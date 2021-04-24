Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Гороскоп на май для всех знаков зодиака от Тамары Глоба

24 апреля 2021ГороскопыСлово и Дело

Астролог считает, что последний месяц весны для многих знаков зодиака будет связан с общением с друзьями и укреплением рабочих отношений.

Гороскоп на май для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Фото: depositphotos

Овен

Тамара Глоба уверена, что Овны в мае начнут движение вперед. При этом представителям знака зодиака не стоит обращать внимания на критику, время действовать так, как того меньше всего ожидает общество. Есть много шансов, что самые нестандартные идеи в итоге будут успешными.

Телец

Тельцы смогут решить давние проблемы. Они также пересмотрят свои цели на ближайшее время и могут вывести свою жизнь на новый уровень. Возможно много деловых переговоров и встреч. Не стоит их бояться, все усилия окупятся в ближайшее время.

Близнецы

Близнецам астролог советует сбавить обороты, расслабиться и плыть по течению — все проблемы будут разрешены сами по себе. Лучшая стратегия на май — довериться своей интуиции.

Рак

Новые знакомства, встречи с интересными людьми и путешествия — этим запомнится май Ракам. Последний месяц весны идеально подходит для творчества.

Лев

Львы возьмутся за решение давних проблем. Если на работе не будет никаких проблем, достойных внимания представителей знака зодиака, то они полностью посвятят себя семье и дому.

Дева

Трудовые успехи ждут Дев. В работе их действительно ждут успехи, особенно если они полностью настроят себя на развитие в сфере карьеры.

Весы

Прислушаться к интуиции стоит и Весам. Она подскажет как поступить в сложной ситуации, особенно если речь идет о конфликтах.

Скорпион

Скорпионам пора заняться реализацией собственных проектов. Астролог советует не бояться и не упустить удачный момент. Дела, начатые в этот день, обречены на успех.

Стрелец

Продуктивная работа ждет Стрельцов. Сейчас самое подходящее время, чтобы браться за сложные и трудоемкие дела.

Козерог

Козерогам необходимо восстановить силы и заняться внутренним миром. Стоит быть осторожнее в словах и действиях, любая фраза может обернуться крахом.

Водолей

Не стоит активно действовать в мае Водолеям. Сейчас время для спокойствия и расслабления, нужно приберечь силы для упорной работы на лето.

Рыбы

Рыбам необходимо собраться. В мае у них может возникнуть сложная конфликтная ситуация с кем-то из близких и лучше всего проявить дипломатические способности.

Слово и Дело: последние новостиРоссиянам рассказали о способе получения двойного окладаГлава внешней разведки Британии заявил об ослаблении РоссииМясников рассказал об опасных последствиях отказа от употребления алкоголя
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
25 апреля 2021Rambler
Дата рождения

14-15 лунные сутки.Врываться в бой лучше сразу с утра. Звезды предсказывают: в это время получится адекватно обсудить все вопросы, из-за которых у вас...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
26 апреля 2021Astrostar.ru

15-16 лунные сутки. Сегодня прошлое накидывает свою роковую тень на позитивные виды будущего. Дружба и благородство могут столкнуться с неприязнью и...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Страсть или контроль — любовный гороскоп на 25 апреля
Встаем пораньше — финансовый гороскоп на 25 апреля
Топим лишние эмоции — гороскоп на 25 апреля
Причины женского одиночества по знаку зодиака
Как звезды помогли Бейонсе стать успешной
Жизнь каких знаков полностью изменится в 2021 году
Гороскоп на май для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Раскрываем свои таланты — финансовый гороскоп на 24 апреля
Не спешим с развитием романа — любовный гороскоп на 24 апреля
Сбавляем обороты — гороскоп на 24 апреля
Как цвет кошки влияет на судьбу ее хозяина
Как прокачать «шестое чувство»
Как научиться распознавать знаки судьбы
Как носить кольца, чтобы привлечь удачу и любовь
Марс в Раке: непрошенный гость
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
19-25 апреля 2021Astro7

Переход Марса в знак Рака в пятницу благоприятствует эмоционально насыщенным отношениям, но также несет обиды и вспышки гнева со стороны склонных...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на апрель для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков
19-25 апреля 2021Astro7

Ингрессия Солнца и Меркурия в знак Тельца в понедельник принесет стабилизацию в бизнесе, даст возможность вести дела с прагматизмом и терпением,...

Читать продолжение