Звезды помогут влюбиться — любовный гороскоп на 26 апреля

Отличный день для того, чтобы влюбиться или признаться в чувствах.

Овен

До наступления вечера Овны останутся заложниками настроения своего партнера. Его дружелюбие добавит им уверенности в завтрашнем дне, а явная или скрытая враждебность вызовет ответную негативную реакцию. Звезды намекают, что все шероховатости отношений легко исправить ночью, если провести ее вместе.

Телец

Самым важным моментом для влюбленных Тельцов окажется вечер. В конце дня они могут получить известие, предложение поговорить или объясниться. Если обратная связь запаздывает, Тельцы спровоцируют ее сами: им есть что сказать партнеру. Беседа или свидание может затянуться и перейти в долгую ночь.

Близнецы

События дня помогают Близнецам оставаться в любви оптимистами и верить, что все нынешние перипетии их личной жизни - к лучшему. Вплоть до вечера их главенствующим настроением будет незамутненный позитив. Ближе к ночи у них возникнут вопросы или подозрения, которые им захочется срочно проверить.

Рак

Сегодня влюбленные Раки будут вынуждены сделать что-то против своей воли, под нажимом обстоятельств или под влиянием партнера. Внушаемых и зависимых Раков будет легко «продавить» на нужные действия посредством манипуляций. Активным и чувственным Ракам нужна осторожность в интимных экспериментах.

Лев

Львам стоит пользоваться благоприятным периодом в отношениях, так как вскоре в них что-то заметно изменится. Все еще длится время честности, порядочности и верности идеалам, общности интересов и планов. Если вы не знаете, с чего начать разговор, дождитесь вечера: повод и тема появятся сами собой.

Дева

Сегодня Девы ищут контакта с любимым человеком и получают его. Если вы заждались вестей от пассии, потерпите до вечера: он вознаградит вас за терпение прояснением обстановки и ответами на ваши вопросы. Ограничения примите как неизбежное зло и не берите на свой счет: вы вызываете симпатию и интерес.

Весы

Днем в отношениях Весов царят уважение, любовь и вера в будущее - но не исключено, что благополучный фасад лишь видимость. Вечером ожидается критичный разговор или встреча, есть риск вновь пройти по краю пропасти. Звезды советуют принять ограничения и запреты: сейчас они ваши друзья, а не враги.

Скорпион

Сегодня вечером Скорпионов ждет приглашение к личной встрече или беседе. Трудно сказать, что окажется более необычным в этом событии, форма или содержание. Несмотря на приятный подтекст и романтический антураж, будьте сдержанны: не распахивайте душу, не выходите за рамки и не спешите с ответом.

Стрелец

Сегодня Стрельцы остаются в любви оптимистами, но в конце дня их что-то смутит. Появится повод для тайных размышлений, слежки или приватной беседы. Звезды советуют обсуждать щекотливые нюансы с партнером, а не с третьими лицами, будь то друзья или случайные собеседники. Знакомства сомнительны.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги - мастера превращать дерево в золото и минусы в плюсы. Они остроумно решат любую задачу. Свидание или контакт личного свойства им лучше планировать на поздний вечер: результат порадует, а местами даже превзойдет ожидания. Одинокие Козероги могут встретить свою судьбу.

Водолей

Сегодня Водолеи остаются любимцами звезд до вечера. Им стоит поторопиться, если они хотят укрепить свои любовные позиции, так как к концу дня почва под их ногами станет более шаткой. Вечерний разговор, знакомство или свидание могут сыграть в их судьбе роковую роль и пойти вразрез с их принципами.

Рыбы

Рыбам не стоит принимать за чистую монету свои любовные успехи утром и днем: это всего лишь компенсация за их прошлое или генеральная репетиция будущего. Позитивные волнующие события ожидаются ближе к ночи. Рыбок ждет приятное известие, заманчивое приглашение или весьма перспективное знакомство.