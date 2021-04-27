Разгоняемся к обеду — финансовый гороскоп на 28 апреля

Сегодня вы можете забуксовать в обилии дел, но нужно разгоняться всеми силами.

Овен

Овнам сегодня станет сложнее зарабатывать деньги, поскольку вы будете ощущать, будто кто-то или что-то препятствует этому. Возможно, некоторые проблемы будут спровоцированы вашими тайными недоброжелателями. Постарайтесь действовать более расчетливо и спокойно. Нежелательно браться за работу, которая требует больших физических усилий.

Телец

Тельцам в этот день придется преодолевать серьезные препятствия, если они желают чего-то добиться. Сложнее всего будет найти общий язык с деловыми партнерами и преодолеть стену непонимания. Поэтому от переговоров и активного сотрудничества лучше пока воздержаться. Внимательно следить за изменениями внешних обстоятельств и старайтесь быстро реагировать, чтобы минимизировать возможный ущерб.

Близнецы

Близнецам звезды советуют воздерживаться от любых видов тайной или неофициальной деятельности. Особенно это относится к вопросам, связанным с нарушением служебных инструкций и попытками урегулировать дела путем закулисных интриг. Будьте готовы к внезапным проверкам, ревизиям, контрольным закупкам. Отношения с коллегами и текущие дела – вот что требует особого вашего внимания.

Рак

У Раков, связанных с творческими профессиями, сегодня непростой день. Отсутствие интересных идей не позволит вам успешно решать нестандартные вопросы. Кроме того, вы можете не получить должной поддержки своим идеям со стороны коллег. За новые проекты пока лучше не браться. Отдавайте предпочтение обычной повседневной работе, в которой вы достаточно опытные.

Лев

У Львов сегодня могут сложиться весьма непростые взаимоотношения с начальством. Возможно, от вас ожидают больше старания и результативности, но вы не всегда сможете эти ожидания оправдывать. Одна из проблем этого дня заключается в недостатке уверенности в себе и готовности брать на себя ответственность. Не задерживайтесь подолгу на работе – в семье могут быть этим недовольными.

Дева

Девы, проходящие профессиональное обучение, сегодня могут столкнуться с трудностями при усвоении учебного материала. Прежде чем браться за сложные темы, необходимо повторить пройденный материал и убедиться, что там есть полное понимание. Не лучший день для проведения деловых встреч и поездок с целью урегулирования проблемных моментов во взаимоотношениях.

Весы

У Весов этот день связан с возрастанием рисков финансовых потерь. Особенно это относится к тем, кто по роду профессиональной деятельности оперирует деньгами, осуществляет банковские операции, принимает платежи клиентов. Будьте внимательнее при работе с цифрами. Старайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами.

Скорпион

Сегодня Скорпионы будут склонными действовать с осторожностью, опасаясь допустить ошибку. Однако излишняя осторожность бывает вредна и может полностью лишить вас инициативы. Для предпринимателей этот день может стать днем упущенных возможностей. Особенно серьезные осложнения могут возникнуть при деловом партнерском взаимодействии, если вы не поддержите инициативы партнера.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется экономнее расходовать свои силы в работе. Особенно это относится к тем, чья деятельность связана с физическим трудом. При перегрузках возможно ухудшение самочувствия и спад уровня работоспособности. Старайтесь разнообразить свою работу – от рутинного труда вы будете больше уставать. И делайте кратковременные паузы в работе.

Козерог

Козерогам рекомендуется воздерживаться от включения в коллективную работу. Вряд ли вам удастся вписаться в коллективный производственный процесс и почувствовать удовлетворение от этой деятельности. Возможны неожиданные осложнения в работе, которые потребуют корректировки планов. Воздержитесь от составления бизнес плана и научно исследовательской работы.

Водолей

Водолеи сегодня могут разрываться между семейными делами и профессиональной деятельностью. По этим двум направлениям у вас будет много дел и забот, но сразу решить все проблемные моменты будет чрезвычайно сложно. В результате начальство может остаться недовольно вашей работой. А в семье будут недовольны, если вы будете задерживаться долго на работе.

Рыбы

Если работа Рыб связана с частыми поездками, контактами, документами, торговлей и анализом информации, то день сложится весьма непросто. Вы будете ощущать тормозящие влияния, и это существенно замедлит темп вашей деятельности. Также вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками при оформлении деловых бумаг и получении справок. Студентам вузов придется помучиться над усвоением учебного материала.