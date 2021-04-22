Признаваться в чувствах или подождать — любовный гороскоп на 23 апреля

Сегодня стоит говорить о любви и всячески проявлять ее.

Овен

Овнам пора перестроиться в отношениях с любимым человеком на новый лад. В общении может стать меньше романтики и свободного эксперимента, зато начнут играть роль уживчивость и готовность помочь партнеру в бытовых мелочах. Свидание сегодня придется продумать до мельчайших практических деталей.

Телец

Тельцам звезды намекают, что сегодня подходящий момент для свидания. Если невозможна очная встреча, следует продолжать приятное общение дистанционно: беседа обещает стать интересной. В процессе разговора появятся новые темы и сами собой возникнут совместные романтические планы на ближайшее будущее.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам нужно отвести душу. В зависимости от ситуации, им хочется поговорить о наболевшем и волнующем непосредственно с объектом симпатий, с общими друзьями или с третьими лицами, готовыми выслушать их сбивчивую исповедь: домочадцами, сослуживцами, персоналом, членами семьи.

Рак

Сегодня звезды подбадривают Раков в делах сердечных и советуют им стать в них активнее. Новая ситуация добавляет им предприимчивости и создает условия для приятного общения с представителями противоположного пола. Важно осознать, насколько тонка сейчас грань между дружеской и любовной симпатией.

Лев

Сегодня Львам стоит позаботиться о практической стороне любовного общения и связанных с ней нюансах. К эстетике их образа добавят красноречивый штрих бытовые привычки и гастрономические предпочтения, маршруты шоппинга и способы тратить деньги. Не все их склонности встретят у партнера понимание.

Дева

Сегодня влюбленным Девам дает подсказки интуиция, именно она поможет им подать себя в наилучшем свете. Их поведение во время разговора или свидания будет естественным, а легкое волнение лишь добавит им привлекательности. Чем важнее контакт или встреча, тем больше оснований не тянуть до вечера.

Весы

Этот день помогает влюбленным Весам мыслить трезво. Весам, вступившим на опасный путь, звезды бросают спасательный круг - например, дают возможность спокойно поговорить с партнером в нейтральной обстановке. Не стоит упускать шанс все прояснить: он или она теряет терпение, обстановка накаляется.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит развлекать пассию разговорами и поддерживать беседы на интересные ей темы. С этой задачей они справятся легко, а порой и сами будут искренне вовлечены в детали обсуждаемого. Если вам по душе такой диалог, не прерывайте его: он создает зацепки для общения в будущем.

Стрелец

В этот день любовные отношения требуют от большинства Стрельцов не того, чем им хочется блеснуть. Например, памяти на конкретные практические детали, тогда как самим Стрельцам ближе общая панорама событий и их идейно-философский подтекст. Если хотите близких отношений, придется учиться тонкостям.

Козерог

Сегодня звезды помогают Козерогам вести приятный любовный диалог. Особенно комфортна переписка на большом расстоянии: чем дальше собеседник, тем меньше видны его недостатки (или воображение заинтригованного Козерога переформатирует их в достоинства). Будьте осторожны, переходя от слов к действию.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отменить мероприятия с романтическим оттенком. Нежелательно первое знакомство, важное свидание. В постоянных отношениях хорошо обсуждать интимные тонкости, детали совместного быта, контакты с общими друзьями и родственниками. Неприятные темы будут затронуты в мягкой форме.

Рыбы

Сегодня Рыбам не придется долго искать подходящие слова для выражения своих чувств или искать способ связи с объектом своих симпатий. Партнер сам поспешит к ним навстречу, намекнет на свои чувства или пригласит на свидание. Одиноким Рыбам важно давать обратную связь на поступающие предложения.