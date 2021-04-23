Самые надоедливые знаки зодиака

Некоторые знаки зодиака стремятся получить внимание, пусть даже делают это неосознанно.

Методы таких знаков совершенно разнообразны, но всех их объединяет одно качество – назойливость. Эти представители гороскопа точно не отвяжутся от человека, пока не добьются своего.

Рыбы сделают все, что в их силах, чтобы угодить своему спутнику или собеседнику, которому они симпатизируют. Вот только существует одно большое «но»: представители водного знака – чувствительные персоны, которые не любят хранить эмоции в себе. Они максимально быстро привязываются к людям и начинают считать их достаточно доверенными, чтобы выслушивать всю кучу рыбьих проблем. Отвязаться от жалующихся Рыб не так-то просто, поэтому большинству их друзей приходится смириться и сочувствующе кивать в ответ.

С самого детства Девы привыкли считать, что именно они обязаны держать происходящее под строгим контролем, хотя никто их этому и не учил. Но представители знака сделали из этого принципа жизненное кредо, поэтому не стесняются откровенно надоедать людям вокруг. Если среди коллег, дружно работающих над проектом, вдруг объявится Дева, она беспрекословно примет на себя роль надзирателя и начнет пристально следить за ходом работы. Правда, зачастую Девы перебарщивают с напором и начинают раздражать окружающих своей назойливостью и командованием. При этом сам знак не видит в таком поведении ничего плохого и искренне недоумевает: чего же все так взъелись?

Обычно процесс доверия к определенному человеку у представителей водного знака занимает много времени, но, если решение было принято положительное, то Рак привяжется так, что никакими усилиями не отвяжешь. Известно, что водный знак настолько боится быть покинутым, что становится весьма ревнив. Если речь идет о любовных отношениях, то Рак претендует исключительно на серьезные намерения, планирует семью и безбедное совместное проживание до преклонных лет. Если Раку кажется, что выбранный человек не отличается схожими намерениями, то начинает активно наседать на партнера, у которого начинается не жизнь, а «шаг влево, шаг вправо – расстрел».

Овны привыкли добиваться своего любой ценой, какой бы высокой она ни была. Часто рвение получить желаемое становится настолько высоко, что перерастает в самую настоящую навязчивую идею. Если объектом идеи становится человек, то Овен превратится в невероятно настойчивую и напористую персону, которая не постесняется окружить объект со всех сторон и оттеснить в угол. Такое же отношение проявляют Овны, когда дело касается материальных ценностей: если в голову огненного знака придет мысль срочно уехать в кругосветку, то можно быть уверенным, что Овен это сделает. Вот только перед этим обязательно достанет навязчивыми рассказами о планах всех родных.