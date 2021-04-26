Раскрываем тайны партнера — любовный гороскоп на 27 апреля

Сегодня стоит чаще общаться со второй половинкой и, возможно, даже следить.

Овен

Сегодня Овны нуждаются в свободе эмоций и доверительном интимном общении. Близкому человеку они скажут то, что не могут сказать друзьям. Одиноким Овнам не стоит форсировать знакомства, в этот день они вряд ли «в ударе». Неудачное слово может пробудить их сексуальные и психологические комплексы.

Телец

Сегодня Тельцы нуждаются в партнере-слушателе, им хочется излить чувства или выдать в эфир гениальную мысль. Ослепленные своим монологом, Тельцы могут игнорировать настрой любимого человека, даже если разговор начат именно им. Не исключено, что он выведет Тельца на эмоции, чтобы узнать его планы.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам не стоит давать волю своему любопытству, если они не хотят знать всю правду: она может оказаться неприглядной. Близнецам, имеющим от партнера секрет (особенно, связанный с перечеркнутым прошлым), стоит следить за своими словами и остерегаться утечки личной информации.

Рак

Сегодня Раки настроены на приятный диалог с ноткой интимности, но ему что-то мешает. Некоторые тонкие темы, которые раньше обсуждались свободно, могут быть табуированы, а некоторые каналы связи перекрыты. Не исключено, что ваши звонки или письма будут взяты под контроль. Проявите изобретательность.

Лев

Сегодня Львы выступают локомотивом отношений. В их аргументах много верного, но их подводит чрезмерная эмоциональность и собственничество. Ратуя в любви за свободу и право выбора, на деле они стремятся заявить на любимого человека эксклюзивные права, что вызывает у того естественное сопротивление.

Дева

Сегодня в общении Дев с объектом симпатий возможны внешние препятствия, но они лишь подчеркнут взаимный интерес. Порой они будут оказываться во благо, а не во зло: помогут соблюсти правильный баланс дружбы и романтики, поставят границы слишком быстрому сближению и преждевременным фривольностям.

Весы

Сегодня Весам сложно поддерживать порядок в своей жизни, любовь - зона риска. Их непредсказуемость и оригинальность привлекает и волнует партнера, но также шокирует и настораживает. Многие Весы не следуют своим же принципам, могут раздаривать свои материальные и духовные сокровища случайным людям.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов голова идет кругом от обаяния партнера и неформального стиля его речей. Простительна путаница между любовью и дружбой, но не путайте роли в диалоге: ваша задача - подавать реплики, смеяться или кивать в нужных местах. Ожидания и обещания реализуются не так, как вы думали.

Стрелец

Сегодня общение с представителями противоположного пола Стрельцам портит недоверие - порой обоснованное, а порой явно напрасное. Внушаемым Стрельцам вредно слушать сплетни о пассии и серфить в Сети: полученные впечатления дадут пищу их исследовательскому интересу, но лишат их душевного покоя.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам опасно терять контроль и свободно гулять под наркозом романтических надежд по краю пропасти: подобный экстремизм чреват и наказуем. Если любовь требует жертв, жертвуйте в общий котел эмоции, но не ресурсы, не отрезайте себе путь к материальной и духовной автономности.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит испытывать судьбу: все их расчеты идут прахом под влиянием чувств или задетого самолюбия. Они могут предать свои принципы и уронить самооценку ниже плинтуса. Чтобы обезопасить себя от неверных шагов, избегайте в общении рискованных тем и держите психологическую дистанцию.

Рыбы

Сегодня у Рыб многое получается на ниве личного. Стоит всячески поддерживать дистанционное общение: любовная переписка идет удачно, возможно заманчивое знакомство. С очной встречей и раскрытием тайн не спешите: преждевременная откровенность сломает интригу и грозит погасить интерес в зародыше.