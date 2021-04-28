Все двери открыты для нас — гороскоп на 29 апреля

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце за расширение горизонтов, но они объективно ограничены.

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце за расширение горизонтов, но они объективно ограничены.

Истекает время открытых дверей и дорог. Лучше не заниматься мелочами. Этот день подходит для коррекции стратегий, помогает окинуть взглядом панораму былого и будущего, сравнить варианты сценариев, оценить научные, политические и иные тренды. Привлечет внимание конкретный срез мировых событий, например, узкопрофессиональный. Вне сферы компетенций вероятна «святая наивность», идеализация происходящего и тяга к конспирологии. Возможна весть или навязчивая мысль из прошлого, виток повторного интереса к прежней теме.

Овен

Сегодня Овны многого добьются за счет участия в большом проекте и поддержки коллектива. Шансы на удачу выше, если вы работаете на благо прогресса, следуете передовым стандартам, заняты внешней деятельностью, смотрите в будущее - и ниже, если вы ограничиваетесь узким частным мирком, привязаны к дому или к прошлому. Стоит ценить сложившиеся дружеские связи за рубежом: с новыми возможны трудности.

Телец

Тельцам не стоит спешить с глобальными выводами, с новыми переговорами и материальными вложениями. Лучше сосредоточиться на темах, входящих в сферу риск-менеджмента, и оценить положение именно с этих позиций. День подходит для оценки уровня безопасности, помогает отсеять все избыточное и ненадежное, сравнить варианты защит (особенно, при работе в иностранной структуре или частых путешествиях).

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам ценить официальные партнерские связи, контакты с крупными учреждениями и инстанциями (в том числе, зарубежными и международными). Не помешает лишний раз воспользоваться льготой или важным правом: не исключено, что вскоре доступ к ним прервется или усложнится. Самое время заново привести в порядок личные документы: визу, диплом, цифровой след, кредитную историю.

Рак

Сегодня Ракам не помешает привести в порядок свои текущие дела, выполнить служебные обязанности и раздать имеющися долги. Также, звезды советуют им тщательнее заняться здоровьем (особенно, если намечается путешествие, эмиграция или серия далеких командировок). Владельцам домашних животных придется найти отдельное время для улаживания проблем, связанных с их лечением, содержанием и перевозками.

Лев

Сегодня отношения Львов с миром стабилизируются, при этом от самих Львов особых усилий не требуется. Все, что им нужно - не мешать ходу событий. Можно рассчитывать на порядочность коллег и партнеров, относительную послушность детей, на минимизацию семейных и любовных противоречий. Благотворную роль сыграет заранее созданный план, идейная общность, грамотный договор или своевременный компромисс.

Дева

В этот день Девам полезно заняться домом, семейными делами или приведением в порядок рабочего места. Окинуть хозяйским взглядом итог работ и подвластную территорию особенно важно, если вы завели или отдали в добрые руки питомца, сдаете проект, меняете офис, ждете гостей, начинаете (завершаете) лечение, исследование или переезд. Самое время избавиться от ненужного, передать часть дел и полномочий.

Весы

Обстоятельства этого дня помогают Весам избегать крайностей и действовать в предсказуемом режиме. Многие дела не требуют больших физических и душевных усилий, так как работает составленный ранее план, партнерское соглашение или инерция какого-то удачного события в прошлом. Однако рассчитывать лучше на минимальную страховку или базовый пакет услуг, дополнительные льготы становятся менее доступны.

Скорпион

События этого дня помогут Скорпионам навести порядок в доме, бюджете и ресурсах. Доходы вероятнее благодаря уже сложившимся сценариям или связям. Возможна выгода от операций с недвижимостью, а также от продажи или обмена домашней утвари, ставшей ненужной (например, старой мебели после ремонта). Не стоит покупать крупные ценные вещи и делать вложения: вскоре могут измениться запросы и возможности.

Стрелец

Сегодня Стрельцам приносит отдачу их чувство юмора, а также профессионализм, готовность следовать долгу и умение контролировать свои привычки. Выручит опыт, приобретенный в прошлом и успешно переплавленный в интуицию. Слабой стороной будет рассеянность в быту и идеализм в некоторых вопросах. Не повредит временная сдержанность в общении, лучше отложить переговоры, выступления и важные совещания.

Козерог

Сегодня Козероги немного рассеянны. Чтобы целиком погрузиться в задачу, им требуется ощутить исследовательский интерес, не помешает уединение и материал для сравнений. Дополнительный стимул могут дать зарубежные события или воспоминания о путешествиях. Не стоит браться в этот день за новые дела и завышать нагрузки. Полезно иногда отвлекаться (особенно, в интеллектуальной работе и в ходе учебы).

Водолей

Сегодня Водолеи контролируют свои эмоции и отчасти программируют себя на будущее. В общих чертах, они способны предсказать дальнейший ход событий. Некоторые обстоятельства наступающего периода могут напомнить им прошлое, пробудить интерес к былому опыту и прежней группе поддержки. Это подходящий день для того, чтобы отвлечься от нештатных ситуаций в семье и личной жизни, если они вас нервируют.

Рыбы

Рыбам не стоит упускать шанс продвинуться в карьере или проверить уровень своего профессионализма. День подходит для прохождения тестов, в том числе, в электронном формате. Они полезны вдвойне, если вы на время выпали из своей среды и подрастеряли навыки (особенно, в интеллектуальной сфере, например, в аналитике или программировании). Лучше делать это анонимно, не афишируя свои цели и данные.