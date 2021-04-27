Ищем золотую середину — гороскоп на 28 апреля

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе толкает к кризису избытка.

Сильны надежды получить компенсацию, добрать бонусов, наверстать упущенное, освоить недоосвоенное. Есть тяга к злоупотреблениям: перееданию, жадности, лишним закупкам, накоплению хлама, фанатизму, экстремизму, растрате коллективных ресурсов, росту долгов или переплате налогов. Возможны перегибы под знаменем «общего блага». Поток эмоций грозит сделать бессмысленным предметное общение. Не рекомендуются одолжения, займы и инвестиции. Вечер поможет вернуться к разумному принципу баланса желаемого и действительного.

Овен

Овнам сегодня предстоит побороться с завышенными аппетитами - своими или коллективными, наведенными извне. День повышает запросы, мешает смириться с истощением ресурса или кормушки, поддерживает чувственные и материальные зависимости, толкает на перерасход средств. Нежелательны займы и инвестиции. К ночи настрой станет позитивнее и конструктивнее, найдутся разумные варианты исполнения желаний.

Телец

Тельцам сегодня стоит потактичнее отнестись к чужим разбитым надеждам: посмеявшись над ними, есть риск нажить себе влиятельного врага. Также, не стоит вступать в гонку за недавним ценным призом или пытаться взять реванш, вскоре борьба амбиций утратит смысл. Если эмоции затмили разум, дождитесь вечера: он поможет сменить ракурс, умерить жадность, сбить пафос, включить разум или чувство юмора.

Близнецы

Близнецам день добавит забот или негативных эмоций. Возможен цейтнот, страх потери, проблема в связи с работой или здоровьем, беспокойство о сохранности тайны или вклада. Но истинной причиной уныния станет нечто глобальное: ускользающая удача, истощение ресурса, истекающий срок привилегии, близкий финал приятной истории, потеря идеала, наставника или покровителя. Вечер даст надежду или гарантию.

Рак

Сегодня не все надежды Раков сбудутся. Вид уходящего за горизонт «последнего поезда» может повергнуть самых эмоциональных из них в отчаяние. Чтобы подбодрить их, звезды спешат сообщить: все только начинается. На деле, уходят не ускользающие мнимые шансы, а лишние препятствия и нагрузки, вполне реальные. Если что-то не дается в руки, отпустите: это не ваше, удача ждет вас за следующим поворотом.

Лев

Сегодня Львам мешает неумеренность. Амбиции толкают их на запоздалую борьбу и напрасную трату ресурсов. Воюя за свои права или идеи, они рискуют лишиться союзника или достойного оппонента, навредить своей репутации. В любви, в семье и на общей территории следует контролировать эмоции: если есть фундаментальные разногласия, роковой спор мировоззрений и жизненных укладов станет «последней каплей».

Дева

Сегодня Девам не стоит ставить себе сверхзадач. Лучше не браться за большой объем работ, не упорствовать в получении дополнительных благ и не пытаться облагодетельствовать всех, кто попал в поле зрения. Переработки, эмоциональные перегрузки, переедание и другие излишества могут отразиться на здоровье. Не стоит чрезмерно баловать питомцев, закупать впрок предметы обихода, продукты и лекарства.

Весы

У Весов возможен перерасход средств. Имеют смысл расходы на детей, учебу, успешный проект в финальной стадии. Новые инвестиции, затраты на любовные авантюры и престижные развлечения - дорога к разорению. Чреваты и другие крайности: жадность, скопидомство, невозврат долгов, неуплата налогов. Весам, переборщившим с удовольствиями, звезды советуют сразу делать вложения в будущую поправку здоровья.

Скорпион

Сегодня Скорпионы - эмоциональные экстремисты. И дома, и в гостях они могут вести себя вызывающе. День склоняет их к перепадам эмоций, лишнему пафосу, перееданию, конфликту с авторитетом или идейным врагом. Взыграет чувство собственника, Скорпионы будут цепляться за дорого доставшуюся им территорию или другие блага. Им не стоит воевать за то, что вскоре станет ненужным или само упадет им в руки.

Стрелец

Стрельцам сегодня нелегко добиться внутренней нирваны. Многие Стрельцы достигнут просветления лишь в конце дня, а до этого момента их будут преследовать тайные переживания. Возможны напрасные ожидания, сожаления об уходящих возможностях. Не стоит ничего предпринимать: велика вероятность зря потратить ресурсы при попытке «вскочить в уходящий поезд». Оценивать себя и строить планы лучше вечером.

Козерог

Сегодня звезды предостерегают Козерогов-оптимистов от излишне радужных надежд, а Козерогов-пессимистов от чрезмерного уныния. Атмосфера этого дня работает как увеличительное стекло, добавляя объема и плохому, и хорошему. Рискованны начинания, инвестиции. Нежелательны солидные покупки и крупные платежи. Не стоит спешить с выбором друга или группы единомышленников. Можно сбыть с рук ненужный актив.

Водолей

День разжигает аппетиты Водолеев и подогревает их амбиции, порой запоздалые. Многие Водолеи увидят, что они не достигли и половины целей, заслуживают большего или мало сделали для торжества хорошей идеи. Возможен благой порыв возместить ущерб, наверстать упущенное или восстановить справедливость. Подобный настрой не способствует объективности, делать выводы и оценивать перспективы лучше вечером.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит задать границы мечтам - но не потому, что они несбыточны. Риск заключен в опережении событий и построении планов на разваливающемся фундаменте. Часть ваших замыслов и связанных с ними страхов становится пустой тратой энергии, вы рискуете принести ненужную жертву уже практически сверженному божеству. Панораму близкого будущего лучше рисовать широкими мазками и в общих чертах.