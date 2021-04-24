Топим лишние эмоции — гороскоп на 25 апреля

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах подскажет, как погасить лишние эмоции и восстановить баланс интересов.

Охладить агрессивный пыл поможет уважение к закону, соблюдение ритуалов, этикета, правил общежития. В любой системе вступят в действие благотворные компенсаторные механизмы. Можно рассчитывать на дисциплину, порядок, контроль, восстановление в правах, на примирение противоречий или объединение противоположностей. В спаде напряженности не последнюю роль сыграет «чувство локтя», общественное мнение и дух коллективизма (дружбы, долгосрочного партнерства, социальной или профессиональной солидарности).

Овен

Сегодня Овнам стоит считаться с чужими нуждами и вовремя идти на здоровый компромисс, не считая его росписью в слабости. В этот день действуют принципы законности, партнерства и коллективизма. Они выручат при решении деловых, семейных, хозяйственных и жилищных проблем, помогут справедливо разделить функции, права или территорию. Умело погашенный в зародыше конфликт укрепит отношения на будущее.

Телец

Этот день может уйти у Тельцов на урегулирование противоречий, поправку здоровья, ремонт техники, беспокойство о питомцах или «починку» отношений, на сравнения или выбор наилучшего сервиса - но время не будет потерянным. Количество взятых барьеров перейдет в качество: повысит договороспособность или мастерство, поможет уточнить цели, положительно отразится на карьере и общении с нужными людьми.

Близнецы

Сегодня судьба готовит Близнецам удачу (снятие барьера, моральную поддержку, предсказуемый успех), но это обрадует их меньше, чем они думали. Победа может показаться им пресной, выданная роль скучной, а подарок банальным. Стоит ценить благосклонность фортуны и отдать дань уважения тем, кто по доброй воле или по долгу службы помогает вам: пройдет пара недель, и вы оцените этот дар по достоинству.

Рак

Сегодня эмоционально окрашенные порывы Раков «не ко двору». Им придется знать меру в семье и близких отношениях, в собственном доме и в гостях. Многим Ракам предстоит усмирить свои страсти и пойти на компромисс. Условие успеха - соблюдать домашний и светский этикет, держать при себе негативные чувства. У заданных рамок есть хорошая сторона: будут быстрее освоены правила и расставлены приоритеты.

Лев

Сегодня психологическая атмосфера вокруг Львов выравнивается, общие правила игры и принципиальная расстановка сил - в их пользу. Они могут рассчитывать на чужую порядочность, на четкий регламент, законность и безопасность. Беда в том, что сами Львы в настоящий момент настроены на несколько иной стиль общения. Они могут досадовать на комплекс формальностей или на необходимость держать дистанцию.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на стабилизацию отношений и бюджета. День обещает урегулирование материальных и профессиональных конфликтов законным путем. Будет право и время вернуть неподходящую покупку, исправить ситуацию с некачественной медицинской или юридической услугой, уточнить договор. После размолвки с другом, коллегой или клиентом удастся сохранить лояльность и не потерять уважение.

Весы

Сегодня звезды идут навстречу Весам и улаживают возникшие в их жизни противоречия. Даже в критической ситуации им удастся сохранить равновесие и часть прав, не утратить авторитет у детей, коллег, друзей и партнеров. Те, кто сомневается, выдадут Весам кредит доверия. Сами же Весы вовремя вспомнят о долге, дисциплине и аскезе, вернутся к своим планам и принципам, предложат нужным людям компромисс.

Скорпион

Сегодня Скорпионы застрахованы от худшего, но оптимизм и свобода выбора преждевременны. Чтобы укрепить свои тылы, им желательно не быть одиночками, но поддерживать нужные отношения строго в нейтральном ключе. Безупречное ровное поведение поможет им завоевать уважение в семье и коллективе, вырасти в глазах партнера и друзей, а также соответствовать требованиям интересующих сообществ и инстанций.

Стрелец

Сегодня события развиваются благоприятно для Стрельцов, и это внушает им надежду на будущее. Будет сплоченной команда. Единомышленники проявят готовность простить промах или забыть о распрях. Сами Стрельцы предпочтут закрыть глаза на то, что их не устраивает или пугает, и в этом пункте звезды с ними не согласны: заминая проблемы вместо того, чтобы их решать, Стрельцы оказывают себе дурную услугу.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть отличная точка опоры, она поможет им удержать равновесие и не свернуть с безопасного курса. Для многих Козерогов это будут их новые духовные и профессиональные принципы. Также, это могут быть большие материальные планы или ресурсы (кредиты, авансы), которые они не хотят терять. Имея столь веские мотивы, им удастся купировать начало ссоры или восстановить баланс интересов.

Водолей

Сегодня для Водолеев все сложится к лучшему: исполнится программа-минимум и появится надежда на бонус. Решатся основные профессиональные и юридические проблемы. В случае помех, выручит план, дисциплина и верность идее, поддержит команда или набранный авторитет. Вы сможете пройти ценз, завоевать доверие системы. Выгодный комплекс прав вам обеспечит ваша профессия, мировоззрение или происхождение.

Рыбы

День учит Рыб выдержке и душевному равновесию, предлагает честно следовать правилам игры и законам человеческих отношений. В деловой части залогом успеха станет соблюдение официально принятого этикета, профессиональных протоколов, правовых норм и стандартных мер безопасности. Если допущена ошибка, именно такой подход поможет быстро ее исправить. Нежелательны начинания, в том числе, совместные.