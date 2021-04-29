Новый виток романтики — любовный гороскоп на 30 апреля

Сегодня стоит приготовить сюрприз и организовать романтический вечер для второй половинки.

Овен

Сегодня Овнов волнуют глобальные перспективы будущего, в которое они хотят шагать вместе с любимым человеком. Совместные итоги и дальнейшие проекты сблизят влюбленных надежнее романтических ритуалов. Не тяните со свиданием до вечера: в конце дня участятся моменты бытовых и деловых разногласий.

Телец

Утром и днем Тельцам лучше подавить авантюрный импульс: надежда отыграться или потешить себя напоследок до добра не доведет. Погоня за болотными огнями искушений заведет в трясину прошлого и заберет ваши силы. Лучше перенесите свидание на поздний вечер: в конце дня вы будете фонтанировать энергией.

Близнецы

Сегодня Близнецам не удастся предметно обсудить с партнером важные темы: он будет уходить от личного честного ответа, прятаться за общеизвестными фактами, обобщениями и «мнением зала». Если вы жаждете разговора по существу и хотите назвать вещи своими именами, начинайте разговор ближе к ночи.

Рак

Влюбленных Раков звезды предостерегают от грандиозных планов на этот день: волнения напрасны, надежды не оправдаются. Не ищите виноватых, виной всему суматошные внешние обстоятельства. Свой новый ход делайте вечером. Если партнер бросил вам мяч в любовной игре, ваша задача - быстрее подхватить его.

Лев

Сегодня Львы вновь не прочь устроить в любви праздник, а партнер на эту идею смотрит благосклонно. Главная рекомендация момента - не откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас. Если вас охватила лихорадка игры и креатива, не подавляйте свой порыв. Не медлите до вечера с приятным сюрпризом.

Дева

Сегодня влюбленных Дев сопровождают приятные волнения. Необычный настрой добавит в их жизнь романтики, но также может внести в их размеренную жизнь и прежние планы путаницу, а их поведение сделать непоследовательным. Любовную инициативу лучше отложить до позднего вечера или перенести на завтра.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не откладывать любовное воркование на вечер: в конце дня легко поссориться и лучшим выходом будет отмена контакта. В утреннее и дневное время многим Весам улыбнется любовная удача, на которую они рассчитывали, но им стоит поспешить: улыбка может оказаться прощальной.

Скорпион

Скорпионам стоит отложить свидание с объектом своих симпатий на вечер (желательно, поздний). Если встреч не предвидится, а вы испытываете острый дефицит информации, вам тоже лучше поискать ее ближе к ночи. Утренние и дневные часы хороши для набора вдохновения, но помните, что идеи быстро устаревают.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы верны идеалам и надеются, что близкий человек настроен так же. Им важно сохранить романтику, путеводную нить общего хобби или мировоззрения. Если любовь для вас означает полет духа и свободу, не затягивайте свидание до вечера: в конце дня напомнит о себе проза жизни.

Козерог

Пока не настал вечер, Козероги могут пустить дела сердечные на самотек: судьба на их стороне и контроль не нужен. Одиноким Козерогам утром и днем не стоит искать новые шансы. Вечер идеален для всех форматов любовных игр. Он поможет обновить чувства или ускорить события, к взаимному удовольствию.

Водолей

Утренние и дневные часы наполнены для Водолеев романтикой. Стоит выжать из нее все возможное, в дальнейшем ее будет все меньше. Вечер напомнит, что любовь состоит не только из света и воздуха, приятные материальные грани в ней тоже присутствуют. Станут важны чувственность и уютный совместный быт.

Рыбы

Сегодня звезды открывают дорогу любовным надеждам Рыб вечером. Попытка ускорить события - напрасная трата ресурсов (как и попытка заранее спланировать свой успех, уж лучше доверьтесь судьбе и чутью). Приятное знакомство, интимное свидание или необычный разговор может затянуться до глубокой ночи.