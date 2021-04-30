Расслабляемся и отдыхаем — гороскоп на 1 мая

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге следит, чтобы ничто не пропало зря, напоминает про старые заготовки и вещи долгого хранения.

Важны темы жизнеобепечения, восстановления, безопасности. Нужна придирчивость к качеству материала, сырья, продукта, к срокам годности. Дружелюбие расцветет на почве общего дома, кровных уз и заботы о нуждах старших поколений. Хорошо открывать дачный сезон и обновлять его технический арсенал (транспорт-вездеход, домашнюю и сельскохозяйственную технику, уборочные и холодильные агрегаты). Особого внимания садоводов и огородников требуют многолетние и холодостойкие «подопечные».

Овен

Сегодня звезды призывают Овнов к практичности и целеустремленности. Утро стоит начать с взвешивания вариантов и просмотра доступных сценариев. Какая бы цель у вас ни была, вам имеет смысл поискать самый короткий и выгодный путь к ней (в том числе, в финансовом отношении). День подходит для целевых покупок, особенно, хозяйственных, например, для дома и дачи. Придется учесть нужды и мнение старших.

Телец

Сегодня звезды награждают Тельцов душевной энергией и добавляют им физических сил. При нехватке личных ресурсов, можно рассчитывать на содействие родни, друзей или старых знакомых (например, соседей по даче). Не станет проблемой техническая поддержка. Будет найдено остроумное решение задачи после бессонной ночи. Удастся реализовать оригинальное желание или приступить к выполнению нового плана.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит заняться делами, бюджетом и хозяйством, уделяя особое внимание теме безопасности. Полезно проверить состояние инструментов, техники, охранных систем и всех жизненно важных ресурсов, оценить налоговую политику, подумать о гарантии качества покупок и о свежести продуктов. Если вы стеснены в средствах, важно избегать ненужных дублей (повторных платежей, двойных запасов).

Рак

Сегодня Ракам предстоит согласовывать свои действия с другими людьми, порой проявляя чудеса быстрой дипломатии. Иначе все их порывы будут иметь побочные эффекты и порой обращаться против них же самих - например, ставить их в глупое, смешное или двойственное положение. К счастью, у них будет хорошая явная или тайная поддержка. Возможна помощь друга или родственника, симпатия со стороны попутчика.

Лев

Сегодня на первом месте у Львов их собственные цели - например, профессиональное признание, яркий имидж, достаток, дом «полная чаша» или нестандартное исцеление. Возможны запросы поскромнее: необычная покупка, любовный каприз. Не исключено желание угодить (помочь) родителям, клиенту, работодателю или другу. Если у вас нет помощника, всю скрытую рутинную часть работ вам придется выполнить лично.

Дева

Дев ждет продуктивный день. Чтобы использовать все его возможности на полную мощность, желательно взяться за дело как можно раньше. Личные резервы - особенно, финансовые, хозяйственные, психологические и творческие - позволят не обращать внимание на внешние помехи или свести их количество к нулю. Прекрасный день для любви, покупок (включая шоппинг за рубежом), для путешествий и духовных поисков.

Весы

Сегодня Весам стоит заняться базой желаний: домом, дачей, офисом, садом, огородом, оранжереей, производственными и семейными нуждами, материальными резервами, машиной и необходимым оборудованием. Часто это будет долгом и необходимостью. Пригодится талант менеджера, хозяйственника, технолога. День подходит для весенней уборки и расчистки территории, для вложений в жилье, бизнес и недвижимость.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов высоки шансы поладить с нужным или симпатичным им человеком. Всюду найдется пересечение интересов, что значительно упростит контакт, диалог, знакомство и ускорит выполнение всех совместных дел. Затягивание общения будет означать лишь одно: взаимная выгода и обоюдный интерес настолько велики, что хочется растянуть удовольствие и найти причину для приятного общения на будущее.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит грамотно расходовать ресурсы (включая старые заделы и запасы). Некоторые резервы необходимо использовать прямо сейчас, так как истекает срок их годности. Возможны удачные покупки с рук. Можно пристроить часть ненужных вещей. В выполнении любой задачи «яичницу не сделать, не разбив яиц». Не стоит проявлять брезгливость, уклоняться от неприятной или грязной части работ.

Козерог

Сегодня успех Козерогов зависит от их тактики при взаимодействии с людьми. Главная задача - избегать двусмысленных тупиков или быстрее выруливать из них на верный путь. К счастью, сейчас им в этом везет. Их сторону в игре держит друг, ребенок, кто-то из родни, клиентов или коллег. Удачна предложенная им судьбой роль. Важно проявить ответную заботу: поболеть за «своих» или поспешить им на помощь.

Водолей

Водолеям сегодня не стоит надеяться на полную свободу действий и эмоциональное «полнокровие». Ситуация может потребовать уединения или сужения круга контактов до самого близкого. Возможно пребывание на закрытой территории, в лечебном или казенном учреждении, в заброшенных и не всегда приятных местах. Подходящий момент для самокопания, для пребывания на даче или в глухих диких уголках природы.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам медленно, но верно двигаться к цели. Если успехи уже есть, важно их закрепить. День благоприятствует любым отношениям и занятиям, нацеленным на практический наглядный эффект, при этом сфера приложения усилий может быть и «тонкой» (искусство, психология). Пора восстановить контакт со старым другом, поискать новый аналог старой любимой вещи, инструмента или продукта.