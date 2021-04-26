Что мешает разбогатеть каждому знаку зодиака

Астрологи рассказали, какие качества представителей разных знаков зодиака мешают им разбогатеть.

Амбициозные Овны, которые, казалось бы, должны купаться в деньгах, часто теряют шанс на успех из-за вспыльчивости, слишком грандиозных целей и действия в одиночку и напролом.

Мечтающие поймать удачу за хвост Тельцы часто не достигают богатства из-за того, что слишком боятся потерять то, что у них есть, и не идут на риск.

Близнецам мешает стать богатыми привычка бросать дела на полпути, как только они теряют к ним интерес. Помочь в этом вопросе сможет только партнер, который бы поддерживал их мотивацию в начатом проекте.

Ракам легко удается заработать, но вот с тратами у них большие проблемы. Они могут в одночасье спустить немыслимые суммы, забив дом ненужными вещами.

В своем желании пустить пыль в глаза Львы способны залезть в кредит, чтобы купить себе швейцарские часы. Несмотря на то что деньги сами плывут в их руки, накопить состояние им мешает чрезмерная расточительность.

Девы не добиваются успеха чаще всего из-за того, что предпочитают синицу в руках и не замахиваются на что-то большее. Они боятся риска и избегают ненадежных инвестиций.

Весов на пути к успеху может остановить критика, они готовы опустить руки перед первым же препятствием. Они не приемлют закулисные игры и интриги, поэтому, чтобы идти по карьерной лестнице, им нужно закрыть глаза и уши.

Амбициозные Скорпионы готовы для достижения цели идти по головам. Помешать их движению могут лишь влиятельные недоброжелатели, которых представители этого знака приобретают из-за непростого характера. Однако это и будет их стимулом для движения вперед.

Стрельцы не стремятся к накопительству, предпочитая тратить деньги на развлечение и отдых. У представителей этого знака минимальные финансовые амбиции, заканчивающиеся суммой, которой им хватает на жизнь.

Земные Козероги стремятся к статусу и достатку, однако из-за эгоизма и заносчивости нередко наживают врагов и терпят убытки.

Водолеев не заботит достаток. Они воспринимают деньги как средство для воплощения идей. Из-за склонности к риску они часто ввязываются в финансовые авантюры, поэтому у них редко получается сколотить состояние.

Рыбы — прекрасные стратеги, однако на практике часто страдают из-за своей доверчивости. Для достижения успеха им нужен человек, который помогал бы воплощать их планы в жизнь.