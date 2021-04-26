Держим дистанцию — гороскоп на 27 апреля

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе усилит подозрительность и придирчивость, поможет искать пороки, баги и уязвимости.

Зато нелегко будет выразить романтическую и дружескую симпатию, придется держать дистанцию. Полнолуние с участием Меркурия требует общения, но потоку слов, как и чувств, будет выставлен барьер (лимит, цензура, бюрократический шаблон). Возможен отказ, критика, задержка. Придется подумать над оформлением оригинальной мысли. Также предстоит контролировать ресурсы, следить за уплатой налогов, взносов, штрафов и пеней. Подходящий момент для инспекций, списания и утилизации ненужного.

Овен

Сегодня Овнов могут привлечь темы, связанные с налогами и взаиморасчетами, с коммунальными платежами и страхованием жилья, с ипотекой, наследством, кредитной историей, декларацией о доходах. Возможны извещения из инстанций (банка, страховой компании, налоговой инспекции). Стоит точнее оформлять документы, во избежание отказов, штрафов и пеней. Может появиться интерес к утилизации ненужных вещей.

Телец

Тельцам сегодня не обойтись без диалога. Он может стать неотъемлемой частью профессионального долга или официального визита. Возможны переговоры с инстанциями, совещания с коллегами и начальством. Удастся конструктивно поговорить с партнером или клиентом, высказать собственное оригинальное мнение. К вечеру будет смягчен регламент или отменена цензура, многие Тельцы смогут блеснуть красноречием.

Близнецы

Сегодня Близнецам предстоит поработать с полезной информацией, со служебной корреспонденцией или архивом. Общаясь с коллегами, сервисами, родней и друзьями, им придется затрагивать не самые приятные, зато злободневные темы (в том числе, медицинские и налоговые). Могут всплыть неприятные нюансы, «грязные» подробности. Лучше не отправляться в путь, не стоит бронировать гостиничные номера и билеты.

Рак

Раки могут развивать интересующие их дискуссии, но с оговорками. Часть тем и каналов общения может оказаться под запретом. Вероятно, придется считаться с цензурой, корпоративным правилом или общественным мнением. Нужно взять решение в прошлом или придумать заново, так как общение сегодня необходимо. Возможен важный разговор с ребенком, другом, инвестором, страховым агентом, любимым человеком.

Лев

Львов ждет собеседование, семейное совещание или полуофициальный разговор. Выступая адвокатами прогресса, многие Львы также будут преследовать свой личный интерес или защищать свою семью. Им придется побороться с чужой принципиальностью, бюрократией, косностью или упрямством. В топе дня - темы, связанные с финансированием, уровнем жилищных условий, правом на владение, ресурс или недвижимость.

Дева

Сегодня мозг Дев активно обрабатывает новости, заодно пропуская их сквозь фильтр эмоций. День подходит для служебных контактов, посещения учреждений и их сайтов, трекинга посылок, сеансов дистанционной связи, программирования, необычных исследований. Стоит тщательнее рассчитывать время, так как путь не всегда будет свободен: время «съедят» бюрократические формальности, возможна задержка, цензура.

Весы

Сегодня одна из критичных сфер для Весов - финансы. Возможна склонность путать свои ресурсы с чужими. Нужен контроль за движением средств, качеством покупок, порядочностью друзей и надежностью инвестиций. Не лучшее время для шоппинга, слияния бюджетов. Не исключено беспорядочное питание. Чехарда в кошельке и диете созвучна хаосу в отношениях, экстравагантные вкусы и траты Весов кого-то шокируют.

Скорпион

Скорпионам стоит отнестись серьезнее к переговорам: сегодня они влияют на их карьеру, репутацию, долговременный статус в семье, паре или группе. Несмотря на элемент неформата, беседа идет по правилам и пишет их вторая сторона. Специфический этикет мешает назвать вещи своими именами. Нужен оптимальный баланс любезности и фамильярности, романтической и дружеской симпатии. Как всегда, выручит чутье.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше не заниматься рутиной. День требует нестандартного мышления, вызывает нерядовые эмоции и дарит интересные находки. Главная цель - обезопасить себя, но ненароком можно раскрыть чужие козни и тайны. Хорошо вести исследования, искать баги в программах и психике, проверять подозрения, пользоваться необычными каналами данных. Возможен приватный разговор с другом или коллегой.

Козерог

Сегодня Козероги увидят ситуацию иначе, начнут точнее просчитывать детали и тоньше предвидеть будущее. Но общая расстановка сил от этого не изменится, не стоит резко менять тактику и пренебрегать подстраховкой. Осмотрительность особенно нужна в любви, в профессиональных и финансовых вопросах, в планах, связанных с детьми. Не стоит слепо верить друзьям, новостям. Важно аккуратнее вести разговоры.

Водолей

Водолеям лучше держать дистанцию и беречь репутацию. Броню их принципов сегодня легко размягчить посредством эмоций - и сделать это может всякий, включая их начальство и близких. Опасно искушение карьерой мечты или новым жильем. Стоит осторожнее вести переговоры (включая семейные) и тщательнее оформлять документы. Водолеям-руководителям, политикам и главам семейств предстоит непопулярное решение.

Рыбы

Сегодня внимание Рыб могут привлечь мировые события, дальние маршруты, вести от зарубежных друзей. Многие коллективные проблемы удачно минуют их, или заденут по касательной. Еще на один шаг приблизится их выход из полосы зависимости, безвестности или слабости. Обнадежат новости. Пора искать мотивы для бизнеса и творчества, обновлять романтические и дружеские связи, рассматривать авантюрные идеи.