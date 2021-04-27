Глоба предупредил 5 знаков о больших проблемах с 26 апреля

Известный астролог Павел Глоба рассказал, что ждет некоторых зодиакальных представителей в конце апреля - начале мая.

Астролог рекомендует людям знака следить за своим здоровьем в период с 26 апреля по 2 мая. Не стоит подвергать себя риску. Также звезды не рекомендуют начинать откровенные разговоры с близкими и родными людьми. В этот период Близнецам следует сохранять спокойствие и быть терпеливыми.

В конце апреля и начале мая представителям знака следует соблюдать правила дорожного движения и использовать только исправные электроприборы. Ко всему этому Львам предстоит поучаствовать в серьезном разговоре с любимым человеком. Он вознамерится узнать, кто в доме хозяин. Астролог рекомендует сохранять спокойствие и не вступать в конфликты.

Для людей, рожденным под этим знаком, наступает время споров и разногласий. Продлиться он недолго. Поэтому стоит просто переждать. Астролог не рекомендует провоцировать близкого человека. Велика вероятность, что он столкнется с гневом и раздражением. Особую осторожность следует проявлять во время занятий спортом, есть риск получить травму.

Конец второго и начало третьего весеннего месяца будут испытывать чувства представителей знака на прочность. Любимый человек будет придираться без повода, и ревновать к любому человеку. Скорпионам останется только терпеть. Однако если близкий не захочет идти на компромисс, то велика вероятность разрыва отношений.

Глоба отмечает, что непростой период предстоит пережить и людям этого знака. Чтобы избежать взаимных претензий с дорогим человеком, следует сменить обстановку и расслабиться. Помимо этого велика вероятность возникновения проблем с ЖКТ. Поэтому Водолеям нужно уделить особое внимание своему питанию.