Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Астролог объяснила, почему люди будут с нетерпением ждать июня

1 мая 2021ГороскопыСлово и Дело

Он не только порадует длительными выходными, но и поведением всех планет.

Астролог объяснила, почему люди будут с нетерпением ждать июня

В мае всем знакам зодиака придется не просто. Об этом сообщила астролог Наталья Анисимова.

Астролог советует все покупки, поездки и начинания проектов лучше реализовать в первую половину мая. Потом на жизнь будут влиять ретроградный Сатурн, ретроградный Меркурий, начало коридора затмений и само затмение. И весь май будет сопровождать Черная Луна.

С 1 по 7 мая люди будут испытывать тягу к еде. Также некоторые почувствуют одержимость роскошью и богатством, но лучше не рисковать. Анисимова предупреждает, что можно потерять накопленные богатства из-за необдуманных поступков. В этот же период Уран будет влиять на уровень неадекватности.

11 мая стартует Новолуние. Оно будет проверять нас на зацикленность на финансовом благополучии. С 14 мая Юпитер перейдет в Рыбы. Наталья отмечает, что переход не успеет ничего существенного изменить в жизни.
С 20-го мая стоит приготовиться к тому, что начнете испытывать рассеянность. Чаще будете думать о том, чтобы съездить в отпуск. С 23 мая Сатурн станет ретроградным. Будет ощущение, что вообще все встало и не движется.
С 26 мая придет время лунного затмения. Тяжелое время, которое может привести человека к внутренним изменениям, а 30 мая Меркурий станет ретроградным.
Слово и Дело: последние новостиКиркоров переоделся в таксиста и узнал мнение россиян о себеАмериканские разведчики рассказали, почему Запад боится РоссиюБолее половины боеприпасов ВСУ оказались бракованными
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
2 мая 2021Rambler
Дата рождения

20-21 лунные сутки. Смело бьем своего близкого и любимого крашеным куриным яйцом по лбу и празднуем светлый праздник. Тем более, что аспект Луны и...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
3 мая 2021Astrostar.ru

21-22 лунные сутки. День уточняет границы возможного и побуждает отказаться от некоторых надежд. Личные и коллективные конфликты сегодня - по сути...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
О себе напомнит прошлое — любовный гороскоп на 2 мая
Сдерживаем эмоции — финансовый гороскоп на 2 мая
Извлекаем пользу из прошлого — гороскоп на 2 мая
Акценты мая: смена декораций к третьей декаде месяца
Астролог объяснила, почему люди будут с нетерпением ждать июня
Топ 4 самых соблазнительных знаков зодиака
Приметы на 2 мая: что нельзя делать на Пасху
Контролируем уровень страсти — любовный гороскоп на 1 мая
Тратим больше денег — финансовый гороскоп на 1 мая
Расслабляемся и отдыхаем — гороскоп на 1 мая
Как использовать скорлупу от освященных яиц
Как Вселенная сигнализирует нам, что мы идем не по тому пути
Почему случайности не случаются
О чем говорит последняя цифра вашего года рождения
Знаки зодиака, которые любят жить за счет мужчин
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
26 апреля - 2 мая 2021Astro7

Позитивным фактором недели является нахождение Венеры в Тельце. Кроме того, эта тенденция усиливается еще и тем фактом, что Венера на этой неделе...

Читать продолжение
Нравится 1
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на май для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков
26 апреля - 2 мая 2021Astro7

Неделя в деловом отношении является логическим продолжением прошлой недели. Если на прошлой неделе вы почувствовали улучшение, значит, эта неделя...

Читать продолжение