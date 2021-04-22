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Наводим порядок и в доме, и в мыслях — гороскоп на 23 апреля

22 апреля 2021ГороскопыРамблер

На повестке дня домашние хлопоты, семейные дела и лечебные процедуры.

Наводим порядок и в доме, и в мыслях — гороскоп на 23 апреля
Фото: rambler

12-13 лунные сутки. Сегодня дотошность Луны в Деве не пропадает зря: она подсказывает нужные слова и обращает внимание на важные детали, помогает обмениваться новостями, тонкими комплиментами и полезными советами.

На повестке дня домашние хлопоты, семейные дела и лечебные процедуры. Ингрессия Марса дает импульс хозяйственным работам, может добавить забот с машиной, кухонной утварью и дачно-хозяйственным оборудованием, активизировать ход строительства, переезда, подбора жилья. Хорошо включаться в бизнес, связанный с услугами на дому, с доставкой, ремонтом, извозом, патронажем, клинингом, прокладкой коммуникаций.

Овен

Общая ситуация заставляет Овнов энергичнее заняться жилищными активами, бытом и семейными хлопотами. В текущих делах важно внимание к деталям, но весьма избирательное: на первом месте - заработок, бытовой уют, поправка здоровья или иная практическая польза. Роль мелочей особенно велика, если речь о служебной рутине, лекарствах и диете, покупках, услугах, уступках, нуждах питомцев, ремонте дома.

Телец

У Тельцов есть время развить тенденции вчерашнего вечера. Сегодня хорошо приступать к осуществлению договоренностей (особенно, семейных и частных), беседовать с детьми, нужными людьми, родней, объектом симпатий. Добавится стимулов для фриланса, домашнего и литературного творчества. Впереди возможен период разъездов, пора искать маршруты и попутчиков, обновлять транспорт и дорожные средства связи.

Близнецы

Сегодня Близнецам не удастся увильнуть от семейных хлопот или домашних дел: мини-уборки, мелкого ремонта, кухонного дежурства, возни с питомцами. К счастью, день помогает выполнять подобные обязанности с удовольствием. Вы найдете в них приятные моменты или натолкнетесь на оригинальные находки, полезные в вашем нынешнем положении. Удачные сутки для бесед с домочадцами и любых переговоров из дома.

Рак

Раки получают импульс к действию. Чтобы быстрее набрать темп, им не помешает поднять свою конкурентоспособность, мобильность и физический тонус. Настало время с новой энергией взяться за развитие связей и заработки, за освоение новой техники или маршрута. Отличный стимул - желание продемонстрировать свои чувства или таланты, поработать на будущее, доказать свою нужность семье или группе друзей.

Лев

Львам сегодня лучше заниматься деловой рутиной: хозяйством, покупками. Новый статус может требовать от них не только представительских функций, но и тайных действий, скрытой самоотверженности, исправления своих и чужих прошлых ошибок. Многим Львам предстоит привлечь к делам родственные связи, заняться закулисной частью бизнеса, ремонтом или лечением, удвоить внимание к сервису и безопасности.

Дева

Сегодня Девам подскажут тактику их личные потребности и симпатии. Этот день удачен для косметических процедур и мелких трат. Хорошо заниматься диетой и мягкой терапией: удастся ориентироваться на свой организм, а не на принятый общий стандарт. Появляется новый естественный повод для поддержки приятных отношений. Наиболее значимые, волнующие и романтичные контакты желательно поддерживать с утра.

Весы

Сегодня Весам придется стать практичнее и думать не только о приятном, но и о полезном. Например, о поправке здоровья или выгоде от общения. Также, им не помешает немного отстраниться от хода событий и переоценить обстановку: она становится более напряженной. Может потребоваться новая тактика в семье и в профессиональных делах, измениться поведение работодателя, партнера, клиента или конкурента.

Скорпион

У Скорпионов вплоть до ночи сохраняется возможность повернуть ситуацию в свою пользу через общение и обмен симпатиями. И хотя речь о деталях, звезды советуют не упускать момент: обсуждаемые сегодня нюансы важны для будущего, могут открыть двери к любовному, материальному или иному успеху в близкой перспективе. Не стоит бояться легкой неясности: привкус загадки или интриги окажется вам на руку.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется взять на вооружение дотошность и аккуратность: без этих качеств будет трудно добиться желаемого эффекта и удержать полученный результат. Это особенно важно, если речь о деньгах, кулинарных и медицинских манипуляциях, опасных и рискованных процедурах. Именно нюансы, а не общую стратегию предстоит чаще обсуждать с близкими, коллегами, помощниками, клиентами и персоналом.

Козерог

Сегодня Козероги получают удовольствие от общения с романтической ноткой, а также от диалога с далекими друзьями, иностранцами, попутчиками, зарубежными коллегами по фрилансу. В близком деловом и семейном общении им не помешает бдительность: возможно оживление в рядах врагов или в стане конкурентов. Хорошо изучать в этот день медицинские, экономические, кулинарные и другие практические тонкости.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит приступать к новым делам: в них легко запутаться или попасть в зависимое положение. Если в эти сутки появляется энергия, лучше направить ее на устранение недостатков, разгребание накопившегося хаоса и лечение болезней. Многим Водолеям придется включиться в такой режим вынужденно: заняться малоприятными хлопотами их вынудят служебные, личные или домашние обстоятельства.

Рыбы

Рыбам не стоит пропускать подходящий день для знакомства и диалога. Многим Рыбам не придется долго искать собеседника, так как он выйдет на них сам. Настал удачный период не только для приятного обмена симпатиями, но и для начала деловых переговоров, поиска помощника, партнера, попутчика, клиентуры. Общий ход событий способствует энергетическому подъему и может дать стимул для занятий спортом.

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