Астролог объяснила, почему люди будут с нетерпением ждать июня

Он не только порадует длительными выходными, но и поведением всех планет.

В мае всем знакам зодиака придется не просто. Об этом сообщила астролог Наталья Анисимова.

Астролог советует все покупки, поездки и начинания проектов лучше реализовать в первую половину мая. Потом на жизнь будут влиять ретроградный Сатурн, ретроградный Меркурий, начало коридора затмений и само затмение. И весь май будет сопровождать Черная Луна.

С 1 по 7 мая люди будут испытывать тягу к еде. Также некоторые почувствуют одержимость роскошью и богатством, но лучше не рисковать. Анисимова предупреждает, что можно потерять накопленные богатства из-за необдуманных поступков. В этот же период Уран будет влиять на уровень неадекватности.

11 мая стартует Новолуние. Оно будет проверять нас на зацикленность на финансовом благополучии. С 14 мая Юпитер перейдет в Рыбы. Наталья отмечает, что переход не успеет ничего существенного изменить в жизни.

С 20-го мая стоит приготовиться к тому, что начнете испытывать рассеянность. Чаще будете думать о том, чтобы съездить в отпуск. С 23 мая Сатурн станет ретроградным. Будет ощущение, что вообще все встало и не движется.

С 26 мая придет время лунного затмения. Тяжелое время, которое может привести человека к внутренним изменениям, а 30 мая Меркурий станет ретроградным.