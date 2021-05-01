О себе напомнит прошлое — любовный гороскоп на 2 мая

Сегодня мы можем наткнуться на прошлую любовь.

Овен

Сегодня Овны не в духе, их любовные чувства принимают не самые привлекательные и конструктивные формы. В конфетно-букетном периоде у них возможны материальные проблемы. В совместной жизни они неуживчивы и злопамятны, могут срывать зло на близком человеке. Не слишком комфортным может оказаться секс.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам отложить все другие мероприятия ради свидания, дабы ненавязчиво закрепить свою власть над чужим сердцем. Если роман идет к концу, в ваших силах сделать прощание незабываемым. Какую магическую изюминку внести для этих целей в свой образ и поведение, подскажет чутье.

Близнецы

Сегодня звезды отговаривают Близнецов от новых стартов в любви, а также советуют не тревожиться, если для свидания или тесного общения нет настроения. Вскоре все наладится, а пока не помешает сделать выводы из недавних приключений - вне зависимости от того, случайными они были или осознанными.

Рак

Сегодня звезды дарят надежду Ракам, мечтающим вернуть партнера, но им предстоит пробиться сквозь броню чужого неверия и цинизма. У них есть время подумать, стоит ли вступать дважды в одну реку. Реанимация и обновление союза возможны - но все портит злопамятность, толкающая отыграться за былое.

Лев

Сегодня победы на любовном фронте даются Львам не без труда. Успех требует жертв. Львы, удачно избежавшие технических трудностей, рискуют столкнуться с неприятной для них этической гранью вопроса. Звезды советуют оставить негатив «за кадром», иначе партнер может принять ваш кислый вид на свой счет.

Дева

Сегодня Девам следует держать контакт с пассией, невзирая на расстояние. События в их личной жизни оформляются в мистический или магический сюжет с привкусом доброго, а не злого рока. Возможен «привет из прошлого», дающий шанс переписать сценарий и сыграть пьесу вновь, уже с правильным настроем.

Весы

Сегодня Весы не прочь снять сливки с захватывающего любовного приключения - но звезды напоминают, что дьявол за все берет плату и за счастье придется заплатить некую цену. В стабильных парах цементом отношений станет сексуальная гармония. В отношения может вмешаться прошлое с его роковым наследием.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит отказываться от свидания, знакомства, приглашения к диалогу: итоги порадуют. Многие Скорпионы будут втайне праздновать укрощение строптивого своенравного партнера, который, как выяснилось, все же попался на их удочку (впрочем, сами Скорпионы в этом и не сомневались).

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется быть внимательнее к чувственной стороне отношений, а также к их неизбежной материальной грани. Любовное свидание вряд ли пройдет идеально, если не позаботиться заранее о хорошей гастрономии, бытовом комфорте и другом практическом антураже, которого требуют обстоятельства.

Козерог

Сегодня боги любви благосклонны к Козерогам. Сложившиеся отношения процветают, а одинокие Козероги имеют шанс в последний момент найти счастье. Но даже самый яркий подарок, комплимент или красивый жест не лечат их от скепсиса: в душе они не верят никому, включая себя. Возможно, их печалит прошлое.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отказаться от любовной инициативы: для нее нет ни настроя, ни возможностей. Зато это прекрасный день для развития отношений, которые вы хотите перевести в статус близких. Чем больше ограничено совместное пространство, тем проще увидеть друг друга без масок и внешнего флера.

Рыбы

Сегодня Рыбы удачливы в любви. Одиноким Рыбам звезды советуют не упускать возможность приятного знакомства, а также советуют пользоваться случаем вернуться к прежнему разговору или еще не забытой дружбе с романтическим оттенком: это шанс возобновить отношения и дать им вскоре достойное продолжение.