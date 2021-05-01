Астролог объяснила, почему люди будут с нетерпением ждать июня

Он не только порадует длительными выходными, но и поведением всех планет.
В мае всем знакам зодиака придется не просто. Об этом сообщила астролог Наталья Анисимова.
Астролог советует все покупки, поездки и начинания проектов лучше реализовать в первую половину мая. Потом на жизнь будут влиять ретроградный Сатурн, ретроградный Меркурий, начало коридора затмений и само затмение. И весь май будет сопровождать Черная Луна.
С 1 по 7 мая люди будут испытывать тягу к еде. Также некоторые почувствуют одержимость роскошью и богатством, но лучше не рисковать. Анисимова предупреждает, что можно потерять накопленные богатства из-за необдуманных поступков. В этот же период Уран будет влиять на уровень неадекватности.
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