферам жизни (творчеству, развлечениям, любви, лечебным процедурам): чрезмерное усердие обернется нежелательным побочным эффектом, а приятные моменты будут чем-то подпорчены. Важные новости и контакты ожидаются вечером. Не упускайте отличный момент для переговоров, знакомств, обмена комплиментами и предложениями.