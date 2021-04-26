Боремся за важное и нужное – таро-прогноз на 26 апреля - 2 мая

Таро – универсальный инструмент прогнозирования будущего и самоисследования.

О том, что нас ждет на следующей неделе, читайте в этой статье.

26 апреля – Семерка Жезлов

На этот понедельник выпала карта Семерка Жезлов. Очевидно, придется побороться за что-то очень важное и нужное. Не сдавайтесь и настаивайте на своем, не бойтесь трудностей: вам сегодня все по силам, просто нужно собраться и постараться.

27 апреля – Жрица

Вторник пройдет мягко и медитативно, ведь его хозяйкой станет Жрица. Посвятите день приятному общению или не менее приятному одиночеству и погружению в себя. Займитесь уборкой, очищением пространства: главное сегодня – обретение гармонии.

28 апреля – Двойка мечей

В среду будет необходимо удерживать себя от соблазна решить вопрос силой – не делайте этого. Возьмите паузу, чего бы ни касалось дело – работы или отношений. Двойка мечей, выпавшая на среду, требует баланса и молчания. Отличный день для того, чтобы хорошенько все обдумать.

29 апреля – Король Пентаклей

Король Пентаклей – настоящий король этого четверга! Все, за что бы вы ни взялись, будет выполнено качественно и со вкусом. отличный день для крупных покупок и сделок с недвижимостью. Сегодня можно получить заслуженные деньги и даже внезапный подарок.

30 апреля – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов – карта неуемной энергии и соревновательного духа – выпадает на эту пятницу. Будьте готовы сражаться и отстаивать свои позиции. Посмотрите честно на то, чего вы хотите и чего вы достойны. День очень опасный, потому что высока вероятность ссор и конфликтов на самой разной почве.

1 мая – Девятка Чаш

В эту субботу можно устроить себе день релакса, ведь выпала карта удовольствий Девятка Чаш. Вкусная еда и приятные ощущения, радостное общение – вот чем будет наполнена суббота.

2 мая – Дьявол

На воскресенье выпал Дьявол и это опасный знак. Остерегайтесь застолий и распитий спиртных напитков, не идите на конфликты и не одалживайте денег сегодня. Постарайтесь провести воскресенье максимально мягко, чтобы не пришлось сожалеть об утратах.

Мирослава Кан