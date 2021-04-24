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Жизнь каких знаков полностью изменится в 2021 году

24 апреля 2021ГороскопыГоворит Уфа

Известная телеведущая и астролог Василиса Володина рассказала, что 2021 год будет иметь различия с 2020 годом.

Жизнь каких знаков полностью изменится в 2021 году
Фото: depositphotos

Металлический Бык принесет спокойствие, но ждать от него поблажек не стоит. Согласно астрологическим прогнозам, следующий тяжелый год окажется 2025. Поэтому у людей есть несколько лет, чтобы перевести дыхание и заняться своими делами.

Астролог утверждает, что текущий год подарит зодиакальным представителям множество возможностей, которые помогут начать новый этап жизни. Однако придется проявить решительность, целеустремленность и смекалку, чтобы не упустить реальные шансы.

Некоторые трудности в финансовой и личной сфере ожидают людей, которые родились в 1986-1989 гг. Сложности в саморазвитии и реализации своего дела могут возникнуть у тех, кто появился на свет в 1959-1963 гг.

Судьбоносным год Быка станет для Тельца, Близнецов, Стрельца и Водолея. Помимо этого удача и успех ждет Льва и Скорпиона.

Людям, которые родились в конце января, апреля, июля и октября, а также тем, кто появился на свет в начале февраля, мая, августа и ноября, придется хорошо потрудиться и приложить немало усилий, чтобы достичь желаемых перемен в жизни.

Астролог рекомендует внимательнее относиться к своим расходам, вкладывать средства только в проверенные проекты и найти надежное место для хранения сбережений. Это позволит избежать крупных потерь.

По мнению Василисы Володиной судьбоносными станут весь январь, февраль, июнь и декабрь, а также конец мая и ноября. В это время начнут происходить удивительные события, которые способны менять судьбы людей.

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