Борьба оптимизма и пессимизма — гороскоп на 26 апреля

15-16 лунные сутки. Сегодня прошлое накидывает свою роковую тень на позитивные виды будущего.

Дружба и благородство могут столкнуться с неприязнью и предубеждением. У одних бокал наполовину пуст, у других наполовину полон. Что победит в борьбе оптимизма и пессимизма - вопрос индивидуальный, а Луна в Весах, как всегда, за баланс. К ночи она переместится в знак Скорпиона и украсит все события глубиной эмоциональных реакций. Близкое Полнолуние повысит общительность и чувствительность - а они, в свою очередь, грозят вылиться в приватный ночной разговор, бурную интимную жизнь или внезапный приступ работоспособности.

Овен

Сегодня не все зависит от поведения Овнов. Решающим будет настрой тех людей, с которыми они имеют дело - например, их партнера, клиентов, публики, начальства, родственников или представителей в обществе. Именно он определит дружелюбную или враждебную атмосферу этого дня. К ночи многих Овнов ждет всплеск эмоций, возможен прилив чувственности, общительности или внезапный порыв похлопотать по дому.

Телец

Сегодня задач у Тельцов много, но трудности преодолимы. Можно надеяться на поощрения, поблажки и дополнительный сервис, как вип-клиенту или ценному сотруднику. Пора поднапрячься, если надвигается дедлайн проекта, близок финал в лечении или комплексе косметических процедур. Если есть питомец, ему нужно все самое лучшее. Вечер - время личных бесед, многое решит вечерний звонок или ночной разговор.

Близнецы

День сделает Близнецов оптимистами. Он обещает им творческий, родительский и профессиональный успех, неожиданную компенсацию, правовую или моральную поддержку. Если нынешнее положение дел вас нервирует, добавится спокойствия: вы получите добрый знак скорого исполнения планов, открытия путей или возврата в свой привычный режим. Вечер сулит важное известие, желательно быть на связи даже ночью.

Рак

Сегодня Раки могут направить свою энергию на расширение общих владений, на выполнение семейных или партнерских обязательств. Хорошо помочь друзьям по несчастью, заняться волонтерством, проявить гостеприимство. У дня открытых дверей и труда на благую идею есть обратная сторона (например, риск появления неприятных гостей), но если вы хотите популярности или прогресса, вам придется с ней мириться.

Лев

Сегодня в любом позитивном сценарии Львов ждут «подводные камни», при этом вечерние сюрпризы опаснее. Переговоры удачнее утром (особенно, если вы надеетесь на чужую доброту, ищете популярности, покровительства). Не медлите с поиском благ и бонусов: вскоре пропадут нужные люди или сменятся условия. Вечерние новости повлекут за собой домашнее или деловое совещание, любовный или дружеский разговор.

Дева

Это день обещает Девам рост ресурсов: пополнение кошелька, аванс, компенсацию трат на учебу или командировку, премию за сверхурочный труд, благодарность за дружескую услугу, прибыль от иностранных активов. Ключевой момент - вечер: возможны сенсации, находки, важные извещения, личные новости, интенсивные переговоры, исследования или поездки, работа с документами, коррекция планов и расчетов.

Весы

Пока не настал вечер, у Весов сохраняется шанс на удачу. Не попадаться на крючки им будет трудно, но звезды будут охотно выручать их в минуту кризиса. Возможны успехи формата «не было бы счастья, да несчастье помогло». Чтобы не ухудшить свое положение, в конце дня Весам важно умело вести разговоры на щекотливые темы, аккуратнее распоряжаться своими, заемными и совместными вещами и ресурсами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам будет полезнее скепсис, а не преждевременный оптимизм. К будущему следует идти мелким шагом и с оглядкой. Не повредит осторожность в любых контактах, и далеких, и близких. Вечером состоится судьбоносный диалог или важная встреча, вам могут сделать необычное привлекательное предложение. Чтобы защитить свои интересы, желательно заранее очертить рамки беседы и не говорить лишнего.

Стрелец

Основную часть этих суток Стрельцы проведут на волне оптимизма. Оглянувшись на плод своих или совместных усилий, они с удовлетворением констатируют рост и развитие. Положительные стороны дня могут временно затмить отрицательные, но вечером вновь появится повод для подозрений или опасений. День завершится важным приватным разговором, поиском недостающих деталей или ответов на деликатные вопросы.

Козерог

Козероги сегодня смогут расширить базу своих ресурсов, компенсируют потерю, восполнят ущерб, уравновесят недостаток достоинством или обойдут знакомую зону своей уязвимости. Велик шанс договориться о выгодной сделке, получить аванс или дополнительное целевое финансирование, найти деньги на инвестицию или оплату престижной услуги. Вечерняя беседа, встреча или сенсация во многом определит будущее.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям пользоваться плодами честно заслуженной удачи: добрая фортуна - гостья недолгая и вскоре может покинуть их. Полоса везения или стабильности продлится до вечера. В конце дня лучше сменить тактику: каждое лишнее слово или жест могут обернуться не в вашу пользу, навредив либо вам лично, либо вашим близким. Важно выторговать себе время на рассмотрение предложений.

Рыбы

До наступления вечера Рыбам лучше сосредоточиться на исправлении роковых промахов. Если таковых нет, выгоднее пассивность. Хорошие идеи лучше приберечь для близкого будущего. В том, что оно будет счастливым, вас убедят вечерние идеи, новости и находки. Успех же сегодяшних начинаний переоценивать не стоит: после удачного старта ждет тупик, потеря нужных рычагов, ресурсов или стимулов к развитию.