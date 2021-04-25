Пользуемся шансами – гороскоп на 26 апреля - 2 мая

На этой неделе на небе формируются 4 значимых планетных аспекта.

26 апреля соединение Венеры с Меркурием. Аспект благотворно влияет на выстраивание межличностных отношений. Особенно это касается любви и партнерских отношений. Чувства находятся под контролем разума, который выступает в роли своеобразного фильтра, принимающего решения: дать волю зарождающимся чувствам или же блокировать их. Решение формируется на основе рациональных оценочных критериев. Если объект любви вполне подходит по всем параметрам, то Меркурий дает «добро» Венере. Без оглядки на разум чувство любви не может свободно проявиться. Поэтому начатые под влиянием этого аспекта отношения обычно бывают прочными и вполне гармоничными.

30 апреля секстиль Меркурий-Нептун. Это аспект изящной словесности, поэзии и пения. Все, что говорится человеком, должно быть не только информативным, но и красиво изящно оформленным. Под влиянием этого аспекта человек может начать интересоваться искусствами, сочинять стихи, петь.

1 мая соединение Солнца с Ураном. Это аспект безграничной свободы, не связанной ни с какими обязательствами. В обыденной жизни может проявляться в виде самовольных безответственных поступков с отказом от выполнения обязательств. Все, что мешает проявлению личной свободы, напрочь отметается. В общественной жизни этот аспект может приводить к хаосу и беспорядкам на фоне чувства вседозволенности. Однако для творческих людей аспект может иметь позитивную реализацию в виде произведений искусства.

2 мая Меркурий в трине к Плутону – это аспект интеллектуальной проницательности. Усиливаются качества психолога при оценке поведения других людей. Становятся понятны скрытые мотивы в поведении других людей. При личной недобросовестности данный аспект может быть использован для тонких манипуляций поведением других людей для достижения своих личных целей. Усиление интеллектуальной активности благотворно отражается на учебе, научных исследованиях и написании текстов.

Овен

Овнов в первой половине недели в наибольшей степени будут интересовать практические, финансовые и материальные вопросы. Личная жизнь может отойти в тень перед важностью деловой активности. Направьте свои усилия на решение профессиональных вопросов, на карьеру и финансы. Благодаря решению практических вопросов вы сможете укрепить свое положение в семье и улучшить благосостояние семьи – что немаловажно. Эти дни связаны с усилением вашей материальной заинтересованности в приобретении каких-то личных вещей. Это могут быть ювелирные украшения, модная одежда и иные предметы, которые могли бы подчеркнуть ваш внешний облик. Вместе с тем в эти дни вы можете почувствовать усиление аппетита. Вас может потянуть на сладости – а это прямой путь к набору лишнего веса. Впрочем, если проблема лишнего веса к вам не имеет отношения, то можно и побаловать себя сладостями. Вторая половина недели складывается благоприятно для отдыха и уединения. Это хорошее время для осмысления событий прошедших дней и восстановления сил. Запланируйте поход в баню или сауну – это благоприятно отразится на вашем состоянии здоровья. Не отказывайте в поддержке никому из тех, кто в эти дни обратится к вам за помощью.

Телец

Тельцам в первой половине недели звезды советуют проявить здоровый эгоизм и позаботиться о самих себе. Прежде всего, речь идет о всестороннем саморазвитии вашей личности. Хорошо начать посещать фитнес, заниматься в тренажерном зале, в спортивной группе или индивидуально. Так вы сможете быстро укрепить свое физическое состояние. Одновременно можно и нужно нагружать мозги учебой. Хорошо начать посещать экспресс-курсы обучения по интересующим вас темам, которые в перспективе, вам, возможно, пригодятся. Например, это прекрасное время для тренировки памяти, изучения иностранного языка. Дни благоприятствуют смене имиджа. Это особенно относится к женщинам. Ваш визит к косметологу и в салон красоты поможет вам открыть новые грани своей красоты. Кроме того, ваше поведение в это время будет наполнено необычайным шармом и сексуальностью. Вторая половина недели открывает для вас новые перспективы. Возрастает роль и значимость друзей. Никому не отказывайте в бескорыстной помощи и сами не стесняйтесь обращаться за поддержкой – вам обязательно помогут.

Близнецы

У Близнецов может возникнуть потребность лечь на дно и никак не проявлять себя в социальной и общественной жизни. Стремление вести уединенный образ жизни никак не противоречит активной профессиональной деятельности. Особенно это относится к тем, кто может работать при минимальных контактах с внешним миром, углубляясь в свое дело. Даже находясь среди людей вы будете стремиться вести себя отстраненно, не вмешиваясь ни в какие контакты, стараясь сделаться незаметными для окружающих. В эти дни усиливается ваша способность понимать скрытые мотивы в поведении других людей, что позволит вам проявлять проницательность. Также вы сможете преуспеть в духовных практиках, направленных на самоконтроль и гармонию души и тела. Обретение внутренней душевной гармонии способно магическим образом действовать на окружающий вас мир, приводя и его в гармоничное состояние. Так, изменяя себя, вы можете изменить мир вокруг. Во второй половине недели ситуация радикально поменяется к лучшему. Вы обретете второе дыхание и будете способны действовать более энергично и целеустремленно. Можете рассчитывать на поддержку со стороны родителей, особенно отца.

Рак

Первую половину недели Раки проведут на оптимистической волне. Вы будете склонны позитивно воспринимать окружающую действительность. Многие ваши планы и мечты начнут исполняться, причем, иногда это будет происходить само собой, без вашего активного участия. Вы будете чувствовать дружескую поддержку и доброжелательный настрой к себе со стороны окружающих. Также это идеальное время для смены имиджа, посещения салона красоты, модного бутика. Ваш новый облик понравится вашим друзьям. Можно купить лотерейный билетик – вероятность поймать удачу сейчас выше, чем в другие дни. Улучшаются отношения с друзьями и единомышленниками. Хорошо заниматься среднесрочным планированием. Сейчас вы сможете относительно легко усвоить даже сложный учебный материал, требующий серьезных интеллектуальных усилий и хорошей памяти. Можно начинать учить иностранный язык – это будет успешный быстрый старт. Вторая половина недели складывается благоприятно для дальних поездок, путешествий, обмена мнениями и интенсивного общения в Интернете. Если вы являетесь завсегдатаем некоторых форумов или сообществ в социальных сетях, то наверняка круг вашего общения заметно расширится.

Лев

У Львов в первой половине недели имеются прекрасный шансы для карьерного взлета и успеха на публике. Возрастает поддержка со стороны самых разных людей, начиная от подчиненных и заканчивая влиятельными покровителями, что способствует укреплению вашего социального и профессионального статуса. Вы можете стать более заметной и популярной фигурой среди окружающих, о вас будут говорить, вас будут обсуждать в позитивном смысле. Это хорошее время для участия в спортивных соревнованиях, экстремальных видов деятельности, связанных с риском. Если вам придется отстаивать свою позицию и бороться за место под солнцем, то старайтесь использовать методы мягкой силы. Убеждайте людей в своем мнении, пытаясь прочувствовать их мотивы поведения – так вы скорее сможете получить поддержку окружающих. Вы сумеете успешно справиться с ситуациями и выйдете из них победителями. В конце недели будет прекрасное время для избавления от всего того, что мешает вам двигаться вперед. Речь может идти не только о некоторых людях, чьё общество наскучило вам, но и о ваших же вредных привычках. Попробуйте в четверг или пятницу бросить курить (если вы курите) и положительный результат не заставит себя долго ждать.

Дева

Девы в первой половине недели будут иметь возможность реализовать свой возросший творческий и интеллектуальный потенциал. У вас может появиться много интересных идей, которые вы можете попытаться воплотить в жизнь. Это время увлеченного занятия каким-то делом, требующим от вас полной мобилизации. В целом это время открытия для себя новых тем и новых горизонтов, в которые вы можете увлеченно погрузиться и начать изучать их. Возрастает интерес к иным культурам, традициям, в том числе может усилиться желание посетить культовые сооружения, храмы, монастыри. Успешно проявят себя студенты вузов и преподаватели. Хорошо заниматься юридическими разбирательствами, подавать исковые заявления. Также, если вы давно ведете судебные тяжбы, то в эти дни можно придти к мировому соглашению. Хорошее время для поступления на обучающие экспресс-курсы с целью расширения своего кругозора. Вторая половина недели хороша не только для сдачи экзаменов, но и для улучшения отношений с партнером по браку. Можно договариваться о разделении обязанностей в семье. Очень важно следить за тоном, которым вы общаетесь с партнером. Подчас бывает достаточно мягкого теплого тона, чтобы снять все вопросы.

Весы

Весам в первой половине недели следует проявить готовность быстро реагировать на внезапные изменения во внешних обстоятельствах. Благодаря умению мобилизовать себя на энергичную деятельность в выбранном направлении вы сможете всюду успеть стравиться с делами. Возможно, вам предложат новую интересную работу, и вам потребуется прилагать немало усилий чтобы войти в курс дела и освоить новые задачи. Внутренняя готовность к переменам сыграет положительную роль в адаптации к новым условиям. Успешно решаются вопросы распределения наследства и вступления в права наследования имущества от родственников. Супружеские отношения укрепляются во многом благодаря улучшению финансового положения в семье. Возможно, вам передадут крупную сумму денег в полное ваше распоряжение. Это особенно вероятно, если эти деньги передаст вам партнер. Также вы можете почувствовать усиление сексуальных потребностей, что наполнит вашу супружескую жизнь яркими впечатлениями. Вторая половина недели принесет вам не только восстановление от всевозможных недугов, но и успешное решение всех практических вопросов. Все то, что не успели выполнить в предыдущее время, удастся сделать сейчас.

Скорпион

У Скорпионов первая половина недели складывается исключительно удачно для укрепления партнерских отношений. Это относится как к деловому партнерству, так и к супружескому союзу. Чтобы урегулировать спорные вопросы необходимо разговаривать и обсуждать их. На данном этапе ваш партнер будет настроен конструктивно и будет готов к достижению компромисса. Отношения с партнером по браку будут строиться исключительно на таких чувствах как любовь, взаимная забота и нежность. Хорошо вместе с партнером планировать какие-то совместные поездки, мероприятия, путешествия, посещение увеселительных заведений и дружеских вечеринок. Одинокие Скорпионы смогут встретить свою «вторую половинку». Прислушивайтесь к своей интуиции – она вас не обманет. Во второй половине недели вы можете быть настроены на романтическую волну. Это прекрасное время для влюбленных, романтических свиданий, любовных признаний. Те, кто в самом начале романтических отношений, могут выражать свои чувства стихами или пением. В целом это дни творческих устремлений, когда вы можете начать сочинять стихи, пробовать себя в таких видах искусства как пение, живопись, музыкальное исполнение, караоке.

Стрелец

У Стрельцов первая половина недели благоприятствует домашним делам. В эти дни вас больше будут интересовать такие сугубо практические темы, такие как уборка квартиры, приготовление еды для членов семьи, ремонтные работы, починка сломанной битовой техники. В целом этот блок хозяйственно-бытовых вопросов способен сделать вас очень практичным человеком. Другие темы, такие как личная жизнь, партнерство и карьера могут отойти для вас на второй план. Отношения с членами семьи складываются доброжелательные и теплые. Также необходимо больше времени уделять своему состоянию здоровья. Если до этого у вас был ослаблен энергетический тонус и понижен иммунитет, то на этой неделе вы можете кардинально поменять положение к лучшему. Для этого требуется чаще заниматься физкультурой, начинать жить по режиму и питаться по оздоровительной диете. Упорядочение вашего жизненного распорядка сразу же положительно отразится на вашем самочувствии. При этом следует помнить, что чем больше порядка будет в окружающем вас пространстве, тем успешнее будут решаться все дела и будет лучше ваше самочувствие. Можно проводить генеральную уборку в квартире. А если вы делали ремонт, то на этих днях сможете существенно продвинуться в этом.

Козерог

Козероги первую половину недели проведут на эмоциональном подъеме, в любви и творчестве. Возможно, вы будете увлечены каким-то интересным занятием, от которого будет трудно оторваться. Это может быть какое-то хобби, спортивные тренировки, игры, в том числе и компьютерные. Усиливается тяга ко всему новому, необычному, что способно удивлять и радовать. В этом смысле неделя может принести вам новую любовную связь. Ваши чувства могут переживать невероятный подъем, а любимый человек будет казаться вам идеалом, которого вы всю жизнь ждали. В эти дни у вас может проявиться тяга к искусствам. Или усиливается потребность в музыке и связанным с этим стремлением научиться играть на музыкальных инструментах. В любом случае в эти дни любовь и творчество идут с вами рука об руку. Хорошо запланировать на эту неделю посещение какого-то праздничного развлекательного мероприятия типа концерта, дискотеки, ночного клуба, кинотеатра, цирка. Возможно, вас пригласят на свадьбу или юбилей в качестве гостя. Вторая половина недели связана с улучшением в учебе и во взаимоотношениях с людьми. Полезная и нужная информация сама идет вам в руки. Возрастет роль родственников, знакомых и соседей – с ними вы будете чаще общаться. Возможно романтическое знакомство в короткой поездке.

Водолей

У Водолеев в первой половине недели усиливается тяга к семейной жизни. Пребывание в семье, домашние заботы и хлопоты – все это может стать вашим первым приоритетом на этих днях. И вы будете с удовольствием заниматься домашними делами. Это хорошее время для генеральной уборки в квартире, очищения шкафов и полок, избавления жилища от лишнего хлама. Это положительно отразится на вашем самочувствии, вольет в ваш организм новые силы. Если у вас в семье есть необходимость нанять домработницу, няню или сиделку, то используйте эти дни – вам удастся найти хорошего работника. Успешно проходят любые домашние работы, поскольку все члены семьи проявят готовность активно участвовать в общесемейных делах. Отношения в семье складываются теплые, доброжелательные. Во второй половине недели вам, наконец, удастся добиться позитивных сдвигов в решении некоторых материальных проблем. Уровень доходов вырастет, в вашем распоряжении окажется достаточно крупная сумма денег. Возможно, это будет связано с выплатой денежной премии или финансовой помощью от родственников. Так или иначе, но у вас будут средства для того, чтобы порадовать себя и близких какими-то покупками.

Рыбы

Рыбы в первой половине недели могут почувствовать сильную потребность в новом общении. И эта потребность будет в полной мере удовлетворена. Вас ждут частые поездки, встречи, контакты. Дни благоприятствуют контактам и поездкам. Отношения в партнерстве удается урегулировать через взаимный заинтересованный диалог. В эти дни вы способны к поддержанию тактичного и доброжелательного диалога с самыми разными людьми. Благодаря такому вниманию многие люди будут испытывать к вам симпатию. Это прекрасное время для новых знакомств, в том числе и романтических. Кроме чистого общения вы можете параллельно проворачивать свои дела, решать актуальные вопросы с привлечением других людей себе в помощь. Список контактов вашего телефона заметно расширится, пополнившись новыми интересными и полезными знакомствами. Вторая половина недели приведет к некоторой стабилизации в отношениях с людьми. Старайтесь брать инициативу на себя и проявлять настойчивость в отстаивании своих интересов. Особенно хорошо пойдет обучение – ваш интеллект будет способен усвоить самую сложную информацию. При высокой интеллектуальной активности вы преуспеете в учебе, особенно в изучении иностранного языка.