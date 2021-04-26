Укрепляем деловые связи — финансовый гороскоп на 27 апреля

Сегодня стоит налаживать связи, проводить встречи с авторитетными людьми.

Овен

У Овнов в первой половине дня будет больше удачных шансов для увеличения уровня доходов. Кроме основной работы вам могут предложить варианты для дополнительной подработки. Если вы подрабатываете на выполнении частных заказов, то количество таких заказов может увеличиться. В конце дня ситуация начнет ухудшаться – это не лучшее время для расходования денег на покупки.

Телец

В начале дня Тельцам улыбнется удача в делах. Возможно, вам не потребуется выполнять работу, которая вам не нравится. Также это удачное время для сотрудничества в составе коллективного труда – вы сможете прекрасно вписаться в трудовой коллектив. Хорошо заниматься проектно-конструкторскими разработками и научными исследованиями. В конце дня могут усилиться противоречия с деловыми партнерами.

Близнецы

Близнецам в этот день удастся добиться выполнения плановых заданий, причем основной объем работы может быть выполнен уже в первой половине дня. Руководящие работники получат доступ к ценной конфиденциальной информации. В конце дня воздержитесь от высказывания критики в адрес коллег – это может привести к торможению вашей работы и вызвать волну ответной критики.

Рак

Ракам в первой половине дня рекомендуется усилить внимание к учебе и повышению уровня квалификации. Ваши интеллектуальные способности усиливаются, и это положительно отразится на усвоении учебного материала. В конце дня воздержитесь от составления долгосрочных планов – вы рискуете допустить в этом серьезную ошибку. Работа в составе группы единомышленников может привести к разногласиям.

Лев

День вполне благоприятен для финансовых операций, денежных переводов, страхования имущества и оперирования чужими деньгами. Поэтому преуспевают работники банков и страховых агентств. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции и привлекать других инвесторов к развитию своих проектов. В конце дня, однако, на вас может усилиться давление со стороны начальства.

Дева

Девам рекомендуется активнее вступать в деловое партнерское сотрудничество. Вы сможете интуитивно почувствовать интерес потенциального партнера и найти приемлемую формулу для развития деловых отношений. Хорошо делать юридические оформления в тех деловых отношениях, которые строились на неформальной основе. В конце дня могут сорваться деловые встречи.

Весы

Весы сегодня способны к быстрому обучению, связанному с получением практических навыков работы с техникой. Успешно проходит производственная практика у студентов вузов и стажировка на новом месте работы. Удачно пойдут дела у инженеров, изобретателей, рационализаторов. В конце дня не давайте и не берите денег взаймы. Воздержитесь от крупных покупок в кредит.

Скорпион

Скорпионы, работающие в сфере услуг, в первой половине дня будут востребованы клиентами и заказчиками. Старайтесь подходить к своим обязанностям с выдумкой, с фантазией. Открытый стиль поведения привлечет к вам симпатии потенциальных клиентов. Ваш индивидуальный подход к пожеланиям клиентов приведет к росту популярности ваших услуг.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется сосредоточиться на тех делах, которые оставались незавершенными с предыдущего времени. Это благоприятное время для работников ремонтных мастерских, коммунальных служб и офисных служащих. В конце дня вы можете столкнуться с тормозящими влияниями, и темп вашей работы может замедлиться. Рационально используйте свое рабочее время.

Козерог

Козерогам звезды советуют более внимательно отнестись к поступающей информации, даже если это будут сведения, полученные из случайных контактов. Информационный фон этого дня поможет вам найти оптимальные решения своим проблемам. Вам могут поступать подсказки из самых разных источников, и это позволит вам принять верные решения. В конце дня воздержитесь от планирования и экспериментов.

Водолей

У Водолеев могут вырасти доходы от деятельности, связанной с коммунальными услугами, сделками с недвижимостью, строительством и складским делом. Успешно пойдут дела по подготовке финансовых отчетов. Бизнесменам рекомендуется заниматься анализом состояния своего бюджета. В конце дня воздержитесь от необязательных контактов с начальством.

Рыбы

Рыбам рекомендуется усилить личный контроль над своими делами. Особенно это относится к вопросам развития деловых связей, обменных операций, торговых сделок, поездок и консультативной деятельности. К концу дня могут усилиться проблемы у студентов вузов – учебная информация будет приходить к вам не в полном объеме. Могут возникнуть осложнения при деловой переписке с иностранцами.