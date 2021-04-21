Пять знаков, которых в мае ожидает страстный роман

Бурный роман ожидает некоторых представителей зодиакального круга в мае.
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым не придется скучать в последний месяц весны.
Эмоциональные Овны имеют все шансы испытать яркие чувства в мае. Будущая половина может так сильно впечатлить Овна, что он будет готов в первые месяцы после знакомства узаконить эти отношения. Однако звезды советуют представителям этого знака не спешить.
Буря эмоций ожидает спокойных Тельцов. Причем некоторые из них имеют все шансы встретить идеального партнера, который подойдет им в душевной и физической составляющей.
Влюбчивых Львов астрологи призывают к спокойствию. В мае они могут влюбиться сразу в нескольких человек. Сделать правильный выбор в такой ситуации поможет только рассудительный подход.
Звезды советуют Скорпионам не отказывать себе в легком флирте. В мае им следует чаще посещать кино, рестораны и прочие общественные места. Это поможет им встретить кого-то по-настоящему интересного.
Любовь в конце весны настигнет и вечно занятых Козерогов. Людей. рожденных под этим знаком, в ближайшем будущем ждет всепоглощающая страсть, которая заставит их позабыть о работе.
10-11 лунные сутки. Сегодня все будет идти не по плану. Можно психовать из-за каждого отмененного дела или перенесенной встречи, а можно стиснуть зубы...
11-12 лунные сутки. Как бы нам не нравились наши идеи и мечты, в первую очередь стоит руководствоваться здравым смыслом, а не иллюзиями. Мы часто...
Переход Марса в знак Рака в пятницу благоприятствует эмоционально насыщенным отношениям, но также несет обиды и вспышки гнева со стороны склонных...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Ингрессия Солнца и Меркурия в знак Тельца в понедельник принесет стабилизацию в бизнесе, даст возможность вести дела с прагматизмом и терпением,...