Диджитал-прогнозатор: гороскоп 1-5 мая

Знаем-знаем, наши рабочие пчёлки все равно захотят тихонько поработать и в эти майские праздники. Охваты сами себя не увеличат, а закрывать KPI надо. Но помните пословицу про благие намерения?

Оказаться в аду отчётности да еще и в выходной, оно вам надо? Подозреваем, что ответ нет. Поэтому дружно выходим в офлайн — там, куда веселее. Как минимум, увидите живые лица друзей, а не только их авы в мессенджерах.

Овен

Слова «выходной» нет в вашем лексиконе. Особенно, когда пламя дедлайнов стабильно подогревает вашу чашку с кофе. Но в этот раз дней для отдыха целых три. А значит, шансы на то, что вы сделаете перерыв хотя бы на праздничный обед, возрастают, как и цифры в вашем рекламном кабинете.

Телец

Поздравляем, вы смогли! Вы успешно вырвались из пленительного мира двоичного кода и страшных KPI. Впереди — три дня крутых тусовок с друзьями, гуляний по набережным и распевания песен на кухне. Вот только руки так и тянутся к ноутбуку. Остановите это!

Близнецы

Звёзды предсказывают: в эти майские праздники в вашем календаре вместо тысячи зум-коллов и брифингов будет только два дела — сон и еда. Последовательность — любая, продолжительность — максимальная. Только не вздумайте отменять эти важные занятия в угоду рабочим задачкам — знаем-знаем, это вертится у вас на уме.

Рак

ER, CTR, KPI — эти три злодея забрали вас в плен и будут держать взаперти все майские праздники, пока вы не выдадите нужные показатели. Кричать громко не поможет, поэтому постарайтесь выторговать себе хотя бы вкусный ужин или стартер-пак для шашлыков.

Лев

Показатели охвата накрыли вас с головой. Но вы почему-то все ещё отчаянно пытаетесь найти дзен в этих скучных монотонных цифрах. Попробуйте закрыть ноутбук и отключить телефон. Спорим, расслабиться получиться куда быстрее?

Дева

Отчётный период высосал из вас все соки? Желание одно — уйти в лес, чтобы не слышать звонков от клиентов и противной трели мессенджера. Что вам мешает это сделать? Возьмите палатки и отправляйтесь лечить нервную систему под пение птичек. И постарайтесь не чирикать в твиттере о своих успехах.

Весы

Вы топите за гармонию и осознанность. Поэтому совершенно осознанно взяли еще один проект на выходные и прикупили парочку курсов. Чего тратить время попусту, правда? Вот только не удивляйтесь, если после этих выходных вам понадобится еще один отдых. И никакая медитация не поможет. Мы вас предупреждали!

Скорпион

На этих выходных вас интересует только одна коллаборация — со своим диваном. Идей для сотрудничества миллион: наконец-то посмотреть «Бриджертонов», устроить марафон выпусков Дудя или же поиграть с друзьями в настолки. Тем более условие в брифе одно: восстановить запас энергии до максимальных показателей.

Стрелец

Если на этих выходных не выспитесь, то ждите выход нового подкаста с вашей подушкой: будете орать в неё от бессилия. Поэтому разрешаем покидать пределы кровати только для того, чтобы встретить курьера со стратегически большими запасами пиццы.

Козерог

Дисциплина — ваше второе имя. Даже для праздников вам нужно прописать свой KPI, чтобы потом с чистой совестью закрыть все галочки. Ловите ключевые показатели: не менее 25 часов сна, 3 встречи с друзьями, 3 клёвых ужина и 1 бранч (чтобы был повод надеть что-то нарядное). Поездка на природу, конечно, за допкост. Но и радости будет больше.

Водолей

На этих выходных вы отправитесь в гастротурне — устроите забег по самым модным барам и ресторанам. Только не забудьте допилить все задачки до даты Х. Иначе придётся пробовать новые блюда только из рук доставки, используя ноут как подставку для стакана.

Рыбы

Праздники подготовили вам ловушку: в первый же день клиент попросит внести пару мелких правочек. Но не попадитесь на крючок, иначе отдых вам будет только сниться. Хотя времени на сон тоже не будет. Лучший выход — отключить все уведомления и эффектно уйти в закат.