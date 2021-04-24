Как звезды помогли Бейонсе стать успешной

Что гороскоп может сказать о личной жизни дивы?

Итак, в предыдущих частях статьи я писала о характере и привычках звезды, а также затронула тему ее личной жизни. Продолжим ее.

Брак Бейонсе и Джей-зи – один из самых длительных и стабильных в шоу-бизнесе, эта пара вместе больше 20 лет, из которых 13 – женаты. Что же нам об этом расскажет гороскоп дивы?

Как я уже упоминала ранее, Марс – планета, отвечающая в женском гороскопе за образ желанного мужчины, находится у Бейонсе в знаке Льва. Это огненный, царственный и яркий знак, сулящий такого же яркого мужчину. Однако, в карте рождения звезды, он еще и напрямую связан со сферой отношений и брака, так как управляет 7 Домом – домом брака и партнерства. Я обещала не упоминать астрологические Дома, но тут без этого не обойтись, так как Марс стоит в соединении с Северным Лунным Узлом (СЛУ). В астрологии Лунные узлы отвечают за карму прошлых жизней, и указывают на ту сферу в жизни, которая в наименьшей степени поддается контролю и управлению.

И в случае с Бейонсе СЛУ в соединении с управителем Дома брака говорит о том, что партнер/муж будет кармическим, будет принесен из прошлых жизней, и связь с ним будет необычайно сильной. Еще одно доказательство этому – время их знакомства. Их отношения начались, когда Би было 18-19 лет, а это возраст так называемого «возвращения узлов», именно в этот период срабатывает кармическая программа и случаются события по кармической сфере жизни.

Хочу отметить, что очень и очень немногие кармические пары остаются вместе на всю жизнь, как правило, они не выдерживают постоянного накала страстей и расстаются в течении 10-20 лет. И в этом союзе, безусловно, заслуга Бейонсе – как более мудрой, терпеливой и нацеленной на партнерство. Тут стоить отметить и ее Скорпионью Луну – страстную, ревнивую, но преданную до конца, так и ее Венеру, расположенную в знаке Весов. Венеру я решила оставить «на десерт» как самую сильную планету в гороскопе. Венера в Весах – находится в своей обители, самом сильном положении для планеты. Весы – партнерский знак, и у людей с такой Венерой изначально есть внутренний запрос на отношения, любовь и брак. Это для них действительно важно.

Кроме того, Венера отвечает также за материальное благополучие, а в женском гороскопе – это еще и привлекательность, женское обаяние, магнетизм. У Бейонсе она еще усилена такими планетами как Юпитер, Плутон и Нептун. В гармоничном варианте эти планеты все многократно увеличивают. Есть ли этому подтверждения в жизни? Давайте посмотрим:

1) Би – одна из самых высокооплачиваемых певиц в мире, ее личное состояние уже достигло 350 млн долларов. Кроме сценической карьеры она также успешно занимается инвестициями, рекламой и собственными брендами.

2) Из пункта 1 мы можем задать вопрос: а в чем ключ успеха? И, наверное, никто не будет спорить, что сексуальность, невероятная магнетичность и необычный образ – первое, чем покоряет зрителя темнокожая красотка. Плюс потрясающе пластичные и эротичные танцы.

Но кроме классической женской красоты есть в ней и изюминка, и она уже скорее идет от Луны, а точнее, ее соединения с Ураном – планетой бунтарей и оригиналов. Вспомните некоторые клипы, например – «Sweet Dreams» или «Run the world». Стальные платья и перчатки, странные прически, агрессивные образы – это все очень по-уранически. Но вернемся к Венере.

3) Голос. Да-да, именно с Венерой в астрологии связаны голосовые связки, соответственно – Венера сильна в своем знаке, и делает аспекты с очень мощными планетами. Отсюда мы получаем мощный и красивый голос.

В заключение я хочу сказать, что у Би нет ни одной звезды в соединении с планетами, а именно наличие благоприятных звезд часто делает человека знаменитым. Также у нее всего одна замкнутая конфигурация планет – бисекстиль между Марсом, Меркурием и Ураном. Конфигурации необходимы для того, чтобы человек получал поддержку обстоятельств в движении к своим целям, и ему хватало энергии преодолевать препятствия на пути.

Итак, подведем итоги. Вывод первый – Бейонсе добилась столь многого в своей жизни сначала благодаря Венере и Марсу – физической привлекательности, сильному голосу, помощи более могущественного супруга. А затем – благодаря Солнцу в Деве, Луне в Скорпионе - собственному неустанному труду. Плюс конфигурация Марс-Меркурий-Уран – это оригинальные идеи в танцевальной части своих клипов и выступлений. Марс – это движение, Меркурий – мысль, Уран – та самая изюминка и аутентичность в танцах и образах.

Никаких особенных указаний на легкую славу у нее, по сути, не было, так что все ее успехи и победы – ее собственная заслуга. Так что поговорка про терпение и труд очень даже работает, друзья.

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