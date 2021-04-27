Стоит только подождать — любовный гороскоп на 28 апреля

Сегодня необходимо бороться со своими романтическими амбициями, иначе сделаем только хуже.

Овен

Влюбленных Овнов этот день склоняет к излишествам и растрате ресурсов, материальных или душевных. Возможно желание наверстать упущенное, добрать недополученных чувственных удовольствий или эмоционального внимания. Вечер подарит здоровую умеренность, многие Овны сами посмеются над своими фантазиями.

Телец

Сегодня Тельцы поражены гипер-эмоциональностью партнера. его неумеренными аппетитами или самомнением. Если на этой почве возник конфликт, не раздувайте его: вскоре волна страстей спадет, но размолвка не забудется (особенно, если вы ненароком задели чужое самолюбие или давнюю больную мозоль).

Близнецы

Близнецам не стоит назначать на этот день свидание: оно обернется не так, как хочется. Многие Близнецы растравят себе душу вместо того, чтобы наслаждаться моментом. Если контакт неотвратим, планируйте его на поздний вечер: вам это вряд ли что-то даст, но партнеру будет удобнее с вами встретиться.

Рак

Сегодня Раки упорно ждут чуда, хотят невозможного от ситуации, от партнера или от самих себя. Несбывшиеся надежды их огорчат, но на деле все гораздо лучше, чем кажется: судьба «отбирает» у них то, что им никогда не принадежало или никогда бы не доставило им счастья. Истинные находки у них впереди.

Лев

Сегодня между Львами и их партнерами все происходит по-крупному, а мелочи - лишь повод. Возможен конфликт темпераментов, убеждений или бытовых привычек. Не стоит недооценивать негативный потенциал дня: слон, раздутый из очередной мухи, способен привести к разрыву, даже если вы любите друг друга.

Дева

Сегодня Девы готовы забыть о логике и мере в угоду любовным эмоциям. Они способны до последней минуты продолжать разговор или встречу, в надежде поразить пассию как можно большим числом своих талантов. Звезды напоминают, что лучшее - враг хорошего, советуют заканчивать контакт вовремя и красиво.

Весы

Сегодня любовные волнения толкают Весов к расходам или выплеску эмоций, к упрямству вместо здравомыслия. Возможны траты на интимные аксессуары или оригинальные щедрые подарки. Стоит помнить, что такими жестами не вернуть любовь, если вы ее уже убили. Счастливой паре может навредить избыток чувств.

Скорпион

Сегодня Скорпионы - рабы своих привычек и настроений. Они без зазрения совести потакают своим душевным и телесным порывам и не отказывают себе в расширенном утолении аппетитов. В их программе нет опции «симметричный ответ», за все хорошее и плохое они от души воздадут партнеру в двойном размере.

Стрелец

Этот день Стрельцы могут провести в невеселых размышлениях. Возможно, им покажется, что их роман на грани развала, или они сами на грани разочарования. Упадок сил может продлиться вплоть до вечера. Но к ночи они снова воспрянут духом, так как не способны долго пребывать в подавленном настроении.

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов накроет волна ярких чувств, а одинокие Козероги взберутся на новый пик своих тайных надежд. Некоторые Козероги умудрятся перевернуть прогноз и упасть на свое очередное эмоциональное дно, из которого будут выбираться несколько дней. Важно иметь канал для выплеска эмоций.

Водолей

Сегодня Водолеи склонны к самолюбованию в делах сердечных - или, наоборот, скромны и принижают свои победы на любовном фронте. В начале дня они решат наверстать упущенное или удержать полученное, наперекор чувству меры и условностям, но вечером вернутся в привычные границы: в них будет спокойнее.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам бороться с собственной жадностью до эмоций и непомерными любовными амбициями. То, что хочется заполучить любой ценой здесь и сейчас, разочарует. Напротив, вам пора сбросить груз «недоотношений», чтобы расчистить путь принцу на белом коне или принцессе в белом платье.