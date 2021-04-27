Большой секрет Юпитера в Водолее

2021 год отмечен нахождением Юпитера в Водолее практически в течение всего года за исключением периода 14 мая - 28 июля, когда он ненадолго посетит Рыбы в ретродвижении.

Какие секреты есть у водолейного Юпитера?

Пожалуй, один из главных секретов в том, что он помогает людям, рождённым с таким Юпитером, чувствовать настроение народа.

В идеале это способность ассоциировать себя со всем человечеством, но чаще всего это ограничивается всё же тем обществом, внутри которого человек проводит свою жизнь.

Когда мне нужно было много лет назад дать характеристику такому Юпитеру одним словом, я назвал его «Народник».

И действительно, чуть-чуть подождите, и появятся доказательства, а пока замечу, что дети, рождённые в 2021 году, будут иметь хорошие шансы, потенциальную возможность стать любимцами не только своей семьи, но и своего круга друзей («душа компании»), своего города, а может и страны. Такие люди могут поставить общественное выше личного, а это ценилось всегда, тем более будет цениться в Эру Водолея, начало которой по одной из обоснованных версий пришлось на дату 21.12.2020. Это значит, что в таких детях, в их характере будет в большей степени угадываться далёкое будущее всего человечества.

Важно отметить ещё один нюанс: для России Водолей — знак особый, родственный, поэтому Юпитер в Водолее чаще указывает на успех в русском мире. Иногда такой Юпитер просто вытягивает наверх человека именно в России.

А теперь вернёмся к доказательствам, которые приведут нас как к личностям мирового масштаба, так и просто к любимцам публики.

Итак, начнём с дорогого и любимого Виктора Степановича Черномырдина. Как так могло произойти, что все, кто его окружал в большой политике, имеют множество врагов, а вот этот человек вроде бы из той же среды олигархов и политиков либерально-рыночной системы, но простые люди относятся к нему положительно. Никто не интересуется его доходами, зато все в восторге от его афоризмов - «Много говорить не буду, а то опять что-нибудь скажу», «Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа», «Народ пожил — и будет!» и т.д

Следующий человек вызовет бурю эмоций. Иосиф Виссарионович Сталин. Врагов у него было много, да он и сам был готов найти таких даже там, где их не было, однако, большинство простого народа в момент прощания с этим политиком не могли сдержать слез. Он нашёл ключ к советскому народу. И реально усилил, расширил, сплотил страну за время своего правления, при нём была достигнута большая Победа в войне.

Взошёл на самый верх в СССР обладатель водолейного Юпитера генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.

Давайте пойдём дальше. Певица Надежда Бабкина ассоциируется с чем-то народным? А стала ли Алла Борисовна Пугачева народной артисткой не только юридически, но и фактически? Конечно, да. Вот ещё водолейные любимцы – писатель Александр Проханов, актёр Михаил Боярский (один из выразителей, кстати говоря, души болельщиков Зенита), кумир женщин Джордж Клуни, комик Эдди Мерфи, писатель Андрей Кивинов (сериал про жизнь милиции «Улицы разбитых фонарей»), писатель и сценарист Аркадий Инин, композиторы Александр Скрябин и Эдвард Григ, певец Юра Шатунов, неподражаемый актёр и певец Адриано Челентано, разошедшийся на мэмы учёный Альберт Эйнштейн, философы Иммануил Кант и Жан-Жак Руссо (чьи идеи выстрелили в России), художник Василий Кандинский, который ассоциируется в мире с русским абстракционизмом. А разве можно назвать Евгения Леонова не истинно народным артистом?

Да и текущие события показывают, что Юпитер в Водолее находит поддержку и сейчас в России. Дед Игнат Артёменко (28.6.1926), который не был известен, вдруг появляется и выигрывает процесс у крупного оппозиционера Навального. Юпитер в Водолее в космограмме Артёменко легко находит поддержку широких масс людей, он свой. Также удачно реализуются планы архитектора, создателя эпического по масштабу Храма Вооружённых Сил, дата рождения Дмитрия Смирнова – 08.09.1985.

Таким образом у детей, рождённых в 2021 году, тоже будет потенциальная возможность поймать поддержку широких народных масс. Таким людям нужно семь раз отмерить, прежде чем решиться, например, на переезд из России, где у них будет особая поддержка.

Руслан Суси