Извлекаем пользу из прошлого — гороскоп на 2 мая

20-21 лунные сутки. Тригон Луны и Венеры обещает приятное утро.

Аспект Луны и Меркурия приглашает к общению на мирные практические темы (например, финансовые или кулинарные), а также на более сложные: старинная вражда, врожденный порок, семейная тайна, роковой выбор. Важно не заразиться эмоциональным негативом прошлого, а извлечь из него пользу. День подходит для купли-продажи подержанных вещей, помогает освоить наследство и получить выгоду от вложений. Лучше избегать покупки новинок, одежды и косметики. Стоит скептичнее смотреть на угощение, находку или подарок: в них возможен изъян или вредный компонент.

Овен

Сегодня Овнам многое диктует семейная или иная суровая необходимость. Не лучший момент для собственной инициативы: придется отдать дань традициям, подстроиться под консервативные требования, под вкусы родителей или людей старшего поколения. Нужна внимательность в ходе покупок, возвратов, замен и компенсаций: полученное может быть с изъяном. Стоит придирчивее выбирать вещи, продукты и лекарства.

Телец

Тельцам стоит начать день с чего-то приятного и, желательно, уже знакомого. В течение дня не упускайте шанс поддержать контакт (в том числе, зарубежный), а также высказаться или выступить с личной просьбой: магическое обаяние позволит вам получить желаемое без лишних усилий. Право на особый бонус вам обеспечит не только привлекательность, но и талант: литературный, кулинарный, художественный.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам сосредоточиться на закрытии недавних сюжетов, смешавших их планы, и устранении их последствий. Стоит раздать ненужные и лишние вещи, переосмыслить итоги неприятных приключений, сделать практический вывод из допущенных ошибок. Особое внимание следует уделить здоровью, питанию, бюджету, теме финансов и налогов, кредитной истории, любовным и дружеским «открытиям».

Рак

Сегодня Ракам придется считаться с нависшей над ними психологической атмосферой, а также с настроением отдельных лиц из своего окружения: вряд ли оно будет теплым и радужным. Складываются предпосылки для восстановления непростых отношений. Возможно возобновление деловой конкуренции или взаимного личного влечения с элементами манипулирования. Надежд на понимание больше, если диалог начат с утра.

Лев

Сегодня настроение Львов чем-то подпорчено. Возможно, это неважное самочувствие, нелюбимая часть работы или обратная сторона успеха. Не исключено, что вам вновь придется столкнуться с неприятными людьми, с пороком системы или со старым симптомом хронического недомогания. Звезды советуют с этим смириться: заботы и огорчения прилагаются к находкам и победам, могут быть платой за имидж или статус.

Дева

Сегодня к Девам летит бумеранг - но скорее с добрым, чем с дурным посылом. Многие Девы столкнутся с положительным запоздалым отзывом на свой труд или творчество. Возможно получение компенсации, которой вы уже отчаялись дождаться (или появление предпосылок для нее). Не бойтесь шага в прошлое в любви, профессии, воспитании детей, духовной жизни: это неплохой знак и дополнительная возможность.

Весы

Сегодня настроение Весов во многом зависит от их домашней атмосферы, долга перед близкими, статуса жилищных и материальных дел. Придется окунуться в неприятное прошлое, с тем, чтобы что-то в нем прояснить или поправить. Прогноз благоприятен, если расставлены приоритеты в частной жизни, налажен быт, посильны кредиты или закрыты долги. Возможна отдача от прежних вложений. Начинания нежелательны.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам всячески отзываться на чужие мирные жесты и укреплять гармонию в нужных отношениях. Многие Скорпионы получат в свой адрес знак симпатии и поощрения, заметят явные признаки примирения или сходства интересов. Приятный диалог может стать и завершением общения, и началом перехода на новый уровень. Особенно хорошо обсуждать личные, материальные и творческие вопросы.

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут пользоваться плодами своих прежних запасов, выигрышей или дальновидных вложений. Возможна отдача от недавних практических обновлений в доме, в офисе или в бизнесе, от умелого распоряжения наследством. Удачны сделки и переговоры. Найдутся средства на самое насущное (питание, оплату услуг, лекарства, полезные в хозяйстве вещи, нужды питомца) и на некоторые приятные мелочи.

Козерог

Сегодня Козерогов ждет удача, особенно, в любви, творчестве и материальной части дел. Возможна отдача от прежних идей, находок, усилий или вложений. Возрастает вероятность подарков и приятных знаков внимания. Хороший день для комфортного отдыха, забот о внешности, любовных бесед и мирных взаимовыгодных переговоров. Подпортить настрой может недомогание, дурное воспоминание или склонность к унынию.

Водолей

Водолеи сегодня вынуждены оставаться в заколдованном круге, который очертила вокруг них судьба (к счастью, временно). Многих Водолеев поглотят заботы о доме, здоровье или близких. Но даже в заданных границах они найдут приятные занятия и хорошие грани. День позволяет отдохнуть, пообщаться с домочадцами, заняться кулинарным или иным мирным творчеством, внести свою лепту в создание домашнего уюта.

Рыбы

Сегодня Рыбы - умеренные скептики. Их фантазии уравновешены реальностью и прежним незабытым опытом. Рыбам, мечтающим о машине времени, звезды не прочь устроить небольшой приятный экскурс в прошлое, в котором еще не реализованы их любовные, профессиональные или творческие мечты и актуальны их духовные запросы. Возможна встреча со старым другом, беседа с прежней любовью или бывшим единомышленником.