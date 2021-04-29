Судьба преподнесет подарок — гороскоп на 30 апреля

19 лунные сутки. Сегодня во многих делах напоследок улыбается фортуна.

Возможны моменты везения в неожиданных местах и в последний момент, финальные скидки и уступки, небольшие подарки, находки на распродажах остатков. Неожиданные удачи ждут путешественников, а также тех, кто рассчитывает на коллектив или тесно общается с иностранцами. Можно еще раз задействовать покровителей и группу поддержки. Вечером Луна вступит в реалистичный знак Козерога и удача перейдет на сторону тех, кто сам энергично преследует свои практические цели, не надеясь на чудо. Хлопоты, эксперименты и разговоры могут занять часть ночи.

Овен

Сегодня Овнам следует радоваться статусу своей страны или команды: он важнее их личных лавров. Стоит ценить наработанные дружеские связи по всему миру. Приятные минуты этого дня знаменуют успешный выход на новые рубежи, а также указывают на максимальную широту обзора и горизонт планирования, которые доступны вам в близком будущем. Конкретные практические планы на выходные лучше строить вечером.

Телец

Тельцам не стоит бежать за ускользающей возможностью в финансовых делах или в своей профессиональной области: это погоня за вчерашним днем. Авантюры, стартовавшие сегодня, сулят лишь тупик и пробуксовку. Лучше беречь силы и ресурсы для новых попыток, почва для них уже готовится. Важные дела могут потерпеть до завтра: утро вечера мудренее. Энергия для срочных мелких хлопот появится ближе к ночи.

Близнецы

Сегодня Близнецы не получат особой пользы от диалога: беседа может идти по кругу и заключаться в констатации фактов. И все же им не стоит откладывать остаточное общение на горячие темы (особенно, с влиятельными людьми, иностранцами и большими сообществами): в конце дня связь прервется и возобновить ее на прежней волне уже не удастся. Внимания требуют перемены в сфере учебы, идеологии и карьеры.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам проявлять горячий энтузиазм в новых делах: в общем потоке событий их личная исполнительность и служебное рвение вряд ли будут замечены. Не стоит заново нанимать штат и заключать длительный договор на услуги: надежд и обещаний будет много, а результата мало. Конструктивные переговоры и выполнение энергозатратных работ имеет смысл перенести на вечер или на завтра.

Лев

Львам стоит ценить уважение, дружелюбие, великодушие, корпоративный дух и другой позитив в общении с людьми, но им лучше не строить на нем дальнейшие планы. Нужные отношения становятся более прохладными и официальными. Жесты, связанные с публичным выражением добрых чувств (благодарности, признательности) нежелательно откладывать на вечер: в конце дня настанет время внутренних или черновых работ.

Дева

Дев сегодня выбивает из колеи поток суеты и волнений. Возможно «чемоданное настроение» и предчувствие перемен в привычном укладе. Ожидание нового придаст приятный бодрящий оттенок самым скучным повседневным процедурам, оживит служебную и домашнюю рутину. Конкретными практическими хлопотами лучше заняться перед сном. Несрочные задачи разумнее перенести на завтра, так как выспаться тоже не мешает.

Весы

Весам не стоит терять время, если они хотят представить публике плод своего личного или коллективного креатива - особенно, прогрессивного, популярного и интеллектуального. У родителей остается шанс помочь детям в важном вопросе их развития (например, в выборе дополнительных занятий к основной учебной программе). Вечером сменится настрой, день закончится срочными домашними или деловым хлопотами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит хватать первое же привлекательное предложение, особенно, жилищное и финансовое: с большой вероятностью, это будет «типичное не то». Щедрый дар может оказаться неликвидом, эксклюзив ширпотребом, а раритет новоделом. Не лучший момент для важных решений в любви, творчестве, выборе развлечений или планов на летний отдых. Вечером ждет полезная новость или целевая прогулка.

Стрелец

До наступления вечера Стрельцам стоит наслаждаться каждой минутой удачи, или моментами, которые о ней напоминают. Важен корпоративный дух (землячество, цеховая солидарность). Не стоит отказываться от встречи с родней, с недавними попутчиками, учениками, новыми соседями, друзьями и коллегами. Источник совместного вдохновения и мощный объединяющий фактор вскоре утратит силу или сменит свою форму.

Козерог

Основная часть дня для Козерогов непродуктивна. Многие Козероги преуспеют скорее в отдыхе и случайных развлечениях, чем в работе. Возможна рассеянность. При слабом здоровье не исключены недомогания. Звезды советуют не корить себя за отход от графика, так как вечер вновь мобилизует на действия: придется снова собраться с мыслями, что-то срочно предпринять или наметить варианты маневров на завтра.

Водолей

До наступления вечера Водолеи смогут предаваться приятным мечтам о будущем, восполнять упущенное в мелочах или пользоваться плодами своих недавних успехов (например, популярности у друзей или у публики). Следует с осторожностью строить планы: список полномочий сужается и некоторые опции могут быть недоступны. В конце дня придется заняться делами практическими: здоровьем, хлопотами по хозяйству.

Рыбы

Сегодня Рыб манят разные грани будущего. Утром перевесит интерес к последним тенденциям и модным влияниям, возможен легкий пессимизм. Вечером полезно обратить внимание на прежние модели будущего: ваши несбывшиеся старые мечты скоро получат еще один шанс, и не исключено, что на этот раз они исполнятся. Неплохо сделать к этому первый шаг: освежить знания, поднять контакты, возобновить тренировки.