Сдерживаем эмоции — финансовый гороскоп на 2 мая

Сегодня эмоции будут мешать вести дела и переговоры.

Овен

Овны сегодня смогут проявить свои творческие способности при работе в составе группы. Старайтесь действовать инициативно и изобретательно – возможно, вы предложите неожиданные решения в затруднительных ситуациях. К вашему мнению будут прислушиваться и вы сможете повлиять на принимаемые коллективные решения. Это день активного экспериментирования, однако, на высокие доходы рассчитывать не приходится.

Телец

Тельцам сегодня не рекомендуется выступать с публичными заявлениями. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно для продвижения в карьере, а отношения с начальством складываются нестабильные. Вместе с тем вы можете рассчитывать на неожиданную поддержку со стороны тайного покровителя. Могут вырасти доходы от частной подработки.

Близнецы

Для Близнецов сегодня становится особенно важной тема сохранения деловой репутации и авторитета. Старайтесь не допускать действий, идущих в нарушение закона или служебных инструкций. Не исключены внезапные проверки, ревизии, контрольные закупки. Воздержитесь от подачи исковых заявлений. Используйте это время для учебы и обмена мнениями с единомышленниками.

Рак

Ракам сегодня может потребоваться принимать оперативные решения, связанные с финансами. Это достаточно нестабильный день с точки зрения выполнения плановых заданий. Возможны частые технические сбои, поломки компьютерной техники, зависания денежных переводов. Будьте внимательны при заполнении реквизитов при перечислении денег – в случае ошибки вы рискуете отправить деньги не по назначению.

Лев

У Львов удачный день для профессионального обучения. Вы сможете быстро и легко усвоить сложный учебный материал, который раньше не поддавался вашему пониманию. Отношения с преподавателями могут измениться к лучшему. Также это хорошее время для служебных командировок и рекламных акций. За счет повышения популярности у вас может быть много клиентских заказов.

Дева

Девам в первой половине дня рекомендуется принимать участие в рекламных мероприятиях, конкурсах, кастингах, публиковать в интернете резюме, всячески демонстрировать свои таланты и способности в конкурентных видах деятельности. Повысится ваша деловая репутация. Однако это не лучший день для сдачи экзаменов по переаттестации.

Весы

У Весов в этот день складывается нестабильная финансовая ситуация. Могут быть задержки с поступлением денег на ваши банковские счета. Нежелательно брать и давать деньги взаймы. Воздержитесь от творческих видов деятельности – нежелательно браться за те дела, в которых вы недостаточно опытные. Если вы работаете по свободному графику, то не откладывайте важные дела на последний момент – делайте все заранее.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам наиболее важные дела запланировать на утро. Особенно это относится к поездкам, встречам, информационному обмену и торговым сделкам. Можно делегировать деловым партнерам часть своих полномочий. Вторая половина дня может быть связана с усилением напряженности в деловом партнерстве и в договорных отношениях.

Стрелец

Наиболее прибыльная работа у Стрельцов будет сегодня в утренние часы. В это время у вас будет большой запас энергии, и уровень работоспособности будет достаточно высоким. Особенно успешно пойдет работа, связанная с физическим трудом. Во второй половине дня могут возникать осложнения у офисных работников в деловых контактах и при работе с документами.

Козерог

Если Козерогам сегодня предстоит брать на себя ответственность в важном деле или проявлять инициативу, то лучшее время для этого будет в утренние часы. Старайтесь действовать решительно и энергично. Вторая половина дня может быть связана с финансовыми потерями в результате ошибочных решений. Крайне нежелательно проводить операции по обмену валюты.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется сдерживать свои эмоции, поскольку именно это может помешать вам выполнять профессиональные обязанности. Частая смена настроения и изменения намерений может негативно отразиться на доверии к вам со стороны деловых партнеров. Не делайте того, о чем вас никто не просит. В проявлении инициативы вы можете выйти за рамки компетенции.

Рыбы

Рыбам, проходящим обучение в вузах и колледжах, рекомендуется максимум внимания учебе уделять в утренние часы. В это время ваш интеллект будет наиболее активным. Также это хорошее время для контактов с иностранцами по поводу сотрудничества. Во второй половине дня воздержитесь от деловых встреч и поездок. Не торопитесь заключать торговые сделки.