Сбавляем обороты — гороскоп на 24 апреля

13-14 лунные сутки. Основная часть дня спокойна.

Можно не спеша вникать в детали, заниматься ремонтом, отладкой, подготовкой или «пробой пера». Луна, пребывающая в Деве, вооружит необходимой для этих процессов аккуратностью и наблюдательностью. Вечер усилит напряженность и создаст почву для ссор. Квадрат Луны и Марса спровоцирует конфликт интересов, а также создаст предпосылки для бытовых и производственных травм (особенно, в новом деле). Даже грамотный план стартует с осечки. Возможен срочный вызов, развилка путей, правовое недоразумение. Возрастет риск нарушения договора, поражения в правах, угрозы репутации.

Овен

Основную часть этого дня Овны могут посвятить рутине, а также попыткам более детально вникнуть в детали обстановки и в тонкости новых задач. Подходящий момент для пробных ремонтных и лечебных манипуляций. Вечером не помешает дипломатичность, важно с самого начала согласовать свои действия с чужими нуждами. В зависимости от ситуации, пригодятся навыки деловой, семейной или супружеской дипломатии.

Телец

Пока не настал вечер, Тельцы могут спокойно заниматься нужными им делами и параллельно поддерживать приятные полезные контакты. В это время лучше не менять фокус интересов и развивать уже взятое направление. К концу дня немного сместятся акценты и сменится расклад ролей, в начинаниях возникнут мелкие препятствия. Возможны локальные конфликты на старте нового дела и проблемы с получением сервиса.

Близнецы

Близнецам лучше отказаться от спешки в пользу тщательности. Важно довести до конца рутинные домашние и служебные процедуры, завершить на хорошей ноте разговор или исследование. Не стоит пренебрегать здоровьем, диетой. Попытка ускорить события бессмысленна: во-первых, перемены наступят лишь в конце дня, а во-вторых, даже идеальный план стартует с какого-то осложнения, которое и подпортит вечер.

Рак

Ракам внушит надежду ровный ход событий утром и днем. Это хорошее время для поиска добавочных данных, несложной рутины и подготовки к новым делам. Вечером не повредит сдержанность, так как вероятно раздражение в ответ на домашнюю обстановку или чужое поведение. Ваши инициативы или агрессивные ответные реакции могут спровоцировать обострение подзабытой неприязни и новый виток давней конкуренции.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам заниматься материальными, хозяйственными или медицинскими аспектами своих планов. При этом не расходовать силы и ресурсы «под ноль»: вечером возможно срочное дело или барьер, забирающий энергию. Не исключено, что вместо вечернего отдыха, полезной беседы или приятной прогулки вам придется расчищать путь, делать выбор, устранять поломку, недоработку или недопонимание.

Дева

До наступления вечера Девам желательно закончить важные переговоры, сделать запланированные насущные покупки и уладить текущие личные дела. В дневное время будет несложно вести естественный образ жизни, соблюдать персональную диету и баловать себя приятными мелочами. Вечер нарушит комфорт, может принести срочные траты, хлопоты и конфликт интересов. Возрастет риск ущерба, нарушения соглашений.

Весы

В эти сутки Весам невыгодно вмешиваться в ход событий. Не время бросать вызов, провоцировать, вступать в переговоры. Любой шаг опаснее вечером, из-за общего роста конфликтности. Не исключено, что чаши весов толкнете вы сами, решив, что это безопасно. Возможен спор с семьей, партнером или начальством. Пополнится список взаимных обид и претензий. Возрастет риск стресса, травмы, ущерба, осечки.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше не медлить с поддержкой полезных и приятных связей (особенно, важных для будущего). И личные, и деловые встречи стоит завершить до вечера, а ключевые темы обсудить еще с утра. Вечером станет небезопасно заключать договор и отправляться в путь, возможны юридические недоразумения. Нежелательно отстаивать свои права, искать партнеров, открывать бизнес, обмениваться услугами.

Стрелец

Стрельцам не стоит пренебрегать тщательной подготовкой к любому новому делу (особенно, если оно планируется уже на сегодняшний вечер). Нужна подстраховка и запасной путь для маневра: не исключен неприятный сюрприз, материальный ущерб, срыв встречи. Впечатлительным Стрельцам не помешает эмоциональная «подушка безопасности», так как возможна досада, обида, может сработать забытый триггер тревоги.

Козерог

Пока не настал вечер, Козероги могут пополнить знания или поддержать полезные связи. Также, им не помешает отдых: в конце дня возрастет риск столкновения интересов, семейного, делового или правового конфликта. Опасно реагировать на провокации. Нежелательно реанимировать старый спор или конкуренцию, где вы заведомо уязвимы и теряете больше всех. Не стоит заключать договор, особенно, о жилье.

Водолей

Водолеям не стоит упускать нюансы: небрежность может сыграть роковую роль. Звезды советуют еще с утра уточнить нужную информацию, согласовать детали, запастись необходимыми мелочами в дорогу или полезными аксессуарами для работы. Упущения дадут знать о себе в конце дня. Если вы или ваши помощники проявили халатность, даже в идеальном плане ждет заминка (поломка, недомогание, правовой инцидент).

Рыбы

Сегодня на Рыб действует расслабляюще гармония отношений (удачный диалог, приятная встреча). Звезды советуют сохранить пассивный настрой до конца дня. Поддавшись искушению перейти от слов к действию и сразу бросившись в бой, легко столкнуться со злым роком и лишними рисками. Если предмет договора не является минутным и срочным, в ваших интересах подождать с его реализацией месяц или даже год.