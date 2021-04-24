Гороскоп на май для всех знаков зодиака от Тамары Глоба

Астролог считает, что последний месяц весны для многих знаков зодиака будет связан с общением с друзьями и укреплением рабочих отношений.

Тамара Глоба уверена, что Овны в мае начнут движение вперед. При этом представителям знака зодиака не стоит обращать внимания на критику, время действовать так, как того меньше всего ожидает общество. Есть много шансов, что самые нестандартные идеи в итоге будут успешными.

Тельцы смогут решить давние проблемы. Они также пересмотрят свои цели на ближайшее время и могут вывести свою жизнь на новый уровень. Возможно много деловых переговоров и встреч. Не стоит их бояться, все усилия окупятся в ближайшее время.

Близнецам астролог советует сбавить обороты, расслабиться и плыть по течению — все проблемы будут разрешены сами по себе. Лучшая стратегия на май — довериться своей интуиции.

Новые знакомства, встречи с интересными людьми и путешествия — этим запомнится май Ракам. Последний месяц весны идеально подходит для творчества.

Львы возьмутся за решение давних проблем. Если на работе не будет никаких проблем, достойных внимания представителей знака зодиака, то они полностью посвятят себя семье и дому.

Трудовые успехи ждут Дев. В работе их действительно ждут успехи, особенно если они полностью настроят себя на развитие в сфере карьеры.

Прислушаться к интуиции стоит и Весам. Она подскажет как поступить в сложной ситуации, особенно если речь идет о конфликтах.

Скорпионам пора заняться реализацией собственных проектов. Астролог советует не бояться и не упустить удачный момент. Дела, начатые в этот день, обречены на успех.

Продуктивная работа ждет Стрельцов. Сейчас самое подходящее время, чтобы браться за сложные и трудоемкие дела.

Козерогам необходимо восстановить силы и заняться внутренним миром. Стоит быть осторожнее в словах и действиях, любая фраза может обернуться крахом.

Не стоит активно действовать в мае Водолеям. Сейчас время для спокойствия и расслабления, нужно приберечь силы для упорной работы на лето.

Рыбам необходимо собраться. В мае у них может возникнуть сложная конфликтная ситуация с кем-то из близких и лучше всего проявить дипломатические способности.