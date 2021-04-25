Осторожнее с деньгами — финансовый гороскоп на 26 апреля

Сегодня мы можем потерять деньги или сильно потратиться.

Овен

Тема финансовой стабильности в этот день может занимать основное внимание Овнов. Не все вопросы удается решить путем увеличения уровня доходов. Главное – научиться жить по средствам и вести сбалансированный бюджет. Однако сегодня вы можете столкнуться с трудностями в понимании, как и что необходимо делать. Если есть сомнения в целесообразности тех или иных действий, то лучше переждать.

Телец

Тельцам сегодня сложнее будет находить компромисс в деловом партнерстве. Это также относится к взаимоотношениям с клиентами и заказчиками. Старайтесь заранее распознавать ложных клиентов, которые только отнимают у вас время своими расспросами, но не собираются в реальности делать заказ или покупку. Старайтесь идти на максимальные уступки, если почувствуете, что назревает конфликт с клиентом.

Близнецы

У Близнецов сегодня может быть спад энергетики и повышенная утомляемость. Равномерное распределение физических нагрузок на работе позволит вам избежать усталости и снижения уровня работоспособности к концу рабочего дня. Также важно экономнее расходовать психическую энергию, не вступая в конфликты с коллегами и обходя стороной напряженные моменты.

Рак

Ракам звезды советуют воздерживаться от экспериментов и любых новшеств в работе. Попытка освоить какие-либо новые приемы или получить новые навыки в работе может окончиться неудачей и потерей времени впустую. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт. В учебе тоже все дается нелегко, знания с трудом запоминаются и усваиваются.

Лев

У Львов сегодня могут складываться непростые отношения с начальством. Возможно, вам выскажут критические замечания по поводу неисполненной в срок работы. Будьте готовы в любой момент отчитаться о проделанной работе. Особенно может осложниться работа у коммунальщиков и строителей – вам будет нелегко уложиться в отведенные сроки. Для студентов вузов день складывается с трудностями при усвоении учебного материала.

Дева

Тема делового взаимодействия может стать предметом беспокойства для Дев. Старайтесь более ответственно и пунктуально подходить к своим деловым обязательствам и тоже самое требуйте от своих деловых партнеров. Не исключено, что запланированная на этот день встреча может сорваться. Это не лучшее время для обращения за поддержкой к своим деловым связям. Старайтесь решать вопросы самостоятельно.

Весы

У Весов, находящихся в статусе безработных и в поиске работы, этот день может сложиться неблагоприятно. Возможно, по результатам собеседования с потенциальным работодателем вам предложат неприемлемые условия работы. Либо обещание о приеме на работу в дальнейшем будет отменено. Также ваши ожидания относительно роста доходов могут не оправдаться. Воздержитесь от крупных покупок.

Скорпион

Эмоциональное состояние Скорпионов в этот день достаточно нестабильное, что затрудняет деловую активность. Возможно, вы будете недовольны некоторыми обстоятельствами или людьми, однако не следует придавать этому излишне большого значения. Частая перемена в настроении и намерениях может привести к снижению уровня доверия к вам со стороны деловых партнеров. Строже контролируйте свое поведение.

Стрелец

Стрельцам обычно не свойственно долго сомневаться в тех или иных своих действиях, однако сегодня вы можете оказаться на распутье. Звезды советуют вам не делать того, в чем не уверены. Возможны противоречия с кем-то из коллег. Не втягивайтесь в интриги, держите дистанцию от всего, что мешает сосредоточиться на работе. Также у вас может быть спад в уровне работоспособности из-за плохого самочувствия.

Козерог

Козерогам рекомендуется отдавать предпочтение индивидуальной трудовой деятельности и стараться воздерживаться от участия в коллективных процессах типа собраний, совещаний, конференций. Ваши планы на этот день могут претерпеть существенные изменения, в результате которых вы можете снизить результативность. Будьте готовы к неожиданностям не самого приятного свойства.

Водолей

Внешние обстоятельства в этот день могут сложиться неблагоприятно для инициативного поведения. Водолеям в этот день рекомендуется воздерживаться от контактов с начальством. Будьте готовы к тому, что начальство будет вести себя излишне активно и непоследовательно, принимая и отменяя свои же решения. Также этот день связан с затруднениями в отношениях с клиентами – будьте внимательнее при финансовых расчетах.

Рыбы

Рыбам в этот день не рекомендуется начинать деловые проекты и стараться экономнее расходовать финансы. Не исключены случаи кражи или утери денег, а также может быть ущерб от неосторожного обращения с деловыми бумагами, документами. Деловые встречи и поездки лучше планировать на конец рабочего дня. В торговле в это время может оживиться покупательский спрос.