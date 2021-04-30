Контролируем уровень страсти — любовный гороскоп на 1 мая

Сегодня у нас будет слишком много эмоций — стоит их контролировать.

Овен

Сегодня влюбленные Овны пытаются совместить в себе романтика и практика, порой демонстрируют замашки собственника или «бытового командира». Эти качества не станут помехой, лишь если с партнером есть согласие по насущным вопросам общего бизнеса или быта — в противном случае, возрастает риск ссор.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы «на подъеме» и легко реализуют свои нестандартные желания. Для этого у них есть и личные ресурсы, и поддержка извне (погода, стечение обстоятельств, снятие запретов). Звезды советуют не мешкать и ловить момент удачи: то, что возможно сейчас, вскоре будет менее доступно.

Близнецы

Сегодня Близнецы не слишком восприимчивы к романтике, так как их мозг занят насущным. Вместо наслаждения земными радостями, они могут думать о доверии и безопасности, в том числе, в интимные моменты. Но если им удастся расслабиться, они будут весьма изобретательными и чувственными любовниками.

Рак

Сегодня влюбленные Раки имеют шанс вывернуться из любой запутанной истории - но, для начала, многие представители знака ухитрятся в нее попасть (причем, по своей собственной неуемной инициативе). Для них велика вероятность оказаться в неловком или забавном положении, в противоречивой ситуации.

Лев

Влюбленным Львам стоит помнить, что сегодня у любого их плана есть закулисная практическая часть, и без нее им не добиться нужного эффекта. Чтобы произвести впечатление (неважно, в первый или в сто первый раз), вам придется лично предусмотреть все ключевые детали и в чем-то тайно подстраховаться.

Дева

Девам не стоит медлить с любовной инициативой, независимо от ее стадии. Этот день позволит гармонично совместить практичный расчет, опыт и романтическое волнение, поможет проявить симпатию на расстоянии и чувственность при близком контакте. Пока попутный ветер надувает паруса, нужно идти вперед.

Весы

Сегодня любовь требует от Весов наглядных практических вложений, например, материальных или бытовых. Также, важна чувственная составляющая, самое время проявить в ней изобретательность или реализовать какие-то специфические вкусы. Тактильный контакт и (или) секс - лучшая разрядка напряжения.

Скорпион

Сегодня Скорпионы легко найдут ключ к сердцу очаровавшего их человека. Не всегда это их личная заслуга и следствие их интуиции: сам объект симпатий тоже заинтересован в общении. Это день, когда взаимное притяжение и влечение либо проступают «из негатива в позитив», либо обновляются и усиливаются.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам недоступна чистая романтика: ее подпортит быт или досадная помеха. В любой ситуации, включая интимную, им предстоит оттачивать свое искусство превращения лимона в лимонад. Правильный подход - рассматривать любое критичное противоречие как вызов своей изобретательности.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги балансируют на краю обрыва, но в пропасть не срываются. Лишь самые незадачливые Козероги терпят крах, остальные празднуют свой успех. Единственное, что их напрягает - тень двойственности, но и она не страшна: любовные заминки этого дня прекрасно лечатся чувством юмора.

Водолей

Сегодня Водолеи не склонны демонстрировать любимым свою солнечную сторону. В лучшем случае, они заботливые и немного тревожные партнеры, а в худшем - нытики, ипохондрики и мизантропы, находиться рядом с которыми вредно для здоровья. День благоприятен для стабильных пар, имеющих свое гнездышко.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы на редкость уравновешенны и прагматичны, дальновидны и последовательны, контролируют свои страсти. Успех не кружит им голову, а неудача воспринимается ими как избавление от ненужного и расчистка пути к счастью. В их интересах сохранить такое мироощущение как можно дольше.