Павел Глоба рассказал, у каких знаков наступит черная полоса в мае

Неурядицы начнут возникать в их жизни после 20 апреля и продлятся до конца недели.

Известный астролог Павел Глоба предупредил 4 зодиакальных представителя о надвигающейся опасности.

Конец апреля принесет представителям знака жизненные трудности в сфере личных отношений. Однако всё это легко решить. Львам с их спутником жизни просто необходимо сменить обстановку. Поэтому неделю после 20 числа следует посвятить семьи и близким.

В конце месяца людей знака будут одолевать недоброжелатели. Астролог рекомендует все свободное время посвятить работе, особенно в период с 19 по 25 число. Пристальное внимание следует уделить оформлению рабочих документов и подписанию контрактов.

Людей, рожденных под этим знаком, проблемы ждут в личной и профессиональной сфере. Астролог уверен, что эти трудности нужно решать спокойно, не вступая в ссоры и не устраивая конфликтные ситуации. Предпоследнюю неделю месяца следует провести с семьей. Это поможет улучшить отношения с любимым человеком.

Этот период разрушит некоторые планы представителей знака. Однако все проблемы удастся очень быстро решить. Также Водолеям следует избегать конфликтных ситуаций, чтобы не нажить себе новых врагов.