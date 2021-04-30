Тратим больше денег — финансовый гороскоп на 1 мая

Не волнуйтесь о цене — сегодня можно позволить себе чуточку больше и дороже.

Овен

Овнам сегодня может потребоваться больше денег, чем предполагалось изначально. Возможна внезапная поломка технических средств и необходимо будет срочно её устранять, затрачивая средства на ремонт или замену. Кроме того, цены на планируемые покупки могут оказаться выше ожидаемого. Постарайтесь не оперировать большими суммами денег, не брать на себя ответственность за чужие деньги.

Телец

Тельцам сегодня будет сложнее проводить в жизнь свои намерения. Возможно, вам придется часто сталкиваться с препятствиями со стороны деловых партнеров и клиентов. Личные инициативы могут не находить понимания и поддержки. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы сможете выполнить самостоятельно. Не следует браться за слишком сложные виды работ, в которых у вас нет достаточного опыта.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, придется столкнуться с ограничивающими обстоятельствами, в результате которых будет сложнее выполнить запланированные дела. Возможно, вам установят жесткие сроки и рамки плановых работ, не оставляющие вам никакой свободы действий и выбора. Старайтесь обеспечить себе комфортные условия для работы, чтобы никто не отвлекал вас.

Рак

Ракам в этот день, возможно, придется подстраиваться под трудовой ритм коллектива, однако этого будет весьма непросто добиться. Дело в том, что для продуктивной работы в составе группы требуется определенная гибкость и готовность идти на компромиссы. Однако вы можете быть настроены на прямолинейные действия, что может привести к спорам и разногласиям. Гораздо успешнее пойдет индивидуальная трудовая деятельность.

Лев

Львам сейчас не рекомендуется проявлять повышенную активность, направленную на карьерное продвижение. Сегодня у вас если и произойдут подвижки в карьере, то скорее в сторону понижения в должности или сужения круга полномочий. Контакты с вышестоящим начальством могут нанести ущерб вашей деловой репутации. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину, даже если не согласны с некоторыми решениями начальства.

Дева

Девам, находящимся в служебных командировках, возможно, придется столкнуться с трудностями во взаимоотношениях с коллегами. Вам будет казаться, что коллеги излишне критически к вам настроены и это может помешать вашей результативной работе. Не лучший день для урегулирования юридических споров об имуществе и собственности. Не следует подавать исковые заявления.

Весы

У Весов, работающих в кредитно-финансовых организациях или в страховых агентствах, сегодняшний день складывается достаточно напряженно. Возможны сбои в работе компьютерной техники или офисного оборудования. Может произойти задержка при отправлении денежных переводов. Будьте внимательнее при заполнении реквизитов на денежные переводы – есть риск отправить деньги не туда.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с активным противодействием своей позиции по тем или иным деловым вопросам. Возможно, вам придется иметь дело с людьми, которые готовы пойти на открытый конфликт с вами при отстаивании своих интересов. Попытка договориться и придти к компромиссу может потерпеть фиаско. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания юридически значимых соглашений.

Стрелец

Стрельцам сегодня предстоит непростой день, преодолевая возникающие препятствия. Возможно, потребуется много и упорно трудиться, чтобы добиться позитивных сдвигов в работе. Возможно, вам будут мешать работать тайные недоброжелатели. Тем не менее, рекомендуется игнорировать все интриги и сплетни, воздерживаясь от выяснений отношений в трудовом коллективе.

Козерог

У Козерогов хороший день для укрепления отношений с коллегами и для выполнения текущих плановых работ. Старайтесь точно исполнять сроки и следите за качеством – в этом случае у вас не возникнет проблем. Вместе с тем не следует браться за новые дела. Вы можете не справиться с новой для себя работой. Это неблагоприятный день у тех, кто работает по свободному графику.

Водолей

Водолеи сегодня преуспеют в делах, если не будут привлекать к себе постороннего внимания. Успешно пойдут дела, требующие глубокого сосредоточения, а также связанные с научными исследованиями. Хорошую прибавку к доходам может дать частная подработка помимо основной работы. В карьере вряд ли стоит ждать перемен к лучшему. От контактов с начальством лучше дистанцироваться.

Рыбы

Рыбам рекомендуется ориентировать себя на сотрудничество с коллегами в составе групповой работы над совместными проектами. В этом случае вы сможете прекрасно вписаться в коллективный процесс. Особенно это касается работы в проектно-конструкторских бюро и при проведении научных исследований. Возможно, вы столкнетесь с трудностями при профессиональном обучении.