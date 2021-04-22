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Исправляем ошибки — финансовый гороскоп на 23 апреля

22 апреля 2021ГороскопыРамблер

Сегодня очень важно заняться рабочими проектами, в которых вы нашли ошибки.

Исправляем ошибки — финансовый гороскоп на 23 апреля
Фото: depositphotos

Овен

У Овнов сегодня могут часто возникать ситуации возврата к тем делам, которыми приходилось заниматься в прошлом. Возможно, кто-то из клиентов вернется к вам, чтобы сделать очередной заказ, или попросит исправить дефект в прошлом заказе. Также вам может потребоваться срочно выполнить работу, которая была отложена в долгий ящик. Нежелательно заниматься оформлением банковских ссуд.

Телец

У Тельцов сегодня велика вероятность «наступить на грабли» во взаимоотношениях с коллегами. Возможно, вам придется столкнуться с конфликтной ситуацией, которая уже повторялась в прошлом. Вместе с тем есть шанс окончательно закрыть какой-то проблемный вопрос. Также не исключено, что вам придется переделывать ранее выполненную работу.

Близнецы

Близнецам, работающим в сфере услуг в индустрии моды, отдыха и развлечений, следует быть внимательнее при расчетах с клиентами. Возможно, вас попытаются обмануть, не заплатив за предоставленные услуги. В учебе рекомендуется заниматься повторением пройденного материала. С операциями по обмену валюты пока лучше подождать.

Рак

Ракам в этот день, возможно, придется часто сталкиваться с техническими сбоями, из-за которых не удастся своевременно закончить запланированную работу. Особенно это типично для офисных служащих, занятых работой на компьютерной технике. В целях сохранения важной информации делайте резервные копии важных файлов. Может возникнуть недопонимание с коллегами.

Лев

Львам в этот день нежелательно отправлять деловые бумаги по инстанциям, делать запросы к начальству или планировать деловые встречи. С любыми информационными вопросами могут происходить торможения, задержки или отмены. Например, может сорваться запланированная деловая встреча. Особенно трудным может быть день у тех, кому по роду работы приходится совершать частые поездки и контактировать с множеством людей.

Дева

Девы, проходящие профессиональное обучение, могут столкнуться с трудностями в усвоении материала. Продвинуться вперед в учебе удастся после предварительного повторения пройденного материала. Отдавайте предпочтение знаниям, рассчитанным на их практическое использование в дальнейшем. Возможна задержка с перечислением оплаты за выполненную вами работу.

Весы

Весам в этот день следует особое внимание уделить финансовым рискам. Крайне нежелательно браться за работу без достаточно твердых гарантий того, что эта работа будет своевременно оплачена. Особенно это относится к вахтовикам, подписывающим трудовой договор с работодателем. Будьте осмотрительнее при работе с техническими средствами – возможны травмы.

Скорпион

Скорпионам, возможно, придется сегодня работать в условиях ограничений и препятствий. Это может быть связано с ухудшением самочувствия или с обязательствами перед другими людьми, когда вы будете не вправе поступать тем или иным образом. Не следует полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. При необходимости, можно делегировать свои полномочия партнерам.

Стрелец

В трудовом коллективе у Стрельцов могут произойти изменения, например, может уволиться кто-то из коллег или придет новый сотрудник. Особенностью в работе этого дня станет то, что вам, возможно, придется выполнять работу по исправлению ранее допущенных ошибок. Не исключены компьютерные сбои в работе офисных служащих.

Козерог

Обстоятельства могут свести Козерогов с людьми, работающими на прежнем месте вашей работы. Вам могут предложить вернуться работать на должность, которую вы занимали ранее. Также это неблагоприятное время для студентов, которым предстоит изучать новые разделы знаний. Во время служебных командировок могут произойти непредвиденные события, нарушающие ваши планы.

Водолей

У Водолеев не лучший день для профессионального обучения и проведения рекламных мероприятий. Вам будет нелегко подтвердить свои знания перед экзаменационной или аттестационной комиссией. Возможно, в ходе выполнения профессиональных обязанностей вы будете поставлены перед вопросами, для ответа на которые вам не хватает квалификации.

Рыбы

У Рыб этот день может быть связан с торможением при работе с информацией, деловыми поездками, торговлей, консультациями и деловыми контактами. Некоторые деловые связи могут подвергнуться проверке на прочность. Возможно, что вам придется искать людей для замены в деловых связях. Старайтесь браться за те дела, с которыми вы в состоянии справиться самостоятельно.

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