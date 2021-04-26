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Астролог назвал опасные для вождения автомобиля дни

26 апреля 2021ГороскопыРамблер

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 26 по 2 мая.

Астролог назвал опасные для вождения автомобиля дни
Фото: depositphotos
Понедельник благоприятен для всех дел, связанных с вождением авто. Вторник и среда имеют признаки напряжения для водителей, риск ДТП выше среднего.

В четверг риски идут вниз, цепляя лишь самых агрессивных водителей. Пятница и суббота подходят для диагностики и ремонтов, ухода за авто, поездок исключительно по делам.

Воскресенье — хороший день как для работы на машине, так и для поездок с целью отдыха.
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