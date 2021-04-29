Не рискуйте своими деньгами — финансовый гороскоп на 30 апреля

Сегодня не стоит ввязываться в финансовые авантюры — ничего хорошего из этого не выйдет.
Овнам сегодня необходимо понять, что начальство ждет от вас не новаторских инициатив, а простого и добросовестного исполнения поручений. Старайтесь принимать распоряжения начальства к исполнению без внутреннего протеста – в противном случае вам будет труднее сосредоточиться на работе. Дисциплина труда и соблюдение сроков выполнения работ – вот чего ждет от вас начальство.
У Тельцов этот день может быть связан с усилением потребности в дополнительных профессиональных знаниях. Возможно, вы почувствуете, что вашей квалификации оказывается недостаточно для успешной работы. Такая учеба положительно отразится на вашем личностном развитии. Между тем старайтесь действовать строго в рамках закона и служебных инструкций, не ставьте под сомнение свою репутацию.
У Близнецов в этот день могут быть неожиданные изменения во внешних обстоятельствах, что потребует от вас определенных усилий. Нежелательно заниматься планированием, даже на короткий срок – ситуация слишком непредсказуемая и все будет стремительно меняться. Не забывайте о соблюдении служебных инструкций при использовании техники в работе – возрастает вероятность производственного травматизма.
Ракам рекомендуется больше внимания уделять контактам с партнерами и клиентами. От того, насколько гармонично между вами будут складываться отношения, во многом зависит успех в делах. Старайтесь действовать на опережение – вы сможете предвидеть ход событий и своевременно принимать правильные решения. Индивидуальный подход к запросам клиентов поможет вам обрести популярность и положительные отзывы.
Львам сегодня требуется проявить конструктивный подход в делах, и особенно в отношениях с коллегами. Не придавайте эмоциям слишком большое значение, оценивайте ситуацию с разумных и непредвзятых позиций. Оценивайте коллег исходя из их профессиональных качеств, а не руководствуясь личными симпатиями и антипатиями. В этом случае вы сможете успешно выполнить плановую работу.
Девам рекомендуется всесторонне повышать уровень образования. Для студентов не составит труда усвоить большой объем учебного материала и сдать необходимые экзамены. Используйте все имеющиеся шансы для повышения личного профессионализма – это наиболее успешное направление на этот день. В результате укрепится ваша деловая репутация и повысится квалификация.
Весам не следует полагаться в делах на других людей. Отношения с деловыми партнерами сейчас складываются крайне нестабильно. Вы не можете быть уверены, что договорные отношения будут исполняться. Поэтому старайтесь отдавать предпочтение той работе, которую сможете выполнить самостоятельно. Вместе с тем это удачный день для урегулирования вопросов с долгами.
Если работа Скорпионов связана с контактами, информационным обменом, консультациями и поездками, то день складывается успешно. Успешно проходят торговые сделки, в том числе касающиеся оптовых закупок товара. Однако вам будет трудно продвигаться в делах, требующих глубокой сосредоточенности на технических деталях. Отношения с коллегами также складываются нестабильно.
У Стрельцов благоприятный день для работы по найму на подчиненных должностях. От вас будет требоваться добросовестное исполнение своих обязанностей при выполнении относительно несложной работы. Старайтесь ценить свое рабочее время и не допускать отставания от графика работ. Воздержитесь от попыток что либо усовершенствовать, изобрести. Помните, что лучшее – враг хорошего.
Козероги сегодня смогут успешно реализовать себя в творческой деятельности. Хорошо пойдут дела, связанные с учебой, интеллектуальной работой. Вам может представиться шанс для воплощения некоторых своих идей в жизнь. Участие в творческих конкурсах, кастингах может привести вас к призовым местам. Однако у офисных служащих возможны частые поломки компьютерной техники.
Водолеям в этот день рекомендуется ограничивать объем деловых контактов и поступающей информации. Дело в том, что сегодня может быть излишне напряженный информационный фон, не способствующий работе, а скорее являющийся помехой в работе. Кроме того, изрядная доля поступающей информации может оказаться недостоверной. Не беритесь сразу за много дел, не распыляйте силы и внимание, сосредоточьтесь на чем-то одном.
Хороший день для Рыб, проходящих обучение или стажировку при работе на новом месте. Ваши отношения с коллегами по трудовому коллективу укрепляются, что позволит в ходе обмена мнений прояснить для себя некоторые непонятные моменты. Воздержитесь от принятия финансовых решений, не рискуйте своими деньгами. Бизнесменам рекомендуется осмотрительнее тратить деньги на инвестиции.
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