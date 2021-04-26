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Пять самых мстительных знаков зодиака

26 апреля 2021ГороскопыWomanHit.ru

Связываться с ними опасно, если не знать подход.

Пять самых мстительных знаков зодиака

Не знаете, какой опасности поджидать от партнеров и друзей?

Для каждого человека есть свой катализатор — ситуация, которая выводит их из равновесия и заставляет сходить с ума. В этом материале расскажем, что бесит некоторых знаков зодиака, отличающихся своенравным характером, и как заслужить их прощение, прежде чем нарветесь на подложенную свинью.

Козерог

Эти люди обладают феноменальной памятью, так что не думаете спорить с ними о сказанных словах и сделанных договоренностях. Они невероятно умны и изобретательны, так что устроят вам такую темную, что вы удивитесь, стоит только довести их до белого каления. Козерогам важна их репутация, а потому на всех, кто пытается ее подорвать, они наступают по системе пан или пропал — прямо идут в атаку любыми доступными способами.

Овен

Для Овнов нет ничего дороже их любви. Если вы встречаетесь с ними и решите пойти налево, пощады не ждите. Измена — пожалуй, самое страшное, что может с ними произойти, ведь в свои чувства они вкладывают душу. Разбитое сердце хотя и заставит их стать лучше, но и вам они его тоже разобьют, начав настраивать общих друзей и даже коллег против вас. Так что семь раз отмерьте, прежде чем отрезать в отношениях с ними.

Близнецы

Эти натуры об отношениях долго горевать не будут, но вот дружеское предательство точно запомнят надолго. Несмотря на их ветренность, в общение с друзьями Близнецы вкладываются полностью. А потому, стоит им узнать, что за спиной вы говорите гадости, как в миг ваша репутация упадет ниже плинтуса. Они отличные манипуляторы, а потому, зная количество их знакомых, мы бы не позавидовали вам, если Близнецы встанут против. Помните, что защита своей чести для них — один из жизненных принципов.

Лев

Львы могут мстить за все, ведь их горячий характер не то что подталкивает, а пинает их в сторону агрессии против обидчика. Не забывайте, что у многих людей Лев не в солнечном, а в лунном знаке. Асцедент сильно влияет на характер человека — это мы к тому, что расслабляться, пока вы не проверили натальную карту, точно не стоит. Со Львами не шутите об их привлекательности — за любые уколы в сторону внешности они будут готовы разорвать вас на части, хотя внешне останутся спокойными и приветливыми.

Стрелец

В тихом омуте черти водятся — это точно про них. Стрельцы не будут царапать вам машину или материть с ног до головы при встрече. Их месть подается холодной — дозированно, они обязательно насладятся вашими страданиями и обглодают косточки, стоит вам на секунду поникнуть головой. Для Стрельца самое уязвимое место — деньги. Не думайте упрекать их в недостаточном заработке, стыдить за дом без шикарной мебели или указывать на одежду непопулярных брендов.

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