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Названы три знака зодиака, которым грозит увольнение в мае

28 апреля 2021ГороскопыВечерняя Москва

Предстоящий месяц может принести неприятности на работе нескольким знакам зодиака.

Названы три знака зодиака, которым грозит увольнение в мае

Астролог назвал три из них, кому в последний месяц весны может грозить увольнение.

Овен

Люди, родившиеся под этим знаком, отличаются своим трудолюбием. Они привыкли во всем достигать совершенства. При этом, если они не видят перспектив для своего дальнейшего развития, то им сразу становится скучно. Теряя мотивацию, Овны впадают в депрессию, становятся нервными, начинают перекладывать ответственность на других и вести себя высокомерно по отношению к руководству. Поэтому надменность может первопричиной их увольнения.

Водолей

Эти люди являются непредсказуемыми и непоследовательными. Все это отрицательно сказывается на их текущей работе. При этом их высоко ценят за креативность и независимость. Единственным минусом можно назвать то, что они не привыкли следовать инструкциям и правилам. Это и может их подвести. Поэтому они находятся в списке знаков зодиака, которым может грозить увольнение.

Лев

Для Львов в мае появится много возможностей, чтобы заработать. Однако и они могут оказаться в неприятной ситуации. Как правило, представители этого знака не любят, когда ими командуют. Поэтому у них часто возникают споры с руководством. Даже при хорошей компетенции и наличии богатого опыта эти люди могут оказаться в числе тех, кого могут уволить.

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