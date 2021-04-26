Астролог назвал опасные для вождения автомобиля дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 26 по 2 мая.
В четверг риски идут вниз, цепляя лишь самых агрессивных водителей. Пятница и суббота подходят для диагностики и ремонтов, ухода за авто, поездок исключительно по делам.
16-17 лунные сутки. Луна в Скорпионе заставляет нас придираться к словам и раздувать из крошечной мухи огромных слонов. Поэтому даже если мы настроены...
17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе не признает золотой середины и толкает к кризису избытка. Сильны надежды получить компенсацию, добрать...
Позитивным фактором недели является нахождение Венеры в Тельце. Кроме того, эта тенденция усиливается еще и тем фактом, что Венера на этой неделе...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Неделя в деловом отношении является логическим продолжением прошлой недели. Если на прошлой неделе вы почувствовали улучшение, значит, эта неделя...