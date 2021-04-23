Марс в Раке: непрошенный гость

В этом году воинственная планета задержится в Раке с 23 апреля по 11 июня.

Раз в два года приходить с визитом в знак Рака – обычная программа-цикл скорости движения Марса по кругу зодиаку.

Транзит Марса по четвёртому знаку зодиака вольно или невольно обращает наше внимание на тематику семейных традиций, вопросов, связанных с безопасностью жилища, родственными делами, воспитанием детей. Нередко во время такого транзита появляется необходимость в ремонте, перестановок в доме, приходят идеи по обустройству дачного участка, решаются другие квартирные вопросы. В тоже время жилой фонд и хозяйственные постройки в этот период более уязвимы – возрастает опасность пожаров и поджогов на объектах недвижимости, квартирного воровства и грабежей. Нельзя забывать, что статус Марса по положению в Раке слабый – в этом знаке он как непрошенный гость, способствует росту напряжения в семейных и родственных отношениях, конфликтов и травм на бытовой почве.

Особенность нынешнего транзита – уединённость Марса в Раке, в секторе где на данный момент взаимодействие с другими планетами через мажорные аспекты ограничено. К примеру первый мажорный аспект Марса состоится только 12 мая с Ураном, а ещё два ожидаются только в конце периода. Тем не менее Марс в знаке беспокойной Луны никогда не останется без подпитки быстроменяющихся транзитов своей хозяйки Луны, а вместе с тем и подвижного эмоционального фона.

Особенно нервными и реакционными обещают стать локальные периоды, когда Луна будет гостить в знаках Марса, образуя взаимосвязь, которая в астрологической практике называется рецепцией (планеты в знаках друг друга). Это крайне активное время, когда побудительный мотив к неадекватным действиям и поступкам несравнимо выше. Именно в это время повышается уровень различных аварийных ситуаций, ЧП, скандалов и громких выяснений отношений.

Первая напряжённая связь Луны и Марса проецируется на ближайшую фазу полнолуния – с вечера 26 апреля до вечера 28 апреля, а сам день полнолуния (день Марса) 27 апреля обещает выдаться одним из самых конфликтных.

Второй активный период рецепции Луны и Марса выпадает на транзит Луны по знаку Овна 8-9 мая. Причём в этот раз с 7:00 до 10:00 утра 8 мая будет работать и напряжённая квадратура Марса, увеличивающая негативные факторы.

Ещё два локальных периода активных взаимодействий Луны и Марса – 24-25 мая (накануне лунного затмения) и 4-5 июня на фоне разрушительного противостояния Марса с Плутоном.

Ещё несколько коротких периодов, когда стоит опасаться типичного вредного влияния деструктивных аспектов Луны и Марса, повышать бдительность в быту и на транспорте, а также во время занятий спортом, экстремальными видами развлечений – вечер 24 апреля (с 18:00 до 21:00), начало суток 1 мая (с 0:00 до 03:00), 8 мая (07:00-10:00 утра), 16 мая (06:00-09:00 утра), 23 мая (09:00-12:00 утра), 29 мая (16:00-19:00), 6 июня (с 00:00 до 03:00).

Лишний раз стоит отдельно напомнить о наиболее динамичном неблагоприятном аспекте за время этого транзита – оппозиции Марса с Плутоном 5-6 июня, которая может привести к самым неожиданным последствиям – к насилию, преступлениям, стихийным бедствиям, применению различных видов оружия (особенно в ночь с 5 на 6 июня, когда Марс и Плутон объединит в конфликтную конфигурацию Луна).

Serg Korablev