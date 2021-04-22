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Как влюбляются разные знаки зодиака

22 апреля 2021ГороскопыВечерняя Москва

Как знаки ухаживают за объектом обожания и кто способен на романтические поступки?

Как влюбляются разные знаки зодиака

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Накануне Дня свиданий под луной (24 апреля) выясняем с астрологом, как влюбляются разные знаки зодиака.

Овен

Овны крайне конкретны в выражении своих эмоций и симпатий. Видят цель — не видят преград. Все эти скучные прелюдии их не интересуют, важно получить объект обожания и уже вместе с ним наслаждаться происходящим. Часто женятся в порыве страсти и разводятся так же быстро: любовный флер испаряется сразу после столкновения с желаниями партнера. Но если уж влюбились серьезно, то это навсегда.

Телец

Тельцы не будут петь никому дифирамбы, зато предложат вполне себе конкретную помощь, часто материальную. Свои чувства любят доказывать делами и стремятся показать серьезность своих намерений. К женитьбе приходят как раз после того, как страсти улеглись и они видят партнера без прикрас. Торопить Тельцов нельзя — они быстро ретируются.

Близнецы

Близнецы влюбляются быстро, и даже сразу в несколько объектов. Причем внимания хватает всем, даже с перебором. Если влюбленность очень сильная, стараются идти на сближение быстро, и партнер уже вовсю слушает про уникальные черты своей внешности и характера. К сожалению, остывают Близнецы так же быстро. Но бывают исключения.

Рак

Раков не интересует просто флирт. Они нацелены только на серьезные отношения и семью. Поэтому могут долго скрывать свои чувства от партнера, пока не убедятся в том, что он именно то, что нужно. Кроме того, Раки не любят делать первый шаг, они долго и упорно ждут этого от партнера, и в результате многие упускают хороший шанс.

Лев

Влюбленные Львы — это чудо. Они светятся от счастья и на всех распространяют эту энергию. В такие мгновения жизни у них повышаются общий тонус и самооценка. Ради новой пассии готовы на все и включают сумасшедший романтизм. Так что букет в окне пятого этажа не покажется чем-то удивительным. Если не получает ответной реакции, быстро ищет замену.

Дева

Влюбленные Девы — вариант редкий и сложный. Они ищут не столько эмоций, сколько партнера по интересам, который будет удобен и продуктивен в совместной жизни. Для многих это кажется странным, но Девы так стараются показать свою любовь — через поступки и решения, которые не согласовывают со второй половинкой.

Весы

Весы не любят решительные поступки, они могут долго вздыхать по любимому, но сами шаг навстречу не сделают. Иногда их прорывает, и они готовы рассказать о своих чувствах, тогда начинается недолгий период романтики. Но сделать окончательный выбор, оставаться с этим человеком или нет, они все равно не могут. Так как ждут личность сильную, но при этом утонченную. Что уже само по себе противоречиво.

Скорпион

Скорпионы очень страстно влюбляются и завоевывают свой объект обожания сразу. И требуют четкий ответ — строим отношения или нет. Они всегда видят перспективного для себя партнера и готовы ради него в огонь и в воду.

Стрелец

Стрельцы в период влюбленности безрассудны и выражают свои чувства очень ярко. Так ярко, что иногда можно ослепнуть. Стрелец не терпит отказа и бьется за свой объект обожания до конца. Если не видит взаимности, может загоревать, напиться и наломать дров. Правда, потом начнется все по новой. Но роман со Стрельцом вы точно не забудете никогда.

Козерог

Козерогов мало интересует бурная вспышка любви. Они скорее увлекаются человеком, проникаются его интересами, взглядами, и тогда уже зарождается чувство. Они аккуратно ведут свои разговоры на тему любви, можно и не заметить, что они вообще говорят о своих чувствах. Но если выбор сделан, то Козероги первые идут навстречу.

Водолей

Водолеи влюбляются постоянно, для них стабильные отношения смерти подобны. Только если объект не выбрал тактику кнута и пряника, где он вроде доступен, а через пару дней уже охладел. Это заставляет Водолеев мобилизоваться и ощущать себя на пике эмоций. Кстати, их не остановит, если потенциальный партнер в браке. Ведь чувства важнее.

Рыбы

Рыбы склонны увязать в романтических иллюзиях и забывать, что с ними рядом реальный человек со своими недостатками. Поэтому любовный флер испаряется, а Рыбки сидят понурые и думают, куда пропала сказка. Иногда встречаются реальные принцы и принцессы, тогда шансов на семью становится больше.

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