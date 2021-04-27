Астрологи перечислили пороки всех знаков зодиака

Положение звезд на небе в момент рождения человека предопределяет его характер и судьбу, уверены астрологи.

Зная знак зодиака, можно точно сказать, какие негативные качества присущи его обладателю.

Овен — крайне опасный знак зодиака. В порыве ярости Овны даже способны на убийство. Их взрывной характер приносит немало проблем окружающим, а расхлебывать последствия таких скандалов приходится очень долго.

Тельцы настолько любят жизнь и все ее удовольствия, что становятся по-настоящему ненасытными. Чтобы достичь поставленных целей и добиться своего, они могут пойти по головам. Еще один грех Тельцов — нарциссизм.

Близнецы — лживый знак зодиака. Часто их ложь даже неумышленна и не несет с собой какого-то негатива, просто этим людям всегда необходимо приукрасить действительность.

Раки склонны создавать себе кумиров, особенно это касается любовных отношений. Они очень идеализируют своих партнеров и друзей. Со временем Рак может превратиться в самого преданного слугу, напрочь забыв о себе.

Нормально общаться со Львом людям мешает его эгоизм. Вся жизнь представителей этого знака зодиака вертится вокруг их самих, они заносчивы и высокомерны.

Девы чрезмерно завистливы. Им всегда хочется любыми способами заполучить то, что есть у других, притом совершенно не важно, нужна ли на самом деле Деве эта вещь или нет.

Весов ничто не интересует так, как их собственная красота. Отражение в зеркале придает им жизненных сил и заряжает позитивом. Это могло бы быть большим недостатком и мешать Весам жить, но представители этого знака зодиака думают и о внутренней красоте, понимая, что на одной внешности далеко не уедешь.

Скорпионы не могут быть одни, они готовы сближаться с каждым, кто уделил им хоть немного внимания. Главный грех Скорпионов — вожделение. Настоящей трагедией для этих людей становится отказ кого-то общаться или дружить.

Стрельцы — потенциальные изменщики. Им очень трудно состоять в браке и сохранять верность своему партнеру, при этом на самом деле они могут искренне любить его. Флирт — их родная стихия, без него Стрельцы буквально чахнут.

Козероги очень алчны. Они готовы зарабатывать любыми путями, при этом жадность — это тоже про них. Эти люди очень прижимисты и никогда не потратят лишнего.

Водолеи уверены, что они особенные, уникальные. Это очень мешает им жить, поскольку Водолеи часто витают в облаках, живут в каком-то выдуманном будущем, где они просто великолепны. Астрологи рекомендуют этому знаку зодиака все же почаще спускаться с небес на землю и научиться замечать свои недостатки.