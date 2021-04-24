Страсть или контроль — любовный гороскоп на 25 апреля

Сегодня стоит контролировать свои чувства и эмоции, чтобы не разругаться с партнером.
Сегодня партнеры Овнов ищут справедливости и баланса, а Овнам приходится подстраиваться под чужие вкусы. Идеальный союз немыслим без готовности к компромиссу (особенно, если пара решила жить вместе). Уступки могут казаться вам признаком слабости, но это лучший способ укрепить любовь в перспективе.
Сегодня Тельцам предстоит искать свою «золотую середину» в любви самим, партнер им не помощник. Разборчивые Тельцы, имея трудности с выбором достойного кандидата, попробуют метод сравнений и тестов, но вряд ли успешно: ведь в голове у них сейчас ветер романтики, а не калькулятор чужих достоинств.
Сегодня любовные дела Близнецов пойдут на лад, но удовольствия от этого они не получат. Верный поклонник, предсказуемый сценарий и прочая скука сейчас не для них: им подавай эксклюзив, новизну и волнения. Однако именно сегодня можно протестировать чувства на прочность и намерения на благородство.
Влюбленным Ракам сегодня предстоит обуздать свои страсти и принять, что искренний напор - не всегда аргумент в их пользу. Им придется отдать дань ритуалам и приличиям, вспомнить про стиль и хорошие манеры. Все должно быть чинно и благородно, вольности и эксперименты хороши лишь в заданных рамках.
Сегодня удачный день для Львов, готовых к дистанции в отношениях. Львы, пребывающие на пике страстей, готовы снести все преграды и броситься к другу сердечному в объятия - но их может ждать разочарование: партнер дружелюбен, но держит их на расстоянии. Не лучший момент для того, чтобы сломать лед.
Этот день не обещает Девам исполнения всех любовных желаний, зато помогает им удержать в отношениях равновесие и не наломать в них дров. Он не подходит для спонтанных романтичных встреч и мгновенных сближений, но вполне хорош для выполнения стандартных ритуалов и формирования взаимного доверия.
Сегодня Весы стабилизируют свои любовные отношения, либо это сделает за них судьба. Даже нарушив разом все правила игры, представители этого знака ухитрятся выйти сухими из воды или найти партнера, который согласится терпеть их выходки. Им ничего не стоит надеть маску скромности и сдержанности.
Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня не лучший день для искренности. Открытое выражение чувств может стать неуместным или быть воспринято любимым человеком превратно. Если вы хотите произвести впечатление на недоступный объект симпатий, начните с его друзей, попробуйте влиться в их компанию.
Сегодня общую уверенность в завтрашнем дне Стрельцы хотят распространить и на любовные отношения, но с переменным успехом. Возможно, они пока не видят «корень зла». Главная ценность этих суток - в возможности оставаться единомышленниками, даже если не все ладится в эмоциональной и интимной сфере.
Сегодня Козероги могут не бояться негативного поворота в своем романе. Даже пережив не лучшие минуты, они сориентируются в обстановке и вновь обретут почву под ногами. На полную искренность их партнерам в эти сутки рассчитывать не стоит: в любой не ясной ему ситуации Козерог держит дистанцию.
Этот день добавляет Водолеям уверенности в себе, но в любви может лишить их романтической нотки и авантюрной жилки. Многие Водолеи предпочтут следовать своим принципам, а не зову чувств. Отличные сутки для партнеров-коллег и единомышленников. В союзе, построенном на эмоциях, возможна минута скуки.
Сегодня звезды оберегают Рыб от случайных грубых ошибок, а если они уже допущены, то помогают их исправить. Можно рассчитывать на защиту от стрессов и интимных недоразумений. Обратная сторона ситуации - умеренность чувств, контроль за проявлениями темперамента не позволит случиться взрыву страстей.
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